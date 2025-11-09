المعاينة والتنبؤ وما يجب مشاهدته في الأسبوع العاشر

نظرة من الداخل على مباراة Giants-Bears NFL Week 10 يوم الأحد في شيكاغو:

تطابق سرادق

Bears DE Montez Sweat vs. العمالقة RT Jermaine Eluemunor

أمضى العرق أول أربع سنوات أو أكثر مع القادة، حيث كان يواجه العمالقة مرتين في الموسم.

إنه ليس متسرعًا في التمريرات (51 كيسًا في 100 مباراة)، لكنه يقود فريق الدببة هذا الموسم بأربعة أكياس، بما في ذلك كيس تعري من سبنسر راتلر.

غاب Eluemunor عن مباراة الأسبوع الماضي بسبب إصابة في عضلة الصدر، وكان محدودًا في التدريبات هذا الأسبوع وتم إدراجه على أنه مشكوك فيه.

لقد سمح بكيسين في 333 لقطة تمريرة، وفقًا لـ Pro Football Focus.

إذا لم يتمكن من الذهاب، فإن اللاعب الصاعد ماركوس مباو سيحصل على بداية أخرى.

أربعة هبوطات

اذهب للعب في الخارج:إنهم ليسوا أغبياء هناك. تدرك الفرق أنه لا يوجد سبب للانقضاض على العمالقة في الداخل عندما يمكنهم تحقيق نجاح أكبر في ركضهم إلى المحيط.

قال الظهير بوبي أوكيريكي لصحيفة The Post: “بدأت الفرق في الركض، والقذف، والرمي، وكل تلك المحيطات تمتد في الفجوة “C” إلى الزقاق”. “إنه تحدٍ كبير أن تفهم كيف يمكن لمخططك الدفاعي أن يحيده ويهاجمه.”

حتى الآن، ليست جيدة جدا. يحتل العمالقة المركز 31 في الدوري من حيث دفاع الجري، مما يسمح لهم بمسافة 150 ياردة في كل مباراة. يحتل فريق الدببة المركز الثاني في اتحاد كرة القدم الأميركي من حيث الاندفاع بسرعة 144.4 ياردة لكل لعبة. تم إدراج D’Andre Swift (الفخذ) على أنه مشكوك فيه، لكن كايل مونانجاي ركض لمسافة 176 ياردة الأسبوع الماضي.

وقال أوكيريكي: “أعتقد أن هذا مجرد رفع معاييرنا الفردية بشكل جماعي”. “لا ينبغي أن يكون المعيار هو مجرد ضرب شخص ما والتواجد في المكان الذي من المفترض أن تكون فيه. بل يجب أن يكون المعيار هو ضرب شخص ما، والخروج منه واللعب.”

بداية سريعة: في بدايات جاكسون دارت السبع، قام بتوجيه العمالقة أربع مرات إلى أسفل الملعب للهبوط في السلسلة الهجومية الأولى. مهما كان المنسق الهجومي مايك كافكا الذي يكتب السيناريو للمسلسل الافتتاحي، فهو ناجح.

قال كافكا: “لقد قاموا بعمل رائع في بداية المباراة، حيث قاموا بالتنفيذ واللعب بإيقاع رائع وإلحاح كبير وتواصل”. “لذا، علينا فقط الاستمرار في القيام بذلك طوال اللعبة، طوال القيادة.”

أمن الكرة: لا يوجد فريق في الدوري أفضل من فريق الدببة في أخذ الكرة.

لديهم 13 اعتراضًا عاليًا في NFL. السلامة كيفن بيارد والظهير تريمين إدموندز لديهما أربعة لكل منهما.

يتعامل بيارد مع مشاكل في الظهر والكاحل ولكنه غير مدرج في تقرير الإصابة. لدى The Bears أيضًا ستة عمليات استرداد متعثرة للحصول على 19 وجبة سريعة في NFL.

قال دارت: “سيتعين علينا بالتأكيد بذل العناية الواجبة للتأكد من أننا نعتني بالكرة”. العمالقة في منتصف المجموعة مع تسع هبات (ستة اعتراضات، وثلاثة تحسس) في الهجوم هذا الموسم.

تحمل للأسفل: كان العمالقة في سوق الوسط في مسودة 2024 لكنهم علموا أنهم لا يستطيعون التداول في المركز الأول للحصول على كاليب ويليامز، الذي ذهب إلى فريق الدببة بالاختيار الأول.

كان اثنان من لاعبي الوسط الذين طاردوا ويليامز – جايدن دانيلز في المركز الثاني ودريك ماي في المركز الثالث – أكثر ثباتًا من ويليامز، الذي أظهر ومضات من التألق ولكن ليس بما يكفي حتى الآن.

لديه 12 تمريرة لمس وأربعة اعتراضات هذا الموسم ويواجه العمالقة للمرة الأولى.

قال مدرب العمالقة بريان دابول: “أود أن أقول إنه يتمتع بموهبة جيدة جدًا في الذراع”. “يمكنه أن يضع الكرة في نوافذ ضيقة ويقوم ببعض الرميات المذهلة التي لا تصدق.”

اختيار بول

هل يستطيع العمالقة الفوز بهذه المباراة؟ بالتأكيد. هل سيفعلون ذلك؟ التاريخ الماضي والحديث مع هذا الفريق يقول لا.

سيكون هذا موقفًا شتويًا مختلطًا، لكن الصاعد جاكسون دارت من ولاية يوتا وقد لعب في العناصر من قبل.

يريد الدببة تشغيل الكرة، ولا يستطيع العمالقة دائمًا فعل أي شيء لإيقاف الجري. هذا يبدو وكأنه مزيج سيء لكرة القدم.

الدببة 24، العمالقة 16