المعنى وراء أليس في اسم فرقة السلاسل

قبل وقت طويل من صعود لين ستالي أو بقية أليس في السلاسل لتصبح واحدة من أهم فرق موسيقى الروك في التسعينيات ، إلى جانب زميلها في سياتل نيرفانا ، ساوندغاردن ، وبيرل جام ، لعبوا جميعًا في فرق مختلفة. في عام 1986 ، كان Staley في فرقة تدعى Sleze ، وتغطي معظمها أغاني من أمثال Mötley Crüe و Slayer. لكنهم كانوا يركلون يبحثون عن اسم آخر. محادثة في حفلة بين أحد عازفي الجيتار في الفرقة ، جوني باكولاس ، وروس كلات ، المغني الرئيسي لسلوك هاو 5 ، تم نقله بطريقة أو بأخرى إلى مناقشة أليس في بلاد العجائب ، ولكن مع العبودية ، وتوصل كلات إلى اسم Sleze الجديد: Alice in Chains (تم تغييره لاحقًا إلى Alice n ‘Cains).

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بعد مرور عام ، بعد اندلاع Sleze ، انضم Staley إلى عازف الجيتار Jerry Cantrell وعازف الدرامز شون Kinney وعازف الجيتار Mike Starr في Diamond Lie. مرة أخرى ، كان تغيير الاسم في النظام وانتهى بهم المطاف باستخدام اسم فرقة Staley القديم ، ولكن مع استبدال “N ‘” بـ “In”. هناك بعض النزاع حول كيف ومتى جاء القرار – ولكن الاسم عالق ، وركبت الفرقة إلى أعلى المخططات.