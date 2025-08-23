المعمر المذهل الذي سيبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء حتى الخريف

للتأكد من أن طيور الطنان تستمر في الضغط على الفناء الخاص بك بعد تتلاشى الصيف ، هناك معمر مذهل ستحتاج إلى إضافته إلى حديقتك. يشتهر هذا المصنع بأزهاره الحمراء الحية ، ويحتوي على موسم مزهر طويل يوفر مصدرًا رحيقًا موثوقًا لا يمكن أن يقاومه طيور الطنان. يطلق على Mimbres Figwort (Scrophularia Macrantha) ، والذي يطلق عليه أيضًا Redbirds-in-A-Tree ، الزهور من يوليو إلى أكتوبر ، وملء الفجوة في أواخر الموسم عندما انتهت العديد من نباتات الرحيق الأخرى لهذا العام.

في حين تتلاشى العديد من أزهار الحديقة بحلول نهاية الصيف ، فإن Mimbres Figwort تصل إلى خطوته. يوجد حول الارتفاعات العالية في جنوب غرب نيو مكسيكو ، هذه المعمرة المعمرة هي واحدة من العديد من النباتات الأصلية التي تضع مقاربة مستدامة لجذب الطيور الطنانة. إنه ينمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويزدهر عند زراعته في المناطق التي تحصل على شمس كاملة أو جزئية مع التربة الطميية أو الرملية أو الطينية. تتشكل أزهار الأنبوبية الرائعة تمامًا للطيور الطنانة ، والتي تعتمد بشكل كبير على الرحيق أثناء الهجرة. هذا يجعل هذا النبات خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أزهار من شأنها أن تحول مساحتك إلى سماء الطائر الطنان ، مع الحفاظ على الأحجار الكريمة المجنحة جيدًا والعودة يومًا بعد يوم.