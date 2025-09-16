المعمرة الملونة التي يمكنك زراعتها الآن في الخريف والربيع مليئة بالأزهار المذهلة

هل تبحث عن معمرة لتنمو في الخريف للحصول على لون أواخر الموسم؟ زرعها الآن مع وصول السقوط ، وسوف تزين لعبة البوكر الحار الحمراء (Kniphofia uvaria) في الفناء الخاص بك مع الزهور الشبيهة بالشعلة في ظلال نارية من اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر ، يرتفع على سيقان طويلة فوق كتل عشبية من أوراق الشجر. أفضل للجميع؟ ستعود نفس الإزهار المذهلة في وقت مبكر من الربيع.

تعتبر نباتات البوكر الساخنة معمرة رائعة لتنمو من أجل الزهور البرتقالية المذهلة ، وللطعن إلى الطيور الطنانة والفراشات ، الذين يحبون أزهارهم الأنبوبية. يمكن للبستانيين في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 الاعتماد على مصنع هاردي هذا للعودة كل عام ، حتى في مسابقات النطاق الباردة ، حيث قد يموت مؤقتًا خلال فصل الشتاء.

ينتظر العديد من البستانيين حتى الربيع لوضع زهور البوكر الحار الحار في الأرض. ومع ذلك ، فإن الخريف المبكر هو في الواقع واحدة من أفضل الأوقات لزرعها. تقلل درجات الحرارة الباردة من التوتر على النباتات الجديدة ، في حين أن التربة التي لا تزال دافئة تشجع نمو الجذر الصحي قبل أن تنطلق الشتاء. يعني الزراعة الآن أن البوكر الساخن الأحمر لديك لديه وقت للاستقرار وإنشاء نظام جذر قوي ، بحيث يمكن أن تركز طاقتها على إنتاج الزهور المبهجة بمجرد وصول موسم النمو التالي. بالطبع ، التوقيت هو مجرد عامل واحد ؛ أين وكيف تزرع لعبة البوكر الساخنة الحمراء ، تحدث فرقًا كبيرًا في مدى نموها وتزدهر أيضًا.