المظهر المستوحى من البحر الذي يحل محل التصميمات الداخلية الساحلية المصقولة

تصميم المعيشة البحرية يثير ديكور بحري مع سحر ريفي من خلال تسليط الضوء على المواد الطبيعية والتفاصيل اليدوية. وود ، بطبيعة الحال ، هو عنصر أساسي في استحضار كابينة الصيد والسفن التقليدية والقوارب الشراعية وخشب الخشب. احتضن نظرة أكثر صدقًا ومستدامة من خلال اختيار الخشب الطبيعي والمستصلع بدلاً من الخشب الرقائقي أو اللوح. يوفر الأثاث الخشبي المتوحش إضافة مثالية إلى ديكورك ، حتى لو كان خشنًا بعض الشيء حول الحواف. لا ينبغي تغطية العيوب – يجب أن تتباهى. وبالمثل ، انظر نحو الخط الساحلي لتوجيه استخدامك للحجر. إذا كنت ترغب في نقل مظهر البحر الأبيض المتوسط ​​، فإن الحجر الجيري هو الأكثر دقة ، في حين أن الثراء العميق والبركاني للبازلت سيجلب لمسة من أيسلندا إلى منزلك. للحصول على نظرة نيو إنجلاند الكلاسيكية ، اذهب إلى الجرانيت.

يعد الشاطئ أيضًا مصدر إلهام نهائي للوحة الألوان لأسلوب ديكور المنزل الساحلي ، على الرغم من أن الجغرافيا يمكن أن تؤثر على ذلك أيضًا. شاطئ استوائي في جزر المالديف أكثر حيوية وأكثر إشراقًا من المزاج الرمادي للشاطئ البريطاني. ومع ذلك ، لا يمكنك أن تخطئ في Teals Ocean Teals والبيض المتجدد الهواء والبيج الرملي والبني الصخري والأرنام والخضار الشاطئية.

عندما يتعلق الأمر بالتزيين ، فإن اللمسات الحبل ، وتفاصيل الزجاج المعاد تدويرها أو البحر ، والسيراميك المصنوع يدويًا أمر لا بد منه. بالنسبة للأنماط ، تستمر المشارب في حكم العليا. المواد الأخرى التي تتناسب بسهولة مع جمالية المعيشة البحرية لصفاتها العضوية هي القطن والكتان والجنوت والراتان والأعشاب البحرية – تقدمها في الستائر والفراش والسجاد والكراسي والسلال لداخلية هادئة في الخارج.