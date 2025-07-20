المطالبة بمبلغ 150 دولارًا مكافأة أو 1 ألف دولار من شبكة أمان الرهان الأولى للبطولة المفتوحة

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تنتهي بطولة 2025 المفتوحة ، وهي الرائد الأخير من العام ، يوم الأحد.

لقد كانت Royal Portrush مضيفًا رائعًا خلال الجولات الثلاث الأولى ، لكن الطبيعة الأم يمكن أن يكون لها ما تقوله عن آخر 18 حفرة من المفتوحة.

يجب أن يكون نهاية تماما.

تبحث للمراهنة على البطولة المفتوحة؟ لدى الأشخاص في BET365 رمز مكافأة حيث يمكنك الحصول على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية ، سواء فزت أو تخسر.

BET365 رمز المكافأة نيببيت: الرهان على البطولة المفتوحة

استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة للبطولة المفتوحة.

إذا كنت تبحث عن دفعة أكثر قوة ، فيمكنك أيضًا التفكير في إعادة تعيين الرهان الأول ، مما يمنح الرهان الأول فرصة في الفداء إذا خسر.

إذا كنت تراهن على البطولة المفتوحة ، التي تصل إلى 1500 دولار ، فسوف تحصل على مبلغ الرهان الخاص بك في رهانات المكافآت إذا لم تفز.

كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، رهان 150 دولارًا في رهانات المكافآت أو تخسر! اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر به خبيرنا في البطولة المفتوحة

سنرى مدى تأثير الطقس على الإجراءات يوم الأحد ، لكن لا تفاجأ إذا أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام.

يميل المفتوح إلى إلقاء بعض التقلبات والدوران يمينًا إلى نهاية البطولة.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، IL ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، PA ، TN ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.

لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.