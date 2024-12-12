المعدن الذي تحتاجه للشيخوخة الصحية يمكن أن يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف أيضًا

يبحث العديد من الأشخاص عن حبوب سحرية أو نظام غذائي أو تمارين رياضية تساعدهم على العيش لفترة أطول والوقاية من الأمراض. أحد أسس الشيخوخة الصحية هو اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات من الفواكه غير المعالجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. ومع ذلك، مع تقدم الأشخاص في العمر، قد يصبح من الصعب عليهم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى للحفاظ على صحتهم. وفقا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Nutrients، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للمعاناة من آثار سوء التغذية.

أحد نقص المعادن الشائعة المرتبطة بالعمر هو المغنيسيوم. يعد كبار السن أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم لأن التغيرات في الأمعاء تجعل امتصاص الجسم للمغنيسيوم أكثر صعوبة، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Nutrients. تساعد الكلى الجسم على الاحتفاظ بالمغنيسيوم، لكن انخفاض وظائف الكلى لدى كبار السن يمكن أن يساهم أيضًا في انخفاض مستويات المغنيسيوم.

ويلعب المغنيسيوم دورًا في أكثر من 300 وظيفة في الجسم، بما في ذلك تنظيم معدل ضربات القلب، وتقوية العظام، ودعم الأعصاب والعضلات. يحتاج الرجال البالغين إلى 400 ملليجرام على الأقل من المغنيسيوم يوميًا، وتحتاج النساء إلى 310 ملليجرام على الأقل. المغنيسيوم مهم بشكل خاص لكبار السن لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وكسور العظام بسبب هشاشة العظام. قد يمنع المغنيسيوم أيضًا النوبات القلبية والسكتات الدماغية والتدهور المعرفي.