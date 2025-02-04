المعاني السرية وراء كل نوع من أنواع الحلم الجنسي

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 التي أجراها ريبوك ، ينفق الأمريكي العادي 0.45 ٪ فقط من حياته يمارس الجنس. ومع ذلك ، كشف Amerisleep أن 62 ٪ من الرجال و 55 ٪ من النساء يحلمن بالجنس. في الواقع ، عندما سئل عن أكثر أحلامهم شيوعًا ، قال كل من الرجال والنساء إن أحلام الطبيعة الجنسية كانت من بين أكثر الأحلام تكرارًا.
ومع ذلك ، لا يجب تفسير الأحلام الجنسية حرفيًا (عبر الأخبار الطبية اليوم). قد تكون ببساطة تخيلات ، وسيلة لعقلك تنغمس في شيء قد لا تحاوله على الإطلاق في إيقاظ الحياة. أو يمكن أن تكون وسيلة لدراسة المشاعر العميقة الجذور أو المشاعر غير المجهزة. على سبيل المثال ، قد يحلم الشخص الذي يكافح بمشاعر الرفض أيضًا أن ينقلب جنسياً. أو على العكس من ذلك ، فإن شخصًا لا يشعر بالقلق في حياته اليومية قد يجد نفسه يحلمون بوجود براعة جنسية أكبر وقوة في غرفة النوم. هذه هي بعض الأحلام الجنسية الأكثر شيوعًا وما قد يحاولون إخبارك به بالفعل.
الجنس مع السابقين
إذا كنت قد استيقظت بعد الحلم بمواجهة عاطفية مع عاشق سابق ، فلا تشعر بالسوء حيال ذلك. وفقًا لمحلل الأحلام لوري لوينبرغ (عبر صحة الرجال) ، فهذا أمر شائع إلى حد ما ، خاصة إذا كنت قد مررت بتفكك حديث. يمكن أن تكون علامة على أن اللاوعي الخاص بك يحاول أن يصنع السلام مع فكرة الانتهاء من العلاقة. حتى حالات الحلم حول السابق منذ فترة طويلة يمكن أن تكون ببساطة عقلك في محاولة التوفيق بين دروس الماضي.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لاختيار العلاج ، قد يكون هناك عوامل خارجية أخرى في حياتك اليومية التي يمكن أن تؤثر على أحلامك. على سبيل المثال ، إذا كانت أنت وشريكك الحالي قد حصلت مؤخرًا على حجة وذهبت إلى الفراش غاضبًا ، فقد يظهر عقلك الباطن الخاص بك السابق كتمثيل لتجنب الصراع الحالي الخاص بك وتراجع إلى خيال. قد يعني ذلك أيضًا أن لديك مخاوف من إعادة التقيد في علاقتك الحالية.
الجنس مع شخص غريب
وفقًا لعلم النفس العملي ، فإن أحلام ممارسة الجنس مع شخص غريب يمكن أن تمثل شوقًا لتكون مستقلة ، حيث يمثل الغريب التحديات أو العقبات في حياتك التي لم تتغلب عليها بعد. قد يعني ذلك أيضًا أنك تتطلع إلى الخروج من روتينك وتحدي توقعات الناس لك ، أو حتى التوقعات التي لديك عن نفسك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون الحلم في ممارسة الجنس مع شخص غريب يدل على الرغبة في التحرر من القمع واستكشاف الجانب الوحشي والمفتوح جنسيًا بنفسك. هذا لا يعني بالضرورة أنك تريد حرفيًا ممارسة الجنس مع الغرباء ، ولكن ببساطة تريد تجربة الأشياء التي كنت تخشى تجربتها حتى هذه النقطة.
دراسة الجنس الغريب من منظور روحي أكثر ، تقارير طول العمر أنك قد تتطلع إلى الاستفادة من شكل أعمق من العلاقة الحميمة. قد يكون الغريب في حلمك بمثابة وضع موقف لأفكارك ورغباتك ومخاوفك الخفية وتبني لقاء حميم مع هذا الجانب من نفسك يمثل الرغبة في معرفة هذا الجانب بشكل أفضل. قد تكون أيضًا طريقتك في التوفيق بين أجزاء من نفسك لم تكن مرتاحًا لها من قبل ولكنها الآن أكثر استعدادًا للمواجهة.
