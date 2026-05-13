المكان المثالي لتخزين جميع سلالك المُقتصدة

نحن نحب سلة جيدة التوفير. وإذا كنت من النوع الذي لا يستطيع مقاومة شراء واحدة (أو اثنتين) في كل مرة تزور فيها متجرًا للسلع المستعملة في منطقتك، فربما بدأت في نفاد مساحة التخزين لمجموعتك. في حين أننا نعلم جميعًا أن هناك العديد من الطرق لاستخدام السلال في منزلك للتخزين الأنيق، إلا أنه لا يمكنك إعادة استخدام الكثير من السلال إلا قبل أن تضطر إلى العثور على مكان للاحتفاظ ببقيتها. إذا كنت ترغب في تجنب إبعاد كل تلك السلال الرائعة إلى الخزانة، أو الأسوأ من ذلك، إلى الطابق السفلي، فلدينا حل ممتع يمكنك صنعه بنفسك: قم بتعليقها على قضيب ستارة.
يعد هذا الاختراق لتنظيم السلة والذي يمكن استخدامه كديكور للحوائط بسيطًا وسهلاً للغاية بحيث يمكنك القيام به في فترة ما بعد الظهر. يتضمن ذلك تركيب قضيب ستارة أو سكة مطبخ في أي مساحة حائط مفتوحة، ووضع خطافات على شكل حرف S على القضيب، وتعليق السلال من مقابضها على الخطافات. يمكنك استخدام أي حجم للقضيب وأي عدد من الخطافات على شكل حرف S، لذا فهو قابل للتخصيص تمامًا. حتى لون القضيب يمكن تنسيقه مع الديكور المحيط، بحيث يتناسب بسلاسة مع نمط منزلك. إذا كنت قلقًا بشأن عدم وجود مساحة كافية على الحائط، يمكنك اختيار تركيب القضيب في السقف بدلاً من ذلك. للبدء، اختر المكان الذي تريد تعليق سلالك فيه وجمع مستلزماتك. ستحتاج إلى قضيب ستارة مزود بحاملين ومسامير ومفك براغي وعدد من الخطافات على شكل حرف S بقدر السلال التي يمكنك تعليقها.
كيفية استخدام قضيب الستارة لتخزين السلال المدخرة
من السهل استخدام سكة عرض رائعة في منزلك لإضافة تصميم عملي وأنيق لتخزين سلتك في بضع خطوات فقط. عند التفكير في مكان تعليق السلال، تأكد من وجود مساحة رأسية كافية لاستيعاب حجم السلال التي ستعلقها، بالإضافة إلى مساحة أفقية كافية لاستيعاب حجم القضيب أو السكة. إذا كانت مساحة الحائط محدودة، يمكنك تعليق قضيبين أصغر في مواقع مختلفة. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام حاجز المطبخ أو المعرض، اعتمادًا على حجم القضيب الذي تحتاجه.
ابدأ بوضع علامة على المساحة الموجودة على الحائط حيث تريد تثبيت الأقواس لتعليق قضيب الستارة. إذا كنت تقوم بتثبيته على السقف، فما عليك سوى قياس البقع ووضع علامة عليها هناك، والتحقق أيضًا من أن الأقواس تحتوي على خطافات أو حاويات ستحمل القضيب عند هذه الزاوية. استخدم مفكًا لولبيًا أو مثقابًا لتثبيت دعامة في الحائط باستخدام براغي عند كل علامة. ثم ضع القضيب بين قوسين.
اختياريًا، يمكنك تجنب تركيب الأقواس واستخدام قضيب الشد للحصول على خيار أقل ديمومة وأكثر ملاءمة للمستأجر. لكي ينجح هذا، ستحتاج إلى وضع القضيب في مساحة مفتوحة بين جدارين، مثل المدخل أو بين الخزانات. قم بتحريك قضيب الشد إلى المنطقة المرغوبة وادفع كل طرف للخارج لتوسيعه، مما يخلق قدرًا كبيرًا من التوتر حسب الحاجة لتثبيته في مكانه. بمجرد تثبيت القضيب في مكانه، قم بتعليق الخطافات على شكل حرف S على القضيب. قم بتعليق سلة واحدة على كل خطاف على شكل حرف S من مقبضها ورتبها على القضيب حسب الرغبة.