المطالبة بمبلغ 150 دولارًا أو 1 ألف دولار أمريكي للأمان الأول لـ Yankees مقابل Dodgers

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



سيقوم فريق Yankees و Dodgers بإغلاق سلسلة ثلاث مباريات في ليلة الأحد.

مباراة من بطولة العالم لعام 2024 ، والتي تم وصفها كمعاينة لسلسلة العالم لعام 2025 ، تم تسليم هذه السلسلة على هذه الضجيج مع هارون القاضي وشوهي أوتاني على كلاهما يؤثر على أندية كل منهما.

من المتوقع أن يبدأ Yoshinobu Yamamoto في المتهربين ، في حين أن Yankees لم يؤكدوا بعد من الذي سيصدر المطاط للزوار.

BET365 رمز المكافأة نيببيت ل Yankees مقابل Dodgers

استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة على لعبة Yankees vs. Dodgers ليلة الأحد.

هناك خياران للمستخدمين الجدد في BET365.

يمكنك المراهنة على 5 دولارات والحصول على 150 دولارًا في رهانات إضافية ، سواء كنت تفوز أو تخسر ، أو يمكنك الحصول على شبكة أمان رهان الأولى تصل إلى 1000 دولار.

العروض متوفرة في مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك نيو جيرسي.

كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، احصل على 150 دولارًا في رهانات المكافأة ، أو تخسر! اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر فيه خبيرنا في مركز يانكيز مقابل المتهربين

تم الإعلان عن ياماموتو عن المتهربين حتى الآن في عام 2025 ، لكن يانكيز سيوفرون اختبارًا صارمًا لأوكياما ، اليابان.

يأتي Yamamoto إلى المسابقة مع 1.97 عصر و 75 تمرين في 64 أدوار في موسمه الثاني مع المتهربين.

لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.