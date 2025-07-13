المعمرة المنخفضة الصيانة التي تتفتح في الداخل والخارج

هل سبق لك أن تساءلت عن مدى روعة الأمر إذا ازدهر النبات على حد سواء في الداخل وخارجه ، مما يجني لك التعب من القرار؟ تبين ، Plectranthus ‘Mona Lavender’ ، يفعل ذلك تمامًا. تشرح روندا كايزر ، مؤلفة “The Vintern Farm Garden” ومالك Southern Home and Farm ، في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، “يمكن أن يزرع صنف” Mona Lavender “في Plectranthus بنجاح باعتباره كلاً من المنازل والخارجية المعمرة في المناخات الخالية من الصقيع”. يوفر هذا النبات المقاوم للحرارة والجفاف أشهر من الإزهار الأرجواني المذهل ، سواء كان مزروعًا في الحدود ، أو حاويات الفناء ، أو المزارعين الداخليين ، مع القليل من الرعاية المدهشة.
ومع ذلك ، فإن الفرق الملحوظ هو أن زهور “Mona Lavender” بشكل مختلف بناءً على موقعها. يقول كايزر: “في الداخل ، يفضل الضوء المشرق وغير المباشر ويميل إلى الازدهار في الشتاء والخريف”. بسبب انخفاض مستويات الضوء ودرجات الحرارة الثابتة ، تلاحظ أن “Mona Lavender” لا تزهر بشكل وفيرة كما هو في الخارج. ولكن إذا تم إعطاؤه الإضاءة الصحيحة ، فقد يمتد هذا المنازل في موسم المزهرة إلى الربيع. على العكس ، عندما يزرع في حدائق الزهور ، يحول هذا النبات الأرجواني موسمه المزهر في وقت سابق إلى الصيف. وتضيف: “في الهواء الطلق ، يزدهر في الظل الجزئي ويزهر بغزارة من أواخر الصيف وحتى الخريف ، مع ليالي باردة ودورات الضوء الطبيعية تعزز إنتاج الزهور”. لسوء الحظ ، نظرًا لأن الحماية من الصقيع الصلب ضرورية ، فإن هذا الزراعة على مدار العام ممكنة فقط في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 ب إلى 11. في كل مكان آخر ، يمكنك إما أن تنمو كقنين سنوي أو تدعها في الشتاء.
تنمو “منى لافندر” كقاحلة منزلية
في المناطق التي تنخفض فيها درجات حرارة الشتاء التي تقل عن 20 درجة فهرنهايت – المناطق 9A والبرودة – لا يمكن أن تعيش “منى لافندر” في الخارج على مدار العام. في هذه المناطق ، يعتقد Kaiser أن ظهر هذا المعمر في الحاويات هو تقنية فعالة للاستمتاع بتجربة أكثر دائمة. تشرح ذلك في مقابلة House Digest الحصرية ، “… بعض البستانيين ينموون في الأواني حتى يمكن إحضاره إلى الداخل قبل الصقيع الأول ، مع الحفاظ على المصنع للعام التالي.” منحت ، الظروف ليست قابلة للإزهار في الداخل. ولكن “تسمح تقنية الحاوية هذه للنبات على مدار السنة ، وغالبًا ما يعود بقوة أكبر ويزهر أكثر عند إعادة زراعته في الربيع في الهواء الطلق” ، يوضح كايزر.
ولكن لا تدع الحاويات تخف من إبهار نباتات “Mona Lavender” الخاصة بك. لدى Kaiser بعض الحيل الأنيقة لتحسين جودتها المزهرة. “لإطالة الإزهار وتكثيف الإزهار ، اجعل تجربة النبات أقصر أطوالًا نهارية في الخريف والشتاء عن طريق الحد من التعرض المتأخر للإضاءة الاصطناعية.” في جوهرها ، يحاكي هذا الانخفاض في التعرض للضوء التقدم الموسمي الطبيعي ، مما يؤدي إلى تزايد أزهار جديدة. يجب أن تشجع الإزهار المستهلكة التي تم إنفاقها أيضًا على إعادة الطمس ، كما ينبغي أن تقلب قليلاً من السيقان بعد التدفق الأول ، لأنه يحفز إنتاج فروع جديدة ، وبالتالي ، المزيد من المسامير الزهرة. “أخيرًا ، احتفظ بالمصنع عند درجات حرارة 60-75 درجة فهرنهايت ، وبعيدًا عن فتحات التدفئة أو النوافذ المتساقطة ، حيث تساعد درجة حرارة متوسطة ومعتدلة على الحفاظ على صحة النبات وإطالة وقت الإزهار في المنزل” ، كما تؤكد.
تنمو “منى لافندر” في أسرة الحديقة
إذا كنت تعيش في مناطق من 9 ب إلى 11 ، حيث تكون الشتاء معتدلة وخالية من الصقيع ، فيمكنك نمو “Mona Lavender” بنجاح في حديقتك وحدودك. أما بالنسبة لظروف النمو ، فإن Kaiser يخبر House Digest حصريًا أنه يجب عليك إعطاء المصنع “موقعًا مع أشعة الشمس الجزئية ، مثل شمس الصباح والظلال بعد الظهر ، حيث يسمح هذا المزيج بالنمو الصحي مع حماية الأوراق من الاحتراق”. باختصار ، لا تخف من نقل المعمرة إلى موقع مظللة إذا كانت حديقتك تعاني من ظروف ساخنة للغاية. نظرًا لأن هذا المعمر منخفض الصيانة جزئيًا للتربة الرطبة ، ولكن يمكن أن يتعفن إذا تركت في الماء لفترة طويلة جدًا ، فقد نصحت “بزراعة” منى الخزامى “في التربة الراسخة التي تسخرها سريعًا وتخلط في السماد العضوي لإضافة قدرة وخصوبة الماء”. يمكنك أيضًا تنظيف الأسرة لتحسين الاحتفاظ بالمياه ، لتبريد الجذور ، والحفاظ على الحشائش لأسفل.
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأزهار لأطول فترة ممكنة ، فإن Kaiser تقترح أن تقوم برؤوس هذه النباتات المزهرة لتحقيق أقصى قدر من الإزهار. هذا يعمل لأن النبات مضطر إلى إعادة توجيه طاقته من إنتاج البذور إلى زراعة الزهور الجديدة. كما هو الحال بالنسبة للنباتات المنزلية ، فإن قرص أو تقليم ما بعد التزهور مفيد بنفس القدر. ويضيف كايزر: “إن التغذية في أوائل الربيع ووسط الصيف مع الأسمدة المتوازنة والبطيئة ستؤدي أيضًا إلى تحفيز الإزهار القوي”. “أخيرًا ، قم بإعطاء تداول الهواء جيدًا لمنع العفن الفطري وغيره من الأمراض الفطرية ، والتي يمكن أن تسبب انقطاعًا في الإزهار وكذلك الصحة العامة”.