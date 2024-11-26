المفاهيم الخاطئة الشائعة التي قد تكون لديكم حول جدران المعرض التي يمكنك صنعها بنفسك

هل تتساءل عن كيفية إنشاء جدار المعرض المثالي؟ قد تتعلق الإجابة بما لا ينبغي عليك فعله. مثل الموضة، التصميم الداخلي يتطور باستمرار. ظهرت جدران المعارض في القرن السابع عشر وتمتعت بتجدد شعبيتها في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع قيام الكثيرين بالتحديق في جدران منازلهم أثناء الوباء أثناء العمل والتعليم وانتظار الانضمام مرة أخرى إلى العالم الحقيقي، تمت إعادة ترتيب قواعد جدار المعرض مرة أخرى، وغالبًا ما تمت مشاركتها هذه المرة على الفور في مقاطع مدتها دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، عندما يتعلق الأمر بتنظيم مساحات العرض المنزلية هذه، هناك مفاهيم خاطئة شائعة قد تكون لديكم حول جدران المعارض التي تصنعها بنفسك. يتضمن ذلك أن السمات ضرورية، ويجب أن تتطابق الإطارات، ويجب إكمالها كلها مرة واحدة، ويجب ألا تختلط الوسائط، ولا تهم القياسات.
إذا قررت تعديل حائط معرض الصور الخاص بك، ففكر في بعض النصائح من مصممي الديكور المنزلي ذوي الخبرة: لا تخف من التثبيت بالمسامير في الحائط. قد يؤدي الخوف من بدء هذا المشروع إلى عدم إنشاء جدار معرض الصور الخاص بك في المقام الأول. تذكر أنه يمكنك دائمًا سحب المسامير إذا لم تكن راضيًا وإجراء التعديلات. ويشير البعض إلى أن إصلاح الثقب قد يستغرق ثوانٍ فقط. ستساعد مجموعات الترقيع في سد النقص وهي متاحة للحوائط الجافة والخرسانة. استخدمها جنبًا إلى جنب مع أقلام طلاء اللمسات النهائية لتغطية أي أخطاء. إذا كانت الثقب صغيرًا بدرجة كافية، فإن أفضل طريقة لإصلاح الثقب الموجود في الحائط هو ببساطة ملئه بمعجون أسنان أبيض. الآن، دعونا نتعمق في هذه المفاهيم الخاطئة الشائعة حول جدران المعرض.
المفهوم الخاطئ: المواضيع ضرورية
في حين أن إنشاء معرض بناءً على موضوع معين قد يروق لشخص لديه هوس عميق وعاطفي مثل الشاطئ أو عائلته (وهذا أمر جيد!)، إلا أنه يتم تشجيع مزج الموضوع. سيضيف هذا المزيد من الدراما إلى الحائط لأن المشاهدين سيتفاجأون بما لم يتوقعوا رؤيته. كما أنه سيعكس هويتك بشكل أفضل، حيث أن كل قطعة فنية ستتحدث عن اهتماماتك وتقول شيئًا عن ماضيك. سيساعدك الجمع بين الأعمال الجديدة والقطع من الماضي، وكذلك مزج الأعمال الفنية المكتسبة حديثًا مع بعض الأعمال الفنية التي تم تناقلها.
فكرة خاطئة: يجب أن تتطابق الإطارات
من الطبيعي أن نعتقد أن تأطير جميع الأعمال الفنية في نفس الإطارات سيضيف لمسة معينة إلى جدار المعرض. ليس الأمر كذلك، كما ينصح مصممي المنازل. فكر في استخدام إطارات بألوان مختلفة. ولكن إذا كنت ترغب بشدة في استخدام لون واحد للإطارات – الأسود والبني والذهبي شائع جدًا، على سبيل المثال – فاختر ظلالًا مختلفة من اللون واستخدم إطارات بمواد وأنماط مختلفة. إذا كنت تريد اللون الأسود فقط، فقم بإطار بعضها من المعدن وبعضها من الخشب. سيضيف هذا نسيجًا إضافيًا واهتمامًا بالمساحة.
المفهوم الخاطئ: يجب إكمال كل شيء مرة واحدة
إن التخطيط الدقيق لجدار معرض الصور الخاص بك سيحقق نتائج جيدة. ولكن لا تتعجل في هذه العملية، كما يقول خبراء التصميم. خذ وقتك، حتى لو استغرق إكمال المشروع سنة أو أكثر. بدلاً من تعليق الأعمال الفنية في الإطارات، ابدأ بالعيش باستخدام ورق مقطوع بحجم كل قطعة وملصق على الحائط. يمكنك أيضًا البدء في تعليق الأعمال الفنية حتى لو لم تكن هناك قطع كافية لملء الجدار بالكامل. سيؤدي هذا إلى ترك مساحة فارغة للإضافات التي تتحدث إليك عندما يحين الوقت المناسب وتجد الأعمال التي تحبها.
المفهوم الخاطئ: لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تختلط
ستساعدك التوقعات المخففة حول ما يجب أو لا ينبغي وضعه على جدار المعرض على التفكير في ما يجب عرضه ليس بالضرورة لوحة أو صورة فوتوغرافية أو رسمًا أو أي شيء آخر ثنائي الأبعاد. يمكن تعليق أي عناصر بين الأعمال المؤطرة. يمكنك اختيار كائنات يمكن وضعها في مسافات فردية بين الإطارات. بعض الأفكار غير التقليدية التي يجب مراعاتها تشمل الرايات والمرايا ومزهريات البراعم والسلال والأشياء المنسوجة وصناديق الظل. أفضل نصيحة؟ لا تخف من استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد مع جدار معرض الصور الخاص بك. يمكن أيضًا أن تكون العناصر ذات القوام القوي أو غير العادي إضافات أنيقة.
المفهوم الخاطئ: القياسات لا يهم
بينما يؤمن الكثيرون برسم خريطة لجدار المعرض، يفضل البعض الآخر أن تتجمع المساحة بشكل عضوي. ومع ذلك، بغض النظر عما تفضله، ضع في اعتبارك دائمًا القياسات، لأنها مهمة. عند تعليق جدار معرض فوق الأريكة، فأنت لا تريد أن يصطدم أي شخص يجلس هناك بقطعة ما، مما يتسبب في سقوطها أو كسرها أو ربما إصابة شخص ما. حاول أن تترك قدمًا على الأقل بين أعلى المقاعد وأسفل العمل الفني. للحصول على مظهر مجمع، تأكد من أن المسافة بين الأعمال لا تقل عن 2 أو 3 بوصات، وأن تكون متسقة قدر الإمكان.