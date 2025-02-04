المعاني السرية وراء كل نوع من أنواع الحلم الجنسي

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 التي أجراها ريبوك ، ينفق الأمريكي العادي 0.45 ٪ فقط من حياته يمارس الجنس. ومع ذلك ، كشف Amerisleep أن 62 ٪ من الرجال و 55 ٪ من النساء يحلمن بالجنس. في الواقع ، عندما سئل عن أكثر أحلامهم شيوعًا ، قال كل من الرجال والنساء إن أحلام الطبيعة الجنسية كانت من بين أكثر الأحلام تكرارًا.

ومع ذلك ، لا يجب تفسير الأحلام الجنسية حرفيًا (عبر الأخبار الطبية اليوم). قد تكون ببساطة تخيلات ، وسيلة لعقلك تنغمس في شيء قد لا تحاوله على الإطلاق في إيقاظ الحياة. أو يمكن أن تكون وسيلة لدراسة المشاعر العميقة الجذور أو المشاعر غير المجهزة. على سبيل المثال ، قد يحلم الشخص الذي يكافح بمشاعر الرفض أيضًا أن ينقلب جنسياً. أو على العكس من ذلك ، فإن شخصًا لا يشعر بالقلق في حياته اليومية قد يجد نفسه يحلمون بوجود براعة جنسية أكبر وقوة في غرفة النوم. هذه هي بعض الأحلام الجنسية الأكثر شيوعًا وما قد يحاولون إخبارك به بالفعل.