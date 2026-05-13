المكان المثالي لتخزين جميع سلالك المُقتصدة

نحن نحب سلة جيدة التوفير. وإذا كنت من النوع الذي لا يستطيع مقاومة شراء واحدة (أو اثنتين) في كل مرة تزور فيها متجرًا للسلع المستعملة في منطقتك، فربما بدأت في نفاد مساحة التخزين لمجموعتك. في حين أننا نعلم جميعًا أن هناك العديد من الطرق لاستخدام السلال في منزلك للتخزين الأنيق، إلا أنه لا يمكنك إعادة استخدام الكثير من السلال إلا قبل أن تضطر إلى العثور على مكان للاحتفاظ ببقيتها. إذا كنت ترغب في تجنب إبعاد كل تلك السلال الرائعة إلى الخزانة، أو الأسوأ من ذلك، إلى الطابق السفلي، فلدينا حل ممتع يمكنك صنعه بنفسك: قم بتعليقها على قضيب ستارة.

يعد هذا الاختراق لتنظيم السلة والذي يمكن استخدامه كديكور للحوائط بسيطًا وسهلاً للغاية بحيث يمكنك القيام به في فترة ما بعد الظهر. يتضمن ذلك تركيب قضيب ستارة أو سكة مطبخ في أي مساحة حائط مفتوحة، ووضع خطافات على شكل حرف S على القضيب، وتعليق السلال من مقابضها على الخطافات. يمكنك استخدام أي حجم للقضيب وأي عدد من الخطافات على شكل حرف S، لذا فهو قابل للتخصيص تمامًا. حتى لون القضيب يمكن تنسيقه مع الديكور المحيط، بحيث يتناسب بسلاسة مع نمط منزلك. إذا كنت قلقًا بشأن عدم وجود مساحة كافية على الحائط، يمكنك اختيار تركيب القضيب في السقف بدلاً من ذلك. للبدء، اختر المكان الذي تريد تعليق سلالك فيه وجمع مستلزماتك. ستحتاج إلى قضيب ستارة مزود بحاملين ومسامير ومفك براغي وعدد من الخطافات على شكل حرف S بقدر السلال التي يمكنك تعليقها.