المعنى وراء أليس في اسم فرقة السلاسل

قبل وقت طويل من صعود لين ستالي أو بقية أليس في السلاسل لتصبح واحدة من أهم فرق موسيقى الروك في التسعينيات ، إلى جانب زميلها في سياتل نيرفانا ، ساوندغاردن ، وبيرل جام ، لعبوا جميعًا في فرق مختلفة. في عام 1986 ، كان Staley في فرقة تدعى Sleze ، وتغطي معظمها أغاني من أمثال Mötley Crüe و Slayer. لكنهم كانوا يركلون يبحثون عن اسم آخر. محادثة في حفلة بين أحد عازفي الجيتار في الفرقة ، جوني باكولاس ، وروس كلات ، المغني الرئيسي لسلوك هاو 5 ، تم نقله بطريقة أو بأخرى إلى مناقشة أليس في بلاد العجائب ، ولكن مع العبودية ، وتوصل كلات إلى اسم Sleze الجديد: Alice in Chains (تم تغييره لاحقًا إلى Alice n ‘Cains).
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بعد مرور عام ، بعد اندلاع Sleze ، انضم Staley إلى عازف الجيتار Jerry Cantrell وعازف الدرامز شون Kinney وعازف الجيتار Mike Starr في Diamond Lie. مرة أخرى ، كان تغيير الاسم في النظام وانتهى بهم المطاف باستخدام اسم فرقة Staley القديم ، ولكن مع استبدال “N ‘” بـ “In”. هناك بعض النزاع حول كيف ومتى جاء القرار – ولكن الاسم عالق ، وركبت الفرقة إلى أعلى المخططات.
اسم الفرقة لم تتم الموافقة على الأم
بعد ذلك الحزب المشؤوم في عام 1986 ، أخبر جوني باكولاس بحماس بقية المجموعة – المنشد لين ستالي ، عازف الدرامز جيمس بيرجستروم ، عازف الجيتار إد (زولي) سيمانيت ، وعازف الجيتار بايرون هانسن – حول اسم الفرقة الجديد في بروفةهم التالية. أحبها الجميع ولكن كانت هناك مشكلة. أليس في سلاسل ، مع دلالاتها في العبودية ، لن تطير مع معظم أمهاتهن المسيحيات المحافظات اللائي دفعن مقابل مساحة بروفة الفرقة المراهقة وغيرها من التكاليف.
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كانت والدة ستالي ، نانسي لين ماكالوم ، غاضبة بشكل خاص. تتذكر في “Grunge Is Dead: The Oral History of Seattle Rock Music”. “لكن عندما عاد إلى المنزل وقال إنهم يغيرون اسم أليس في سلاسل ، لم أكن سعيدًا”. اعتقدت أن الاسم كان مسيئًا وجادل الاثنان. لم تكن أمهات Bacula و Bergstrom راضية عن الاسم الجديد أيضًا. توصلت الفرقة إلى حل وسط من خلال تسمية سلاسل Alice N ‘، والتي يمكن تفسيرها على أنها أليس والسلاسل. ولكن بعد ذلك انفصلت العلامة التجارية ويبدو أن الاسم قد يموت مع حلها.
فرقة جديدة تحمل اسمًا قديمًا تم تغييرها قليلاً
قبل عقد من وفاته ، أخبر لين ستالي رولينج ستون في نوفمبر 1992 نسخة خارجية قليلاً عن كيفية ظهور الاسم. وقال ستالي: “جاء الاسم من مشروع جانبي لمجموعتي القديمة”. “كان لدينا هذه الفرقة التي كانت ترتدي السحب ولعبت المعادن الثقيلة كنكتة.” ربما كانت إجابة Staley ببساطة قد تم وضعها ، نظرًا لأن أيا من الأعضاء الآخرين في سلاسل Alice N ‘الأصلية قد ذكر هذا الجانب من أصول الاسم.
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سريعًا إلى عام 1987 ، عندما قام عازف الجيتار وكاتب الأغاني جيري كانريل بتجنيد Staley في فرقته Diamond Lie ، التي مررت ببعض الأسماء ، بما في ذلك F ** K. اقترح مديرهم ، راندي هاوزر ، بناءً على نصيحة من شركة Atlantic Records Exec ، أن الفرقة تحتاج إلى لقب أكثر جاذبية. استدعى Hauser في “Alice in Chains: The Untold Story” مما يشير إلى أنهم يستخدمون نسخة تم تغييرها قليلاً من اسم فرقة Staley القديم ، Alice N ‘Chains. قام بسحب لافتة قديمة تحمل الاسم وأضاف “أنا” مع الطلاء الأسود. يتذكر آخرون ذلك بشكل مختلف ، لكن الفرقة غيرت اسمها وعدلت الإملاء على الرغم من ذلك.
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