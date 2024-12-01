المشكلات الشائعة المتعلقة بالبرطمانات الماسونية التي لا يجب أن تتركها تطير فوق رأسك

كانت الجرار الماسونية موجودة منذ القرن التاسع عشر، لكنها شهدت انتعاشًا لشعبيتها في السنوات الأخيرة. اليوم، تحظى الجرار الماسونية بشعبية كبيرة، وليس فقط لتخزين الطعام والتعليب. تتمتع الجرار الماسونية أيضًا بالعديد من الاستخدامات في الفناء والحديقة، بدءًا من زراعة حدائق الأعشاب وحتى جذب الطيور الطنانة. ترجع شعبية جرار ماسون إلى حد كبير إلى حقيقة أنها قابلة للإغلاق وبأسعار معقولة، ولها جمالية نظيفة وأنيقة. على الرغم من الشعبية الكبيرة لجرار ماسون، إلا أنها تحتوي على بعض العيوب التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار قبل الاستمرار في تنمية مجموعة برطمانات ماسون الخاصة بك، أو شراء الجرار لأول مرة. المشكلة الرئيسية في مرطبانات ميسون هي أنها تكون زلقة جدًا عندما تكون مبللة وأنها غير معزولة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب الصب منها، وقد تحتوي بعض الجرار الماسونية على مواد كيميائية ضارة في أغطيتها.
في حين أن بعض هذه المشكلات قد لا تبرر التخلص من مجموعة Mason jar بأكملها، إلا أنها بالتأكيد شيء يجب مراعاته إذا كنت تخطط لشراء المزيد من الجرار. إنها أيضًا أشياء يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تخطط لاستخدام مرطبانات ميسون في أي مشروع مع الأطفال، أو إذا كنت تخطط لاستخدامها في أي مشروع يتضمن الماء الساخن، لأنك لا تريد أن تحرق نفسك. الخبر السار هو أن هناك عدة طرق لمكافحة هذه المشكلات الشائعة حتى تتمكن من الاستمرار في إعادة استخدام مرطبانات ماسون القديمة بأمان.
مزيد من التعمق في مشكلات Mason jar والحلول الممكنة
عندما تكون مبللة، يمكن أن تصبح الجرار الماسونية زلقة للغاية وسوف تنكسر إذا سقطت واصطدمت بالأرض، مما قد يسبب بعض مشكلات السلامة الخطيرة، خاصة مع الحيوانات الأليفة أو الصغار الذين يركضون حول المنزل. ومع ذلك، هذا هو الحال أيضًا مع جميع الجرار الزجاجية، ولا يقتصر الأمر على مشكلة محددة في الجرار الماسونية. من المهم التعامل مع مرطبانات ميسون بعناية إضافية إذا كنت تخلطها مع السوائل، وكما هو الحال دائمًا، تأكد من ارتداء أحذية واقية في حالة سقوط واحدة. هناك مشكلة أخرى تتعلق ببرطمانات ميسون وهي أنك إذا حاولت أن تصب منها، فسوف تتعرض لضغوط شديدة حتى لا تحدث فوضى. ومع ذلك، من السهل حل هذه المشكلة عن طريق شراء غطاء للصب، مثل برطمان County Line Kitchen Wide Mouth Mason Jar Pour Spout Lid الموجود على أمازون، أو تجربة وعاء Mason الذكي هذا للصب. يمكنك أيضًا حل مشكلة عدم عزل مرطبانات Mason عن طريق شراء غلاف Mason Jar معزول، مثل WKieason Wide Mouth Mason Jar Neoprene Sleeve، الموجود أيضًا على Amazon.
هناك مشكلة شائعة أكثر خطورة في مرطبانات ماسون وهي أن بعض الأغطية قد تحتوي على طلاء BPA. BPA، الذي يرمز إلى ثنائي الفينول A، هو مادة كيميائية صناعية موجودة في البلاستيك ويمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة عند وجودها في حاويات المواد الغذائية. الخبر السار هو أنه اعتبارًا من يونيو 2013، لم تعد مرطبانات Mason التي تنتجها شركة Ball Canning مصنوعة من مادة BPA، لذا طالما أنك تشتري مرطبانات أحدث فقط، فيجب أن تكون آمنًا في هذا الصدد. عند شراء مرطبانات ماسون جديدة، من المفيد دائمًا البحث عن ملصق “خالٍ من مادة BPA” لضمان عدم وجود أي مواد ضارة مخفية.