المعمرة التي يجب أن تزرعها في أغسطس للحصول على أزهار رائعة تستمر حتى الخريف

يعود الخريف الحكيم عاماً بعد عام في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9 ، حيث يظهر زهورها الرائعة في أشعة الشمس الكاملة أو الجزئية في التربة التي تجنيها جيدًا. يزدهر في التربة الصخرية ويتم تكييفه بشكل جيد مع الظروف الجافة بمجرد إنشائها. هذا هو واحد من تلك المعمرة المتسامحين في الحرارة التي يمكنها التعامل مع أكثر أيام الصيف سخونة – ولكن فقط بعد أن كان لديها وقت لتأسيس نفسها في موقعها الجديد.

إذا كان الجو حارًا في أغسطس في موقعك ، فاختر يومًا ملبدًا بالغيوم أو انتظر حتى وقت متأخر من المساء بعد أن تنخفض الشمس والظروف أكثر برودة لزرع. للحفاظ على نباتات حكيم الخريف التي تم زرعها حديثًا في الطقس الحار ، في كثير من الأحيان لمساعدة النباتات على تأسيسها – من المحتمل كل يوم حتى تبرد درجات الحرارة ، إذا كانت هطول الأمطار غائبة. من خلال الزراعة في أغسطس ، يمكنك إعطاء جذور النباتات وقتًا كافيًا لتنضج قبل أن يسقط السقوط السكون.

يمكن تضمين Sage الخريف في الحدود أو حدائق الفراشة أو حدائق الصخور ، حيث سيتم تحميل هذه النباتات بأزهار جميلة تستمر حتى الخريف. لتشجيع إعادة التشويش على مدار موسم النمو ، أنفقت Deadhead ببساطة إزهار. بمجرد أن تزرع وتميل إلى حكيم الخريف في فراش الزهور الخاص بك ، اتبع هذه النصائح والحيل الأخرى للحفاظ على حديقتك الدائمة في أغسطس ، مثل الانتعاش للموسم المقبل.