المطالبة بمكافأة بقيمة 150 دولارًا أو شبكة أمان رهان أول دولار أمريكي لصواريخ Rocket Classic

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يتجه PGA Tour إلى Motown هذا الأسبوع لـ 2025 Rocket Classic.

يفتقر الحقل في Detroit Golf Club إلى قوة النجوم ، ولكن هناك الكثير من فرص المراهنة الرائعة بالنظر إلى كيفية إعداد هذه البطولة.

الدورة التدريبية سهلة ، والميدان قابل للتغلب ، لذلك لا تفاجأ إذا رأينا تسديدة طويلة في يوم الأحد.

ما يفكر فيه خبير آخر لدينا 2025 صاروخ كلاسيك

كان نادي ديترويت للجولف نقطة توقف منتظمة لجولة PGA منذ عام 2019 وشاهدنا بعض الفائزين الطويل في تاريخ هذه البطولة.

كان كل من نيت لاشلي وكام ديفيس (مرتين) على حد سواء أسعارًا كبيرة عندما صرفوا ، وفاز ريكي فاولر بهذه الكأس بعد جفاف طويل في عام 2023.

لا تفاجأ إذا رأينا سعرًا كبيرًا آخر يصل إلى النافذة هذا الأسبوع.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، IL ، KY ، IN ، LA ، NC ، VA ، PA ، TN ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 150 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. يجب عليك المطالبة بالعرض عبر تطبيق BET365 ، في غضون 30 يومًا من تسجيل حسابك. بمجرد إصدارها ، سيتم الاحتفاظ بمراهنات المكافأة الخاصة بك في رصيد حسابك ولا يمكن تجهيزها.

لاعبين جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل أو رسالة نصية 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، IA ، IL ، in ، KY ، LA ، NC ، NJ ، OH ، TN ، VA فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار ليكون مؤهلاً للحصول على استرداد متطابق في الرهانات الإضافية إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولارات) للمشاركة في هذا العرض. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق. التسجيل المطلوب.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.