المكان الوحيد الذي لم تفكر في تنظيفه مع صديق البار ، لكن يجب عليك ذلك

عندما تصفح ممر التنظيف في متجر تحسين منزلك المحلي ، من المرجح أن تسير على العديد من صديقات حارس البار. توفر العلامة التجارية الشهيرة لتنظيف العلامة التجارية مجموعة واسعة من المنتجات ، ولكن أبرزها هي منظفاتها ، والتي يمكن استخدامها على أسطح متعددة ، من تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ إلى إزالة البقع المائية من الخشب. تشتهر الصيغة بتخليص منزلك من الصدأ ، حثالة الصابون ، مقياس الكالسيوم ، وغيرها من البقع غير المرغوب فيها. على الرغم من أنك قد تفترض أن هذا النوع من المنتجات يستخدم فقط في المطبخ والحمام ، إلا أنه يمكن أن يعمل في الواقع السحر في غرفة الغسيل الخاصة بك.
تم تصنيعها في الأصل في عام 1882 ، تم تصنيع صيغة Bar Keepers Friend الأولى من مسحوق ، ولا يزال منظف المسحوق لا يزال يتمتع بشعبية اليوم. بفضل مكونه ، حمض الأكساليك ، يعد صديق حارس المرمى أداة تنظيف وتلميع سهلة يمكنها أيضًا العمل على العناصر المعدنية المغلفة بالمينا ، مثل الغسالة والمجفف. على الرغم من أن أجهزة الغسيل قد لا تصبح قذرة مثل غسالة الصحون أو الميكروويف ، إلا أن هذه الأسطح لا يزال بإمكانها جمع الغبار والتراكم اللزج من منتجات الغسيل.
كيفية تنظيف الغسالة والمجفف مع صديق حارس البار
يمكنك اختيار إما المسحوق أو المنظف السائل لتنظيف غسالة ومجفف ، اعتمادًا على حالة أجهزة الغسيل الخاصة بك. قد يكون لك تراكم من الوبر والعفن والمنظفات وسقي القماش وأي شيء تم إزالته من غسيل الملابس القذرة. إذا كانت الآلات تحتاج فقط إلى مسح للضوء ، فيمكنك اختيار صديق Keepers Liquid Bar. إذا كانت البقع عنيدة ، فقد يكون المسحوق القوي أفضل رهان لأنه يمكنك ضبط قوة المنتج بناءً على مقدار المياه التي تستخدمها بجانبها. بغض النظر عن المنظف الذي تستخدمه ، يوصى بتنظيف المجفف والغسالة مرة واحدة على الأقل في الشهر.
بالنسبة للألواح الخارجية من غسالة ومجففك ، يمكنك الحصول على إسفنجة ، وعاء من الماء ، ومسحوق صديقك ، والبدء. أولاً ، سترغب في تبلل السطح الذي تنوي تنظيفه ثم إضافة رش المسحوق في الأعلى. أضف المزيد من المسحوق وأقل ماء إذا كنت تريد مزيجًا أقوى. استخدم الإسفنج الخاص بك لفرك الأسطح نظيفة. بمجرد إزالة البقعة بالكامل ، يمكنك شطف المنطقة بالماء وتجفيفها بقطعة قماش.
لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة الخاصة بك ، يمكنك أن تأخذ إسفنجة رطبة مع اندفاعة من صديق حارس البار إلى حوض الغسالة لإزالة أي حثالة أو بقع. لا تنس أيضًا مسح الأختام المطاطية لغسالةك لإزالة أي قالب أو أي تراكم آخر.