المفاهيم الخاطئة الشائعة التي قد تكون لديكم حول جدران المعرض التي يمكنك صنعها بنفسك

هل تتساءل عن كيفية إنشاء جدار المعرض المثالي؟ قد تتعلق الإجابة بما لا ينبغي عليك فعله. مثل الموضة، التصميم الداخلي يتطور باستمرار. ظهرت جدران المعارض في القرن السابع عشر وتمتعت بتجدد شعبيتها في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع قيام الكثيرين بالتحديق في جدران منازلهم أثناء الوباء أثناء العمل والتعليم وانتظار الانضمام مرة أخرى إلى العالم الحقيقي، تمت إعادة ترتيب قواعد جدار المعرض مرة أخرى، وغالبًا ما تمت مشاركتها هذه المرة على الفور في مقاطع مدتها دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، عندما يتعلق الأمر بتنظيم مساحات العرض المنزلية هذه، هناك مفاهيم خاطئة شائعة قد تكون لديكم حول جدران المعارض التي تصنعها بنفسك. يتضمن ذلك أن السمات ضرورية، ويجب أن تتطابق الإطارات، ويجب إكمالها كلها مرة واحدة، ويجب ألا تختلط الوسائط، ولا تهم القياسات.

إذا قررت تعديل حائط معرض الصور الخاص بك، ففكر في بعض النصائح من مصممي الديكور المنزلي ذوي الخبرة: لا تخف من التثبيت بالمسامير في الحائط. قد يؤدي الخوف من بدء هذا المشروع إلى عدم إنشاء جدار معرض الصور الخاص بك في المقام الأول. تذكر أنه يمكنك دائمًا سحب المسامير إذا لم تكن راضيًا وإجراء التعديلات. ويشير البعض إلى أن إصلاح الثقب قد يستغرق ثوانٍ فقط. ستساعد مجموعات الترقيع في سد النقص وهي متاحة للحوائط الجافة والخرسانة. استخدمها جنبًا إلى جنب مع أقلام طلاء اللمسات النهائية لتغطية أي أخطاء. إذا كانت الثقب صغيرًا بدرجة كافية، فإن أفضل طريقة لإصلاح الثقب الموجود في الحائط هو ببساطة ملئه بمعجون أسنان أبيض. الآن، دعونا نتعمق في هذه المفاهيم الخاطئة الشائعة حول جدران المعرض.