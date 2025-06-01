المطالبة بمبلغ 150 دولارًا أو 1 ألف دولار أمريكي للأمان الأول لـ Yankees مقابل Dodgers

سيقوم فريق Yankees و Dodgers بإغلاق سلسلة ثلاث مباريات في ليلة الأحد.
مباراة من بطولة العالم لعام 2024 ، والتي تم وصفها كمعاينة لسلسلة العالم لعام 2025 ، تم تسليم هذه السلسلة على هذه الضجيج مع هارون القاضي وشوهي أوتاني على كلاهما يؤثر على أندية كل منهما.
من المتوقع أن يبدأ Yoshinobu Yamamoto في المتهربين ، في حين أن Yankees لم يؤكدوا بعد من الذي سيصدر المطاط للزوار.
BET365 رمز المكافأة نيببيت ل Yankees مقابل Dodgers
استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة على لعبة Yankees vs. Dodgers ليلة الأحد.
هناك خياران للمستخدمين الجدد في BET365.
يمكنك المراهنة على 5 دولارات والحصول على 150 دولارًا في رهانات إضافية ، سواء كنت تفوز أو تخسر ، أو يمكنك الحصول على شبكة أمان رهان الأولى تصل إلى 1000 دولار.
العروض متوفرة في مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك نيو جيرسي.
كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook
- حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، احصل على 150 دولارًا في رهانات المكافأة ، أو تخسر!
- اختر ولايتك.
- اضغط على زر “انضم الآن”.
- املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.
- عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت.
- اختر عرض الترحيب المفضل لديك.
- جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.
ما يفكر فيه خبيرنا في مركز يانكيز مقابل المتهربين
تم الإعلان عن ياماموتو عن المتهربين حتى الآن في عام 2025 ، لكن يانكيز سيوفرون اختبارًا صارمًا لأوكياما ، اليابان.
يأتي Yamamoto إلى المسابقة مع 1.97 عصر و 75 تمرين في 64 أدوار في موسمه الثاني مع المتهربين.
لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.