المطالبة بمبلغ 150 دولارًا أو 1 ألف دولار أمان أول شبكة أمان لـ Knicks و Pacers Game 5

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



حصلت نيويورك نيكس على المهمة ليلة الخميس.

في حاجة إلى الفوز للحفاظ على موسمهم على قيد الحياة ، هزم فريق Knicks فريق إنديانا بيسرز ، 111-94 ، ويغطي بسهولة الانتشار في اللعبة 5.

يتوجه فريق Knicks الآن إلى إنديانابوليس في لعبة الإلغاء الثانية في السلسلة. إنديانا مفضلة 3.5 نقطة في المنزل.

إذا كنت تراهن على هذه اللعبة في BET365 ، يمكنك الحصول على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية ، سواء فازوا أو خسروا.

BET365 رمز المكافأة نيببيت: رهان على نيكس مقابل بيسرز لعبة 6

استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة على لعبة Knicks vs. Pacers 6.

Knicks هي +150 المستضعفون في اللعبة 6.

هذا يعني أنه إذا قمت بالتسجيل في BET365 و BEAT 5 دولارات على Knicks للفوز وتصدر في المقدمة ، فستربح 7.50 دولار وتتلقى 150 دولارًا إضافيًا من الرهانات المكافأة لاستخدامها كما تريد.

العرض متاح في مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك نيو جيرسي.

إذا كنت تبحث عن دفعة أكبر لحسابك ، فيمكنك أيضًا اختيار إعادة تعيين الرهان الأول ، مما يمنح رهانك الأول فرصة في الفداء إذا خسر.

إذا كنت تراهن على Knicks ، ما يصل إلى 1500 دولار ، فسوف تحصل على مبلغ الرهان في رهانات المكافآت إذا لم يفزوا.

كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، رهان 150 دولارًا في رهانات المكافآت أو تخسر! اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر فيه خبيرنا في نيكس مقابل بيسرز لعبة 6

قام فريق Knicks بإلغاء التخلص من أداء هش في اللعبة 5 ، ولكن يتعين عليهم الآن القيام بذلك مرة أخرى على الطريق مساء السبت.

سوف يركزون على بداية سريعة أخرى في ولاية إنديانا.

حصل Knicks على 11 نقطة في نهاية الشوط الأول وهذا سمح دفاعه بالتولي في اللعبة 5. هذا هو النص الدقيق الذي يريد هذا الفريق متابعته كل ليلة.

لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، IL ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، PA ، TN ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.