أحلام عن BDSM
إن وجود أحلام حول العبودية ، والانضباط ، والسادية ، والماسوشية ، أو BDSM لا يعني بالضرورة أن تعني أنك في الجنس الغريب ، على الرغم من أنها تستطيع ذلك. تحدثت الدكتورة جانيت بريتو ، عالم النفس العظمى ، الدكتورة جانيت بريتو ، إن الجزء من ذلك يعتمد على سياق الحلم وما يحدث. إذا كنت الشخص الذي يؤكد السيطرة ، فقد يعني ذلك الرغبة في القيام بدور أكثر نشاطًا وقوة في أحداث حياتك. أو ، إذا كان العكس هو الحال ، فقد يكون مؤشراً على الرغبة في الاستسلام.
قد يكون هناك أيضًا بعض عناصر الطفولة التي تعمل في عقلتك الباطن ، مما يظهر في شكل أحلام حار (عبر Healthline). إذا كنت تحلم بنوع من السيناريو العبودية أو الانضباط ، فمن المحتمل أن يكون لديك آباء متعجون ، مما أدى إلى رغبة اللاوعي في السيطرة عليها. ونتيجة لذلك ، في أحلامك ، قد تتفوق على فكرة أن تهيمن عليها كائن من عاطفتك ، وهي شريك أو عاشق.
الجنس في الأماكن العامة
قد يجد الأشخاص الذين يتذمرون سراً أحلامهم التي يسكنها سيناريوهات الجنس في الأماكن العامة (عبر Xonecole). يمكن أن يمثل أيضًا شعورًا بالضعف أو وجود سر تختبئ من شخص قريب منك. قد يكون الموقع أيضًا عاملاً في كشف المعنى وراء أحلام الجنس العامة. إذا كنت تحلم ، على سبيل المثال ، ممارسة الجنس في العمل ، فقد يكون ذلك علامة على أن عملك يستهلك أفكارك ، ويعود الأمر لك إلى تحديد ما قد يزعجك في هذا المجال.
يمكن أن تشير هذه الأحلام أيضًا إلى رغبة مكبوتة في ممارسة الجنس بالفعل أمام الآخرين ، وفقًا لعالم النفس August J. Cwik ، يتحدث إلى Huffington Post. ومع ذلك ، يمكن أن تكون أيضًا علامة على الرهاب المكبوت ، وخاصة المخاوف الاجتماعية. إذا كنت خائفًا من التحدث في الأماكن العامة أو تميل إلى أن تكون أكثر خجولًا أو سحبًا في البيئات العامة ، فقد تتحدث هذه الأنواع من الأحلام عن رغبتك السرية في التحرر من تلك المخاوف مرة واحدة وإلى الأبد.
أحلام عن الجنس المحرمات
قد يشعر الأشخاص الذين لديهم أحلام حول ما يسمى المحرمات أو الممارسات الجنسية المحظورة أو حتى غير الأخلاقية ، مثل الجنس الجماعي ، أو الجنس الشرجي ، أو الجنس مع شخص من جنسهم (على افتراض أنهم مستقيمون في حياتهم اليقظة) الاستيقاظ. ومع ذلك ، إذا كنت امرأة cisgender ولديها حلم بالجنس مع صديقة أنثى ، فلا يجب أن تعني أنك تريد بالفعل تجربة بهذه الطريقة. قد يعني ذلك ببساطة أنك تشعر بالربط مع هذه المرأة الأخرى ، والدماغ يعالجها بطريقة غير متوقعة إلى حد ما.
قد يكون وجود حلم من شركاء متعددين ، مثل الثلاثي ، علامة على أنك تتطلع إلى جلب شيء جديد في العلاقة (عبر Elite Daily). هذا لا يعني أن يعني شريك جنسي آخر. قد يكون مجرد نشاط جديد أو عنصر آخر قد يقترب منكما. ومع ذلك ، إذا كنت أنت وشريكك يناقشون بالفعل تجربة الثلاثي ، فقد يكون هذا النوع من الحلم بمثابة نوع من “بروفة اللباس” ، مما يمنح عقلك فرصة لمعرفة كيف يمكن أن يلعب هذا السيناريو.
الجنس مع زميل في العمل
أحلام العمل ، من نسيان عرض تقديمي رئيسي إلى الظهور في المكتب عارياً ، شائعة إلى حد ما. وفقًا لمسح عام 2020 الذي أجرته Clocks & Sleep ، فإن أكثر من 70 ٪ من الأشخاص الذين تم تصنيفهم لديهم أحلام متعلقة بالعمل بانتظام. بالإضافة إلى ذلك ، في استطلاع للرأي أجرته عام 2013 أجرته Statista ، اعترف 85 ٪ من الأشخاص الذين استجابوا بأحلام تنطوي على الجنس مع زميل في العمل. ومع ذلك ، قبل البدء في التفكير في النقل ، قد لا يكون هذا علامة على أنك تتطلع إلى النزول والقذرة في العمل.
