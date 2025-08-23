المعمر المذهل الذي سيبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء حتى الخريف

الإسكان
المعمر المذهل الذي سيبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء حتى الخريف

للتأكد من أن طيور الطنان تستمر في الضغط على الفناء الخاص بك بعد تتلاشى الصيف ، هناك معمر مذهل ستحتاج إلى إضافته إلى حديقتك. يشتهر هذا المصنع بأزهاره الحمراء الحية ، ويحتوي على موسم مزهر طويل يوفر مصدرًا رحيقًا موثوقًا لا يمكن أن يقاومه طيور الطنان. يطلق على Mimbres Figwort (Scrophularia Macrantha) ، والذي يطلق عليه أيضًا Redbirds-in-A-Tree ، الزهور من يوليو إلى أكتوبر ، وملء الفجوة في أواخر الموسم عندما انتهت العديد من نباتات الرحيق الأخرى لهذا العام.

في حين تتلاشى العديد من أزهار الحديقة بحلول نهاية الصيف ، فإن Mimbres Figwort تصل إلى خطوته. يوجد حول الارتفاعات العالية في جنوب غرب نيو مكسيكو ، هذه المعمرة المعمرة هي واحدة من العديد من النباتات الأصلية التي تضع مقاربة مستدامة لجذب الطيور الطنانة. إنه ينمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويزدهر عند زراعته في المناطق التي تحصل على شمس كاملة أو جزئية مع التربة الطميية أو الرملية أو الطينية. تتشكل أزهار الأنبوبية الرائعة تمامًا للطيور الطنانة ، والتي تعتمد بشكل كبير على الرحيق أثناء الهجرة. هذا يجعل هذا النبات خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أزهار من شأنها أن تحول مساحتك إلى سماء الطائر الطنان ، مع الحفاظ على الأحجار الكريمة المجنحة جيدًا والعودة يومًا بعد يوم.

لماذا يحافظ Redbirds-in-A-Tree على Hummingbirds

على عكس معظم Figworts ، قد يتم تلقيح Mimbres Figwort حصريًا بواسطة الطيور الطنانة. زهورها الحمراء الزاهية طويلة وأنابيب ، مما يجعلها تطابقًا مثاليًا للمنقوش النحيلة الطنانة والألسنة الطويلة. Red هو أيضًا اللون الوحيد الذي سيدعو على الفور المزيد من الطيور الطنان إلى حديقتك ، لذلك ستشجع زيارات تكرار من الطيور المهاجرة عندما تكون متطلبات الطاقة عالية.

نظرًا لأنه يزهر في السقوط ، فإن Redbirds-in-A-Tree ذات قيمة خاصة بالنسبة لطيور الطنان التي تنقصها الياقوت والأنواع الأخرى التي تستعد للهجرة. تتطلب هذه الطيور كميات كبيرة من الرحيق لتزويد رحلاتها الطويلة ، ويمكن أن تحدث أزهار الموسم في أواخر الموسم فرقًا حرجًا. والأكثر من ذلك ، أن نبتة النباتات الطويلة والمستقيمة والمجموعات المتفرعة بشكل فضفاض توفر بقع هبوط سهلة ومنافذ التغذية المتعددة ، وهي مثالية لطيور الطنان الإقليمية التي تميل إلى حماية المصادر الغذائية عالية الجودة.

على الرغم من أنه نادر في البرية ، إلا أن هذا المعمر الجميل يكتسب شعبية في الحدائق من أجل تحمل الجفاف والقيمة الزينة. على الرغم من أن توفره التجاري يظل محدودًا ، إلا أن Mimbres Figwort تقدم بشكل متزايد من قبل حضانة النباتات الأصلية تحت اسمها المشترك ، Redbirds-in-tree. زرعها مع الصحابة المزهرة مثل Sage Sage (Salvia spp.) أو Hyssops العملاقة (Agastache spp.) لتوسيع بوفيه الرحيق.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية