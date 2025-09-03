المقارنة الحاسمة: المقلاة الهوائية أم الفرن؟ من يستهلك طاقة أقل؟

خلال السنوات الأخيرة، اكتسبت المقلاة الهوائية (Airfryer) سمعة رائعة: تحضير سريع، طعام أقل دهنية، واستهلاك طاقة يبدو أقل مقارنة بالأجهزة التقليدية. لكن هل هذه الصورة صحيحة بالفعل؟ وللإجابة، تمت مقارنة استهلاكها مع المقلاة الكهربائية بالزيت من جهة، والفرن الكهربائي من جهة أخرى.

التجربة الأولى: كيلو من البطاطس الطازجة

المقلاة الهوائية احتاجت 25 دقيقة عند 200 درجة مئوية، باستهلاك 0,973 كيلواط/ساعة.

عند 200 درجة مئوية، باستهلاك 0,973 كيلواط/ساعة. المقلاة الزيتية استغرقت وقتًا مشابهًا (24 دقيقة بمراحل مختلفة من الحرارة) مع استهلاك 0,988 كيلواط/ساعة.

الفرن، من جانبه، كان الأكثر استهلاكًا: 36 دقيقة (مع تسخين مسبق) واستهلاك وصل إلى 1,121 كيلواط/ساعة.

الخلاصة: الفرق بين الهوائية والزيتية شبه معدوم، بينما الفرن يستهلك أكثر بكثير.

التجربة الثانية: البطاطس المجمّدة

المقلاة الهوائية: 22 دقيقة عند 180 درجة مئوية، باستهلاك 0,799 كيلواط/ساعة.

المقلاة الزيتية: 25 دقيقة واستهلاك أقل قليلًا (0,750 كيلواط/ساعة).

الفرن: 26 دقيقة مع تسخين مسبق، باستهلاك 0,862 كيلواط/ساعة.

الخلاصة: النتيجة متقاربة جدًا، مع تفوق بسيط للمقلاة الزيتية هذه المرة.

وماذا عن الطعم؟

رغم استخدام المكونات نفسها، لم تكن النتيجة واحدة:

بطاطس المقلاة الهوائية بدت غير متجانسة؛ بعضها جاف والآخر نيئ قليلًا.

البطاطس المقلية بالزيت كانت ألذ وأقرب إلى “المثالية”، رغم قلة القرمشة أحيانًا.

البطاطس في الفرن أقرب إلى “بطاطس مشوية” منها إلى بطاطس مقلية.

الحكم النهائي

من الناحية الطاقية، المقلاة الهوائية لا تستهلك أقل بكثير من المقلاة الكهربائية، لكنها تظل أكثر اقتصادًا من الفرن. ميزتها الكبرى ليست في استهلاك الكهرباء، بل في كونها أكثر عملية، أقل فوضى، وتوفر طهوًا صحيًا بلا زيت غزير أو رائحة مزعجة. ومع ذلك، يبقى الطعم – خاصة لعشاق القرمشة – في صف المقلاة الزيتية التقليدية.