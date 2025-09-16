المعمرة الملونة التي يمكنك زراعتها الآن في الخريف والربيع مليئة بالأزهار المذهلة

هل تبحث عن معمرة لتنمو في الخريف للحصول على لون أواخر الموسم؟ زرعها الآن مع وصول السقوط ، وسوف تزين لعبة البوكر الحار الحمراء (Kniphofia uvaria) في الفناء الخاص بك مع الزهور الشبيهة بالشعلة في ظلال نارية من اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر ، يرتفع على سيقان طويلة فوق كتل عشبية من أوراق الشجر. أفضل للجميع؟ ستعود نفس الإزهار المذهلة في وقت مبكر من الربيع.
تعتبر نباتات البوكر الساخنة معمرة رائعة لتنمو من أجل الزهور البرتقالية المذهلة ، وللطعن إلى الطيور الطنانة والفراشات ، الذين يحبون أزهارهم الأنبوبية. يمكن للبستانيين في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 الاعتماد على مصنع هاردي هذا للعودة كل عام ، حتى في مسابقات النطاق الباردة ، حيث قد يموت مؤقتًا خلال فصل الشتاء.
ينتظر العديد من البستانيين حتى الربيع لوضع زهور البوكر الحار الحار في الأرض. ومع ذلك ، فإن الخريف المبكر هو في الواقع واحدة من أفضل الأوقات لزرعها. تقلل درجات الحرارة الباردة من التوتر على النباتات الجديدة ، في حين أن التربة التي لا تزال دافئة تشجع نمو الجذر الصحي قبل أن تنطلق الشتاء. يعني الزراعة الآن أن البوكر الساخن الأحمر لديك لديه وقت للاستقرار وإنشاء نظام جذر قوي ، بحيث يمكن أن تركز طاقتها على إنتاج الزهور المبهجة بمجرد وصول موسم النمو التالي. بالطبع ، التوقيت هو مجرد عامل واحد ؛ أين وكيف تزرع لعبة البوكر الساخنة الحمراء ، تحدث فرقًا كبيرًا في مدى نموها وتزدهر أيضًا.
كيف تنمو لعبة البوكر الساخن الأحمر للون الدائم
هناك العديد من الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل زراعة الزواحف الساخنة الحمراء في الفناء الخاص بك. النجاح مع لعبة البوكر الساخن الأحمر يبدأ بالموقع ؛ تعمل هذه الزهرة بشكل أفضل مع ست ساعات على الأقل من الضوء المباشر كل يوم. على الرغم من أنه يتسامح مع الظل الجزئي ، إلا أنه توقع عدد أقل من الإزهار إذا زرعته في الأجزاء الأكثر ظلالًا من حديقتك. وبالمثل ، تأكد من إمكانية الوصول إلى التربة التي يتم تخصيصها جيدًا بالتربة المخصبة بالمواد العضوية ؛ الظروف الرطبة المفرطة ، وخاصة في فصل الشتاء ، يمكن أن تؤدي إلى تعفن الجذر. ستساعد إضافة المهاد في تنظيم درجة حرارة التربة والحفاظ على الرطوبة ، خاصة بعد زرع الزهور في الخريف.
البوكر الأحمر الناضج هو متسامح الجفاف ، في حين أن النباتات الصغيرة تتطلب سقي منتظم. يجب ترك أوراق الشجر في مكانها خلال فصل الشتاء لحماية التاج (يمكنك التخلص منه يأتي في الربيع). البوكر الساخن الأحمر هو واحد من المعمرة التي يجب تجنبها في كثير من الأحيان لأنها لا تستجيب بشكل جيد لاضطراب الجذر.
إذا كنت تفكر في زراعة الزواحف الساخنة الحمراء في فناء أصغر ، ففكر في أصنافها المدمجة أو القزمية. هذه تصل إلى ارتفاع قدمين فقط ، مما يجعلها مثالية للمساحات الأكثر تشددًا. بغض النظر عن التنوع الذي تختاره ، يمنح الزراعة في أوائل الخريف المتقدمين الساخنة الحمراء أفضل فرصة للنمو بجذور قوية.