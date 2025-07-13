المعمرة المنخفضة الصيانة التي تتفتح في الداخل والخارج

هل سبق لك أن تساءلت عن مدى روعة الأمر إذا ازدهر النبات على حد سواء في الداخل وخارجه ، مما يجني لك التعب من القرار؟ تبين ، Plectranthus ‘Mona Lavender’ ، يفعل ذلك تمامًا. تشرح روندا كايزر ، مؤلفة “The Vintern Farm Garden” ومالك Southern Home and Farm ، في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، “يمكن أن يزرع صنف” Mona Lavender “في Plectranthus بنجاح باعتباره كلاً من المنازل والخارجية المعمرة في المناخات الخالية من الصقيع”. يوفر هذا النبات المقاوم للحرارة والجفاف أشهر من الإزهار الأرجواني المذهل ، سواء كان مزروعًا في الحدود ، أو حاويات الفناء ، أو المزارعين الداخليين ، مع القليل من الرعاية المدهشة.

ومع ذلك ، فإن الفرق الملحوظ هو أن زهور “Mona Lavender” بشكل مختلف بناءً على موقعها. يقول كايزر: “في الداخل ، يفضل الضوء المشرق وغير المباشر ويميل إلى الازدهار في الشتاء والخريف”. بسبب انخفاض مستويات الضوء ودرجات الحرارة الثابتة ، تلاحظ أن “Mona Lavender” لا تزهر بشكل وفيرة كما هو في الخارج. ولكن إذا تم إعطاؤه الإضاءة الصحيحة ، فقد يمتد هذا المنازل في موسم المزهرة إلى الربيع. على العكس ، عندما يزرع في حدائق الزهور ، يحول هذا النبات الأرجواني موسمه المزهر في وقت سابق إلى الصيف. وتضيف: “في الهواء الطلق ، يزدهر في الظل الجزئي ويزهر بغزارة من أواخر الصيف وحتى الخريف ، مع ليالي باردة ودورات الضوء الطبيعية تعزز إنتاج الزهور”. لسوء الحظ ، نظرًا لأن الحماية من الصقيع الصلب ضرورية ، فإن هذا الزراعة على مدار العام ممكنة فقط في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 ب إلى 11. في كل مكان آخر ، يمكنك إما أن تنمو كقنين سنوي أو تدعها في الشتاء.