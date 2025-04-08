المشروبات النباتية التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول لا يسبب أي أعراض واضحة ، فقد لا تدرك أن لديك حتى تحصل على اختبار دم. ولكن هناك أخبار سارة: حتى لو كانت الكوليسترول أعلى من الحد العليا العليا البالغ 200 ملليغرام لكل ديسيليتر (ملغ/دل) ، فيمكنك المساعدة في تخفيفه عن طريق تناول الأطعمة الصحية القلبية.

قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تقلل من الكوليسترول العالي بشكل طبيعي طويل ، وتشمل حليب اللوز. إذا لم تكن قد جربتها ، فإن حليب اللوز هو منتج ثانوي ذو مظهر كريمي يحدث عند خلط اللوز المطحون الطازج بالماء.

ما الذي يميز حليب اللوز ، خاصة إذا كنت تحاول تقليل الكوليسترول؟ أوضح ملاك التغذية المسجل لوك لوك هايست أن أحد أكبر العوامل التي تجعل الكوليسترول قد يكون مفيدًا هو نوع الدهون الموجودة في اللوز. “يحتوي حليب اللوز عادةً على القليل من الدهون المشبعة من خيارات الحليب القائمة على الحيوانات مثل البقر أو حليب الماعز.” ومع ذلك ، أكدت على الحاجة إلى التحقق من كل من تسمية حقائق التغذية وقائمة المكونات “لضمان عدم إضافة أي مكونات أخرى من شأنها أن تزيد من محتوى الدهون المشبعة ، مثل جوز الهند.”