قد يحدث الجنس مع أحلام زميل في العمل بسبب مقدار الوقت الهائل الذي نقضيه في العمل (عبر الصخب). نتيجة لذلك ، قد يكون الأشخاص الذين نعمل معهم إلى جانبهم يزحفون إلى عقلنا الباطن بطرق مفاجئة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعل الجانب المحرمات للنوم مع نظير هذا المفهوم مثيرًا. ومع ذلك ، إذا لم تنجذب إلى زميل في العمل ، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك مشكلات لم يتم حلها في علاقتك الخاصة ، وقد يكون هذا النوع من التلاشي وسيلة “للعودة” تقريبًا في عودتك الأخرى.
الجنس مع المشاهير
كل شخص كان لديه ، أو حتى حاليًا ، سحق المشاهير أو اثنين. وهذا السحق قد يظهر نفسه في شكل تخيلات جنسية. ومع ذلك ، فإن الحلم حول لفة في القش مع نجم السينما المفضل لديك قد يعني أيضًا أنك جائع للسلطة والتأثير. إذا كنت تحلم بشخص تتابعه أو تعجب به ، فقد يمثل جاذبية جنسية لهذا الشخص. ولكن إذا كنت تحلم بمشاهير لم تكن على دراية بها ، فقد تكون علامة على أنك تبحث عن نوع من التحقق من الصحة.
يمكن أن يكون هناك أيضًا شيء ما حول هذا المشاهير أو عملهم الذي تتعرف عليه وله بعض المعنى لحياتك (عبر Hello Giggles). إذا كان هناك فيلم أو كتاب أو أغنية أصدرها أحد المشاهير التي تحدثت إليك بطريقة ما ، فقد يكون حلم الجنس الخاص بك ردًا على ذلك. يمكن أن يكون هذا المشاهير بالذات صفات تجدها مرغوبة في شريك وبالتالي يتم رسمها إليهم.
الاستمناء
يمكن إرجاع المعنى وراء الحلم حول الانغماس في القليل من حب الذات إلى أفكارك حول الاستمناء بشكل عام (عبر مصفاة 29). إذا كان لديك بعض المشكلات حول لمس نفسك ، مثل التفكير أنها ممارسة قذرة أو محرمة أو محظورة ، فقد يعمل وعيك الباطن من خلال هذه المشاعر. قد تشعر أيضًا ببعض الإحباط الجنسي الناشئ عن مشاعرك تجاه الجنس والاستمناء ، ويمكن أن توفر أحلامك وسيلة لإطلاق بعض هذا التوتر.
بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك حاجة اللاواعية إلى حب نفسك أو إطلاق نفسك من مشاعر القمع التي فرضها ذاتيًا (عبر Mindberg). يمكن أن تكون هذه المشاعر مرتبطة بالجنس ، أو يمكن أن تكون ببساطة تعكس التوتر الذي لم يتم حله أو الإحباط من التعبير عن نفسك. إذا كنت تحلم بالاستمناء ، فقد يعني ذلك ببساطة أنك تتطلع إلى استكشاف بعض الجوانب غير المفحونة مسبقًا لنفسك وتركت أكثر قليلاً في حياتك اليقظة.
يحلم بشريكك يخونك
لا أحد يحب أن يتخيل نومهم المهمين الآخر مع شخص آخر خلف ظهره ، أقل بكثير من الفكر يتطفل على أحلامهم. وفقًا لـ Amerisleep ، يحلم 23 ٪ من الناس بشريك غش ، مع وجود 31 ٪ من النساء الحلم في كثير من الأحيان. يمكن أن تنبع هذه الأحلام من الشعور بالخيانة ، لكل مصفاة 29. قد تكون المشاعر التي لم يتم حلها حول نقص التواصل من شريك حياتك ، أو قد يكون مرتبطًا بمشاكل صديق أو أحد أفراد الأسرة أو زميل العمل.
تقارير Hello Giggles أن أحلام التعرض للغش يمكن أن تكون مؤشرا على عدم الأمان الخاص بك عن نفسك أو علاقتك. بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للغش من قبل ، قد تكون هذه الأنواع من الأحلام تجربتك السابقة مما يجعل من الصعب عليك الوثوق بشريكك الحالي. في هذه الحالات ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو التعبير عن مشاعرك لشريكك ، وإخبارهم بصدماتك السابقة ، ومساعدتهم على طمأنتك بأن أحلامك ليست لديها فرصة للتحقق.