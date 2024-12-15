المعاينة والتنبؤ وما يجب مراقبته

نظرة من الداخل على مباراة Jets-Jaguars في الأسبوع 15 في جاكسونفيل، فلوريدا:

تطابق سرادق

فريق جاكوار المتسابق ترافون ووكر وجوش هاينز ألين ضد جيتس يواجهان أولو فاشانو ومورجان موسيس

قام خط هجوم جيتس بحماية آرون رودجرز بشكل جيد الأسبوع الماضي حتى تخلوا عن بعض الأكياس في وقت متأخر من المباراة. التحدي سيكون أكبر هذا الأسبوع.

ووكر، الذي كان الاختيار رقم 1 بشكل عام في عام 2022، لديه 8.5 كيسًا يدخل هذه اللعبة وهاينز ألين لديه سبعة أكياس.

وقد لعب فاشانو، الذي تم اختياره للفريق في الجولة الأولى هذا العام، بشكل جيد منذ أن حل محل تيرون سميث المصاب.

لقد سمح بأربعة ضغوطات على 43 تمريرة خاطفة ضد الدلافين الأسبوع الماضي.

لقد كان موسى أحد قادة فريق جيتس ويلعب وهو يعاني من إصابة في معصمه الأيسر ستتطلب منه ارتداء جبيرة.

لعب رودجرز أفضل مبارياته هذا الموسم الأسبوع الماضي وأظهر ما يمكنه فعله إذا حصل على بعض الوقت لإجراء العمليات.

ستكون المهمة هذا الأسبوع هي إبطاء ووكر وهاينز ألين.

قال المدرب المؤقت جيف أولبريتش: “إنهما، إن لم يكونا أفضل ثنائي، فهما في المقدمة، وكلاهما متشابهان جدًا بهذه الطريقة”. “إنهما يتمتعان ببنية بدنية طويلة وسريعة ولا هوادة فيها، ونعم، سيكون الأمر بمثابة تحدي كبير. سيتعين علينا أن نحسب هؤلاء اللاعبين في كل لقطة وفي الثانية التي لا نقوم فيها بذلك، وهذا هو الوقت الذي يمكنهم فيه إعادة النظر في المباراة تمامًا، لذلك سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا في التدخلات.

نداء كوستيلو

لقد صنعت الطائرات فنًا من ألعاب النفخ، لكن أعتقد أنهم سيخرجون هذه اللعبة.

جاكوار نتن.

يمكنك القول بأن فريق Jets يفعل ذلك أيضًا، لكنني أعتقد أنهم سيقطعون سلسلة هزائمهم ويفوزون بواحدة في الربع الرابع.

أندرس كارلسون يسجل هدفًا ميدانيًا فائزًا بالمباراة في الثواني الأخيرة.

جيتس 24، جاكوار 23

4 داونز

الظهور الهجومي: أظهر هجوم الطائرات أخيرًا بعض الحياة الأسبوع الماضي ضد الدلافين. هل يمكنهم الحصول على تكرار ضد جاكوار؟

كان لديهم إجمالي 402 ياردة وهو أعلى مستوى في الموسم ولاعب الوسط آرون رودجرز قطع سلسلة من 34 مباراة دون لعبة تمرير 300 ياردة عندما رمى مسافة 339 ياردة.

لقد ماتت سيارات Jaguars في آخر الياردات المسموح بها هذا الموسم والمركز 31 في الياردات المسموح بها.

ولم يسجل جيتس أكثر من 27 نقطة في مباراة واحدة هذا العام. هل يمكن أن يكون هذا الأسبوع؟

وقال رودجرز: “كرة القدم لم تكن رائعة بالنسبة لنا ولهذا السبب لم نصل إلى 30 نقطة”. “كرة القدم الظرفية تتعلق كثيرًا بالتفاصيل، وكان هذا بمثابة كعب أخيل لدينا. أعتقد أن هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة ضمن التفاصيل داخل المسرحيات.

هجوم ماك: خسر فريق Jaguars لاعب الوسط تريفور لورانس لهذا الموسم، مما يعني أن Jets ستشاهد Mac Jones هذا الأسبوع.

تعرف الطائرات على جونز منذ الفترة التي قضاها مع باتريوتس. في الواقع، جونز هو 5-0 ضد الطائرات في مسيرته.

ساعد جونز فريق جاكوار على الفوز 10-6 على العمالقة الأسبوع الماضي، لكنه كان 1-4 في بداياته الخمس الماضية دون أي هبوط وثمانية اعتراضات.

قال جونز: “خلال مسيرتي المهنية حتى الآن، كانوا أفضل دفاع أواجهه كل عام”. “من الواضح أنهم على دراية بي ولدي بعض زملائي السابقين هناك وأشخاص لعبت ضدهم خمس أو ست مرات.

“بالتأكيد أتطلع لذلك. أعلم أن سجلهم هو نفسه، لكن دفاعهم فريد من نوعه حقًا.

الشعور بالضغط: لم يكن لدى Jets أي أكياس أو ضربات وسطية على لاعب الوسط في Dolphins Tua Tagovailoa الأسبوع الماضي على الرغم من أنه ألقى 47 تمريرة.

تجاهل فريق Jets ذلك هذا الأسبوع، مشيرًا إلى مدى سرعة تخلص تاجوفيلوا من الكرة.

السؤال هذا الأسبوع هو ما إذا كان بإمكانهم التأثير على لاعب الوسط أكثر مما فعلوه ضد الدلافين.

كان ويل ماكدونالد هو اللاعب الوحيد المتسق في التمريرات لفريق Jets هذا الموسم برصيد 10 أكياس. لدى كوينين ويليامز ستة أكياس ثم ينزل من هناك.

لقد افتقد الفريق بالفعل جيرمين جونسون، الذي تعرض لإصابة نهاية الموسم في الأسبوع الثاني. ولم يكن لهاسون ريديك تأثير يذكر منذ انضمامه إلى الفريق في أكتوبر بنصف كيس فقط.

بريس يعود: يتوقع فريق Jets عودة Breece Hall هذا الأسبوع بعد أن غاب عن مباراة Dolphins بسبب إصابة في الركبة.

يمتلك Hall 692 ياردة متدفقة، لذا فهو لديه فرصة للوصول إلى 1000 ياردة بنهاية كبيرة لهذا الموسم. لدى Hall 46 حفل استقبال، وهو الثاني في الفريق خلف Garrett Wilson، لذا فهو سيساعد في لعبة التمرير أيضًا.

يمكن أن يتمتع فريق Jets بهجوم سريع ثلاثي الرؤوس مع Hall وBraelon Allen وIsaiah Davis، الذي شارك في المباراتين الماضيتين.