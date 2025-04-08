المشروبات النباتية التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول لا يسبب أي أعراض واضحة ، فقد لا تدرك أن لديك حتى تحصل على اختبار دم. ولكن هناك أخبار سارة: حتى لو كانت الكوليسترول أعلى من الحد العليا العليا البالغ 200 ملليغرام لكل ديسيليتر (ملغ/دل) ، فيمكنك المساعدة في تخفيفه عن طريق تناول الأطعمة الصحية القلبية.
قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تقلل من الكوليسترول العالي بشكل طبيعي طويل ، وتشمل حليب اللوز. إذا لم تكن قد جربتها ، فإن حليب اللوز هو منتج ثانوي ذو مظهر كريمي يحدث عند خلط اللوز المطحون الطازج بالماء.
ما الذي يميز حليب اللوز ، خاصة إذا كنت تحاول تقليل الكوليسترول؟ أوضح ملاك التغذية المسجل لوك لوك هايست أن أحد أكبر العوامل التي تجعل الكوليسترول قد يكون مفيدًا هو نوع الدهون الموجودة في اللوز. “يحتوي حليب اللوز عادةً على القليل من الدهون المشبعة من خيارات الحليب القائمة على الحيوانات مثل البقر أو حليب الماعز.” ومع ذلك ، أكدت على الحاجة إلى التحقق من كل من تسمية حقائق التغذية وقائمة المكونات “لضمان عدم إضافة أي مكونات أخرى من شأنها أن تزيد من محتوى الدهون المشبعة ، مثل جوز الهند.”
حليب صحي القلب مشتق من جوز الأشجار
لكل 100 جرام من حليب اللوز غير المحلى الذي تشربه ، يمكنك أن تتوقع حوالي 0.1 جرام من الدهون المشبعة. على النقيض من ذلك ، يحتوي 100 ملليغرام من حليب البقرات المنخفضة على الدهون حوالي خمسة أضعاف الدهون المشبعة. يعد الحد من استهلاكك اليومي للدهون المشبعة أحد الطرق الموصى بها للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الفحص.
تم توثيق العلاقة العكسية بين اللوز والكوليسترول (على سبيل المثال ، ارتفاع استهلاك اللوز ، انخفاض الكوليسترول). على سبيل المثال ، استكشفت مراجعة 2011 في مراجعة التغذية تأثير تناول اللوز على الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). (هذا هو النوع الذي يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية الخاصة بك ويسبب مشاكل مزمنة ويهدد الحياة.) في المراجعة ، قلل اللوز مستويات LDL في الدم ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المواد الغذائية القلبية.
نظرت دراسة أجريت عام 2020 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أيضًا في قوة اللوز التي تقلل من الكوليسترول. لمدة ستة أسابيع ، تناول المشاركون وجبات خفيفة تتكون من اللوز أو السلع المخبوزة. أولئك الذين تناولوا اللوز رأوا انخفاضًا في الكوليسترول في LDL.
باستخدام حليب اللوز في المطبخ
يجب عليك التحقق من المكونات قبل افتراض أن كل حليب اللوز هو نفسه. كما أوضح LUK ، يضيف مصنعو حليب اللوز في بعض الأحيان الزيوت ، وكذلك المحليات المليئة بالسعرات الحرارية ، إلى منتجاتها. اعتمادًا على المادة المضافة (على سبيل المثال ، السكر) ، يمكن أن تشرب مشروبًا أقل صحة مما كنت تعتقد.
ومع ذلك ، لا يتعين عليك رشفة حليب اللوز لجعله جزءًا من خطط الوجبات اليومية الخاصة بك لأنه يمكن أن يذهب عمومًا إلى أي مكان تستخدمه عادة الحليب القائم على الألبان. شجعت Luk على إقران حليب اللوز مع الأطعمة الأخرى لكل من النتائج الصديقة للقلب والإرضاء. على سبيل المثال ، يمكنك صنع دقيق الشوفان بين عشية وضحاها مع حليب اللوز والشوفان وبذور شيا ، بذور الكتان الأرضي ، والموز ، والذي يضم ، لكل لوك ، “وفرة من الألياف القابلة للذوبان اللزجة بينما تكون منخفضة للغاية في الدهون المشبعة”.
يمكن أن يكون حليب اللوز مكونًا بديلًا رائعًا في بعض الوصفات أيضًا. “حليب اللوز والتفاح كبديل لحليب البقر والزيت في وصفات الكعك التقليدية من شأنها أن تسفر عن أقل بكثير من الدهون المشبعة مخبوزة” ، نصح لوك.
إحدى الاحتياطات التي تحتاج إلى اتخاذها مع حليب اللوز: قد يؤدي ذلك إلى الحساسية لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل جوز الأشجار. في هذه الحالة ، قد تحتاج إلى استكشاف خيارات الحليب المختلفة القائمة على النبات مع الدهون المشبعة المنخفضة (مثل حليب الصويا) لمساعدتك على تحقيق مستوى أكثر طبيعية للكوليسترول.