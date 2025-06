المعنى وراء أليس في اسم فرقة السلاسل

بعد ذلك الحزب المشؤوم في عام 1986 ، أخبر جوني باكولاس بحماس بقية المجموعة – المنشد لين ستالي ، عازف الدرامز جيمس بيرجستروم ، عازف الجيتار إد (زولي) سيمانيت ، وعازف الجيتار بايرون هانسن – حول اسم الفرقة الجديد في بروفةهم التالية. أحبها الجميع ولكن كانت هناك مشكلة. أليس في سلاسل ، مع دلالاتها في العبودية ، لن تطير مع معظم أمهاتهن المسيحيات المحافظات اللائي دفعن مقابل مساحة بروفة الفرقة المراهقة وغيرها من التكاليف.

كانت والدة ستالي ، نانسي لين ماكالوم ، غاضبة بشكل خاص. تتذكر في “Grunge Is Dead: The Oral History of Seattle Rock Music”. “لكن عندما عاد إلى المنزل وقال إنهم يغيرون اسم أليس في سلاسل ، لم أكن سعيدًا”. اعتقدت أن الاسم كان مسيئًا وجادل الاثنان. لم تكن أمهات Bacula و Bergstrom راضية عن الاسم الجديد أيضًا. توصلت الفرقة إلى حل وسط من خلال تسمية سلاسل Alice N ‘، والتي يمكن تفسيرها على أنها أليس والسلاسل. ولكن بعد ذلك انفصلت العلامة التجارية ويبدو أن الاسم قد يموت مع حلها.