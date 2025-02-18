المقاطع الثورية التي تحافظ على أغطية الحاف وملاءات السرير في مكانها

حتى أكثر النائمين الثابتة يمكن أن يقعوا ضحية لحاف زلق يتحولون داخل غلافه. ويتم تضخيم التأثيرات فقط لأولئك الذين يرمون ويديرون نومهم. لا يقتصر الأمر على أن لحاف ينزلق في غلافه يجعله سريرًا فوضويًا وغير مهذب ، ولكنه يهزم أيضًا الغرض من وجود واحد ، حيث من المحتمل أن تكون أجزاء من الفراش أكثر برودة من دافئ إذا لم يتم نشر الحاف بشكل متساوٍ طوال الغلاف. هناك مجموعة متنوعة من الطرق للتأكد من بقاء لحافك في مكانه ، بما في ذلك شراء غطاء يناسب بشكل صحيح ، واستخدام العلاقات أو الفيلكرو. ومع ذلك ، إذا كنت قد جربت هذه الأساليب وتبحث عن حل آخر ، فقد ترغب في إعطاء مقاطع لحاف مغناطيسي واضحة.
من خلال 3600 مراجعة ومتوسط تصنيف 4.6 نجوم على Amazon ، فإن ردود الفعل الخاصة بمقاطع لحاف مغناطيسية هذه إيجابية بشكل كبير. لاستخدامها ، تحتاج أولاً إلى وضع لحافك في غلافه بالضبط حيث تريده. بعد ذلك ، اخترق الدبوس من خلال كل من الغلاف والحاف ، وقم ببث الغطاء على الجانب الآخر ، والذي سيبقى مرتبطًا بالدامن مغناطيسيًا. عندما يحين الوقت لتنظيف لحافك ، فإن الطريقة الوحيدة لإزالة الدبوس هي استخدام المفتاح المغناطيسي الذي يأتي مع مقاطع لحاف. وبهذه الطريقة ، لن تضطر إلى القلق بشأن دبابيس قادمة في نومك وتغمرها الإبر أو لحاف الانزلاق.
إيجابيات وسلبيات مقاطع لحاف هذه
وفقًا للمراجعات ، تعمل مقاطع لحاف Pinion بشكل جيد للغاية ، لا سيما مقارنة بالطرق البديلة للحفاظ على حاف في مكانها. على سبيل المثال ، أبلغ أحد المراجعين “لقد حاولت مرتين أن أقوم بالخياطة على جميع الزوايا الأربعة وربط غطاء الحافات والمعزيين معًا ، وقد جربت فيلكرو ، لكن لا شيء يمنع بشكل ثابت وأخيراً ظاهرة” شريحة الحاف “. اكتشف هذا المنتج. يذكر المراجعون الآخرون مدى سعادتهم بأن المقاطع ليست غير مريحة وأنها غير واضحة.
نظرًا لأن الدبوس والغطاء يتم تجميعهما معًا بواسطة مغناطيس قوي إلى حد ما يمكنه الصمود إلى 10 أرطال من القوة ، يبدو أنه من غير المرجح أن يتراجعوا في منتصف الليل. ومع ذلك ، هناك خطر متأصل مع وجود دبوس حاد في فراشك ، وقد أبلغ عدد قليل من المستخدمين عن مثيلات من المسامير القادمة في الليل. مع ذلك ، يذكر معظمهم أن المسامير تبقى في مكانها جيدًا ، وأنه يجب على الناس أن يحرصوا على عدم فقدان المقطع المغناطيسي لأن هذا هو الطريقة الوحيدة لإزالتها.
قبل استخدام هذه المسامير ، ضع في اعتبارك إمكانية تلف لحاف. على الرغم من أن هذا لا يبدو أنه يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم المستخدمين ، فقد أبلغ أحدهم أنه “بعد عدة أشهر من الاستخدام ، لاحظت أن كل مكان على المعزي الذي تم إرفاقه قد خلق ثقوبًا كبيرة مع خروج الريش” (عبر Amazon). بشكل عام ، يبلغ معظم المستخدمين أنهم سعداء بمدى جودة مقاطع لحاف Pinion على تجميع البطانيات الجامحة والحصول على لحافك نظيفًا متموجًا.