المعمر المذهل الذي سيبقي الطيور الطنانة القادمة إلى الفناء حتى الخريف

للتأكد من أن طيور الطنان تستمر في الضغط على الفناء الخاص بك بعد تتلاشى الصيف ، هناك معمر مذهل ستحتاج إلى إضافته إلى حديقتك. يشتهر هذا المصنع بأزهاره الحمراء الحية ، ويحتوي على موسم مزهر طويل يوفر مصدرًا رحيقًا موثوقًا لا يمكن أن يقاومه طيور الطنان. يطلق على Mimbres Figwort (Scrophularia Macrantha) ، والذي يطلق عليه أيضًا Redbirds-in-A-Tree ، الزهور من يوليو إلى أكتوبر ، وملء الفجوة في أواخر الموسم عندما انتهت العديد من نباتات الرحيق الأخرى لهذا العام.
في حين تتلاشى العديد من أزهار الحديقة بحلول نهاية الصيف ، فإن Mimbres Figwort تصل إلى خطوته. يوجد حول الارتفاعات العالية في جنوب غرب نيو مكسيكو ، هذه المعمرة المعمرة هي واحدة من العديد من النباتات الأصلية التي تضع مقاربة مستدامة لجذب الطيور الطنانة. إنه ينمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويزدهر عند زراعته في المناطق التي تحصل على شمس كاملة أو جزئية مع التربة الطميية أو الرملية أو الطينية. تتشكل أزهار الأنبوبية الرائعة تمامًا للطيور الطنانة ، والتي تعتمد بشكل كبير على الرحيق أثناء الهجرة. هذا يجعل هذا النبات خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أزهار من شأنها أن تحول مساحتك إلى سماء الطائر الطنان ، مع الحفاظ على الأحجار الكريمة المجنحة جيدًا والعودة يومًا بعد يوم.
لماذا يحافظ Redbirds-in-A-Tree على Hummingbirds
على عكس معظم Figworts ، قد يتم تلقيح Mimbres Figwort حصريًا بواسطة الطيور الطنانة. زهورها الحمراء الزاهية طويلة وأنابيب ، مما يجعلها تطابقًا مثاليًا للمنقوش النحيلة الطنانة والألسنة الطويلة. Red هو أيضًا اللون الوحيد الذي سيدعو على الفور المزيد من الطيور الطنان إلى حديقتك ، لذلك ستشجع زيارات تكرار من الطيور المهاجرة عندما تكون متطلبات الطاقة عالية.
نظرًا لأنه يزهر في السقوط ، فإن Redbirds-in-A-Tree ذات قيمة خاصة بالنسبة لطيور الطنان التي تنقصها الياقوت والأنواع الأخرى التي تستعد للهجرة. تتطلب هذه الطيور كميات كبيرة من الرحيق لتزويد رحلاتها الطويلة ، ويمكن أن تحدث أزهار الموسم في أواخر الموسم فرقًا حرجًا. والأكثر من ذلك ، أن نبتة النباتات الطويلة والمستقيمة والمجموعات المتفرعة بشكل فضفاض توفر بقع هبوط سهلة ومنافذ التغذية المتعددة ، وهي مثالية لطيور الطنان الإقليمية التي تميل إلى حماية المصادر الغذائية عالية الجودة.
على الرغم من أنه نادر في البرية ، إلا أن هذا المعمر الجميل يكتسب شعبية في الحدائق من أجل تحمل الجفاف والقيمة الزينة. على الرغم من أن توفره التجاري يظل محدودًا ، إلا أن Mimbres Figwort تقدم بشكل متزايد من قبل حضانة النباتات الأصلية تحت اسمها المشترك ، Redbirds-in-tree. زرعها مع الصحابة المزهرة مثل Sage Sage (Salvia spp.) أو Hyssops العملاقة (Agastache spp.) لتوسيع بوفيه الرحيق.