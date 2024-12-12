المعدن الذي تحتاجه للشيخوخة الصحية يمكن أن يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف أيضًا

يبحث العديد من الأشخاص عن حبوب سحرية أو نظام غذائي أو تمارين رياضية تساعدهم على العيش لفترة أطول والوقاية من الأمراض. أحد أسس الشيخوخة الصحية هو اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات من الفواكه غير المعالجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. ومع ذلك، مع تقدم الأشخاص في العمر، قد يصبح من الصعب عليهم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى للحفاظ على صحتهم. وفقا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Nutrients، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للمعاناة من آثار سوء التغذية.
أحد نقص المعادن الشائعة المرتبطة بالعمر هو المغنيسيوم. يعد كبار السن أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم لأن التغيرات في الأمعاء تجعل امتصاص الجسم للمغنيسيوم أكثر صعوبة، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Nutrients. تساعد الكلى الجسم على الاحتفاظ بالمغنيسيوم، لكن انخفاض وظائف الكلى لدى كبار السن يمكن أن يساهم أيضًا في انخفاض مستويات المغنيسيوم.
ويلعب المغنيسيوم دورًا في أكثر من 300 وظيفة في الجسم، بما في ذلك تنظيم معدل ضربات القلب، وتقوية العظام، ودعم الأعصاب والعضلات. يحتاج الرجال البالغين إلى 400 ملليجرام على الأقل من المغنيسيوم يوميًا، وتحتاج النساء إلى 310 ملليجرام على الأقل. المغنيسيوم مهم بشكل خاص لكبار السن لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وكسور العظام بسبب هشاشة العظام. قد يمنع المغنيسيوم أيضًا النوبات القلبية والسكتات الدماغية والتدهور المعرفي.
دور المغنيسيوم في القلب والصحة المعرفية
إحدى الحالات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب هي ارتفاع ضغط الدم. مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء ويمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. أشارت مراجعة 2021 في مجلة Nutrients إلى كيفية دعم المغنيسيوم لصحة القلب والأوعية الدموية. مثل البوتاسيوم، يساعد المغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم. انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها اللويحات في الشرايين. إن تناول مكملات المغنيسيوم أو زيادة تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم قد يساعد الجسم على استقلاب الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يمكن للمغنيسيوم عبور حاجز الدم في الدماغ والحفاظ على العمليات المهمة للذاكرة والتعلم. بهذه الطريقة، يدعم المغنيسيوم نمو الدماغ ووظيفته ويمكن أن يحمي الدماغ من التدهور المعرفي. يقلل المغنيسيوم من الالتهابات في الدماغ، ويزيل أي سموم، ويمنع تراكم اللويحات والبروتينات غير الطبيعية التي تؤدي إلى مرض الزهايمر. يميل الأشخاص المصابون بالخرف إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في أنظمتهم.
علامات انخفاض مستويات المغنيسيوم
على الرغم من أن كبار السن معرضون لخطر نقص المغنيسيوم، إلا أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، أو اضطراب تعاطي الكحول، أو أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن يكون لديهم أيضًا مستويات منخفضة من المغنيسيوم. أولئك الذين يعانون من نقص شديد في المغنيسيوم يمكن أن تظهر عليهم علامات مثل الخدر، وعدم انتظام ضربات القلب، وتشنج العضلات. قد تكون هناك أيضًا تغييرات في الشخصية.
إذا كنت تشعر أن مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة، فحاول تعزيز المغنيسيوم من خلال مصادر غذائية كاملة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والمكسرات. يمنحك كوب من الكينوا الممزوج بكوب من الإدامامي 217 ملليجرام من المغنيسيوم، وهو أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.
قد تقرر أيضًا الحصول على المزيد من المغنيسيوم عن طريق تناول مكملات المغنيسيوم. يمتص الجسم أسبارتات المغنيسيوم وسيترات المغنيسيوم ولاكتات المغنيسيوم وكلوريد المغنيسيوم بشكل أفضل، ولكن تناول الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يسبب الإسهال أو التشنج. يجب على كبار السن توخي الحذر لأن المغنيسيوم يمكن أن يتفاعل مع المكملات الغذائية أو الأدوية الأخرى. على وجه الخصوص، قد تؤثر مكملات الزنك والمضادات الحيوية ومدرات البول والبايفوسفونيت (لعلاج هشاشة العظام) والأدوية لعلاج ارتجاع الحمض على مستويات المغنيسيوم أو القدرة على امتصاص هذا المعدن.