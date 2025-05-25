المطالبة بمبلغ 150 دولارًا مكافأة أو 1 ألف دولار من شبكة الأمان الأولى لـ Knicks vs. Pacers الليلة

رياضة
المطالبة بمبلغ 150 دولارًا مكافأة أو 1 ألف دولار من شبكة الأمان الأولى لـ Knicks vs. Pacers الليلة

تحتاج نيويورك نيكس إلى فوز في المباراة 3 ضد إنديانا بيسرز.

أخذ فريق Pacers أول مباراتين في المسلسل ، وكلاهما في نيويورك ، وهو مفضل -135 المفضل للفوز بـ Game 3 ويتقدمون في سلسلة 3-0 على Knicks.

إذا كنت تراهن على هذه اللعبة في BET365 ، يمكنك الحصول على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية ، سواء فازوا أو خسروا.

يتوفر هذا العرض في جميع أنحاء الدوري الاميركي للمحترفين و NHL ، لذلك قفز في حين أنه ساخن.

BET365 رمز المكافأة نيببيت: رهان على نيكس مقابل بيسرز

استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة على Knicks vs. Pacers في Game 3.

إن Knicks هي مستضعفات +115 ، وهذا يعني أنه إذا راهنت 5 دولارات وفزت ، فستحصل على 6 دولارات من الربح و 150 دولارًا إضافيًا من الرهانات المكافأة لاستخدامها كما تراه مناسبًا.

إنه عرض سخي متوفر في مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك نيو جيرسي.

إذا كنت تبحث عن دفعة أكبر من دفعة أكبر لحسابك ، فيمكنك أيضًا اختيار إعادة تعيين رهان أولي ، مما يمنح رهانك الأول فرصة في الفداء إذا خسر.

إذا كنت تراهن على Knicks ، ما يصل إلى 1500 دولار ، فسوف تحصل على مبلغ الرهان في رهانات المكافآت إذا لم يفزوا.

كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook

  1. حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، احصل على 150 دولارًا في رهانات المكافأة ، أو تخسر!
  2. اختر ولايتك.
  3. اضغط على زر “انضم الآن”.
  4. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.
  5. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت.
  6. اختر عرض الترحيب المفضل لديك.
  7. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر فيه خبيرنا في نيكس مقابل بيسرز

لا يوجد حولها: هذه لعبة يجب الفوز بها لنيكس.

لقد سجلوا بعض الانتصارات الضخمة على الطريق بالفعل في هذه التصفيات ، لذلك ليس من صدمة أن ينظر صانعي المراهنات إلى هذه المسابقة على مقربة من نقرة العملات المعدنية ، حيث يجلس Pacers كمفضلة 2.5 نقطة في إنديانابوليس.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، IL ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، PA ، TN ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.

لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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