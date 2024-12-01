المشكلات الشائعة المتعلقة بالبرطمانات الماسونية التي لا يجب أن تتركها تطير فوق رأسك

كانت الجرار الماسونية موجودة منذ القرن التاسع عشر، لكنها شهدت انتعاشًا لشعبيتها في السنوات الأخيرة. اليوم، تحظى الجرار الماسونية بشعبية كبيرة، وليس فقط لتخزين الطعام والتعليب. تتمتع الجرار الماسونية أيضًا بالعديد من الاستخدامات في الفناء والحديقة، بدءًا من زراعة حدائق الأعشاب وحتى جذب الطيور الطنانة. ترجع شعبية جرار ماسون إلى حد كبير إلى حقيقة أنها قابلة للإغلاق وبأسعار معقولة، ولها جمالية نظيفة وأنيقة. على الرغم من الشعبية الكبيرة لجرار ماسون، إلا أنها تحتوي على بعض العيوب التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار قبل الاستمرار في تنمية مجموعة برطمانات ماسون الخاصة بك، أو شراء الجرار لأول مرة. المشكلة الرئيسية في مرطبانات ميسون هي أنها تكون زلقة جدًا عندما تكون مبللة وأنها غير معزولة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب الصب منها، وقد تحتوي بعض الجرار الماسونية على مواد كيميائية ضارة في أغطيتها.

في حين أن بعض هذه المشكلات قد لا تبرر التخلص من مجموعة Mason jar بأكملها، إلا أنها بالتأكيد شيء يجب مراعاته إذا كنت تخطط لشراء المزيد من الجرار. إنها أيضًا أشياء يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تخطط لاستخدام مرطبانات ميسون في أي مشروع مع الأطفال، أو إذا كنت تخطط لاستخدامها في أي مشروع يتضمن الماء الساخن، لأنك لا تريد أن تحرق نفسك. الخبر السار هو أن هناك عدة طرق لمكافحة هذه المشكلات الشائعة حتى تتمكن من الاستمرار في إعادة استخدام مرطبانات ماسون القديمة بأمان.