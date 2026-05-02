المفاهيم المفتوحة لم تعد رائجة – لكن الإلهام من التسعينيات قد يجعلها لا تزال تعمل

كانت فترة التسعينيات وقتًا مثيرًا للاهتمام للتصميم الداخلي. سيطرت الألوان المحايدة الدافئة والديكور المستوحى من توسكان والمجموعات المطابقة على المنازل، ولا تزال بعض خيارات التصميم مستمرة في الجماليات المعاصرة اليوم. كانت فترة التسعينيات أيضًا عندما كانت المنازل ذات الطابق المفتوح تمر بلحظة. لقد ولت أيام الغرف المقسمة؛ غالبًا ما تم دمج العديد من المناطق، بما في ذلك أماكن تناول الطعام والترفيه، معًا. ليس من الشائع العثور على هذه الأنواع من مخططات الطوابق اليوم، وقد شهدنا تحولًا نحو التخطيطات التقليدية والمساحات المحددة منذ ذلك الحين.

هناك الكثير مما تحبه في المنزل ذو التصميم المفتوح. على سبيل المثال، لم تجعل أجواء وجود مساحات كبيرة ومفتوحة المنازل تبدو أكبر مما كانت عليه فحسب، بل سمحت أيضًا بمزيد من التواصل الاجتماعي والتواصل. في هذا العقد، كانت المخططات المفتوحة غالبًا موجهة نحو الأسرة، ولكنها أنشأت أيضًا مساحات فردية يمكن أن تعمل كغرف وظيفية متعددة. يمكنك الترفيه في منطقة تناول الطعام أو الاهتمام بالعمل في غرفة المعيشة. يلبي هذا النوع من المخططات الأرضية نفس الاحتياجات اليوم، لذلك إذا كنت مهتمًا بكيفية جعل تخطيط المفهوم المفتوح الخاص بك يعمل، فمن المنطقي أن تبحث عن القليل من الإلهام التصميمي من التسعينيات.