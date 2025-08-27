المعمرة التي تتواصل مع الملقحات التي تصنع غطاءًا أرضيًا رائعًا

كما يوحي الاسم ، يحتاج Marsh Marigolds إلى تربة رطبة. إذا كان لديك بركة ، فإن زراعتها بالقرب منها ستكون مثالية. يمكن أن تزرع تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، ولكن الكثير من الحرارة وأشعة الشمس يمكن أن تجعلها نائمة. عند زراعة Marsh Marigolds كغطاء أرضي ، من الأفضل شراء المقابس عبر البذور. هذا لأنه من الصعب معرفة الفرق بين الشتلات والأعشاب الضارة عندما تبدأ السيقان في الانتشار ، لذلك قد تتخلص بطريق الخطأ من Marsh Marigolds أثناء نموها.

لإعداد التربة من أجل الزراعة الناجحة ، أضف بعض المواد العضوية عالية الجودة. هذا سيساعد Marsh Marigolds على الاستقرار والانتشار. تحتاج أيضًا إلى إزالة أي أعشاب من المنطقة. ثم حفر ثقوب عميقة بما فيه الكفاية لكرات الجذر ووضع Marsh Marigolds فيها. تريد أن تمنحها مساحة كافية لانتشارها القصوى ، والتي تبلغ مساحتها 1.5 قدم ، لأن زراعتها قريبة جدًا يمكن أن تسبب المنافسة. يعد الزراعة في نمط متداخل طريقة رائعة لتعزيز التغطية السريعة.

بمجرد أن تزرع قطب المستنقعات ، تحتاج إلى مراقبةهم لمساعدتهم على تأسيس أنفسهم. تأكد من سقيهم بانتظام وتقسيم النباتات المزدحمة بينما تكون نائمة للحفاظ على صحة وسعداء. بعد فترة وجيزة ، ستنشئ Marsh Marigolds سجادة من الإزهار الأصفر وجعل حديقتك ضجة مع الحياة. لاحظ أنه على الرغم من أن بعض أجزاء النبات صالحة للأكل ، إلا أنها سامة عند تناولها الخام.