المفاهيم المفتوحة لم تعد رائجة – لكن الإلهام من التسعينيات قد يجعلها لا تزال تعمل

كانت فترة التسعينيات وقتًا مثيرًا للاهتمام للتصميم الداخلي. سيطرت الألوان المحايدة الدافئة والديكور المستوحى من توسكان والمجموعات المطابقة على المنازل، ولا تزال بعض خيارات التصميم مستمرة في الجماليات المعاصرة اليوم. كانت فترة التسعينيات أيضًا عندما كانت المنازل ذات الطابق المفتوح تمر بلحظة. لقد ولت أيام الغرف المقسمة؛ غالبًا ما تم دمج العديد من المناطق، بما في ذلك أماكن تناول الطعام والترفيه، معًا. ليس من الشائع العثور على هذه الأنواع من مخططات الطوابق اليوم، وقد شهدنا تحولًا نحو التخطيطات التقليدية والمساحات المحددة منذ ذلك الحين.
هناك الكثير مما تحبه في المنزل ذو التصميم المفتوح. على سبيل المثال، لم تجعل أجواء وجود مساحات كبيرة ومفتوحة المنازل تبدو أكبر مما كانت عليه فحسب، بل سمحت أيضًا بمزيد من التواصل الاجتماعي والتواصل. في هذا العقد، كانت المخططات المفتوحة غالبًا موجهة نحو الأسرة، ولكنها أنشأت أيضًا مساحات فردية يمكن أن تعمل كغرف وظيفية متعددة. يمكنك الترفيه في منطقة تناول الطعام أو الاهتمام بالعمل في غرفة المعيشة. يلبي هذا النوع من المخططات الأرضية نفس الاحتياجات اليوم، لذلك إذا كنت مهتمًا بكيفية جعل تخطيط المفهوم المفتوح الخاص بك يعمل، فمن المنطقي أن تبحث عن القليل من الإلهام التصميمي من التسعينيات.
نصائح حول تحديث تخطيط مخطط الطابق المفتوح
إن وجود مساحات مشتركة ومتعددة الوظائف يحقق أقصى استفادة من أي غرفة لديك. ويمنحك المفهوم المفتوح الكثير من الحرية لإعادة أسلوب التسعينيات عمليًا وحديثًا. يعد تحديد المناطق ذات التصميم المفتوح طريقة رئيسية لتحديث المنزل من الناحية الجمالية. يمكنك إنشاء مناطق مميزة باستخدام الأثاث الزاوي، مثل الأريكة على شكل حرف L لتحديد منطقة المعيشة التي تفصل منطقة تناول الطعام، أو استخدام السجاد في كل منطقة لإنشاء هذه المناطق. يمكن أن تكون حلول التخزين، مثل خزانة الكتب أو وحدات رفوف التخزين المكعبة، طريقة رائعة لدمج مساحة الترفيه مع زاوية المكتب. الإضاءة الحديثة، مثل الأضواء المعلقة، هي أيضًا طريقة غير متوقعة لإنشاء مساحات محددة. تعتبر الأقواس وأنصاف الجدران حلاً وسطًا مثاليًا عندما تريد المزيد من التقسيم دون إغلاق المساحة تمامًا.
هناك طريقة أخرى لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المنطقة المفتوحة وهي الاستفادة من المساحة الرأسية. يعد تركيب دور علوي مفتوح فوق مساحة مثالًا رائعًا على ذلك ويعمل إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على سحر المفهوم المفتوح مع خلق جو معاصر. بالإضافة إلى توفير مساحة أكبر، فإنه يخلق الوهم بمساحة مقسمة دون المساس بالانفتاح. قامت التسعينيات بزيادة المساحة العمودية إلى الحد الأقصى من خلال استخدام سلالم المكتبة المنزلقة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تحديد مساحة متعددة الوظائف، مثل مساحة المكتب المدمجة مع غرفة المعيشة، على سبيل المثال.