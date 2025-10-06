المكان الوحيد الذي لم تفكر في تنظيفه مع صديق البار ، لكن يجب عليك ذلك

عندما تصفح ممر التنظيف في متجر تحسين منزلك المحلي ، من المرجح أن تسير على العديد من صديقات حارس البار. توفر العلامة التجارية الشهيرة لتنظيف العلامة التجارية مجموعة واسعة من المنتجات ، ولكن أبرزها هي منظفاتها ، والتي يمكن استخدامها على أسطح متعددة ، من تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ إلى إزالة البقع المائية من الخشب. تشتهر الصيغة بتخليص منزلك من الصدأ ، حثالة الصابون ، مقياس الكالسيوم ، وغيرها من البقع غير المرغوب فيها. على الرغم من أنك قد تفترض أن هذا النوع من المنتجات يستخدم فقط في المطبخ والحمام ، إلا أنه يمكن أن يعمل في الواقع السحر في غرفة الغسيل الخاصة بك.

تم تصنيعها في الأصل في عام 1882 ، تم تصنيع صيغة Bar Keepers Friend الأولى من مسحوق ، ولا يزال منظف المسحوق لا يزال يتمتع بشعبية اليوم. بفضل مكونه ، حمض الأكساليك ، يعد صديق حارس المرمى أداة تنظيف وتلميع سهلة يمكنها أيضًا العمل على العناصر المعدنية المغلفة بالمينا ، مثل الغسالة والمجفف. على الرغم من أن أجهزة الغسيل قد لا تصبح قذرة مثل غسالة الصحون أو الميكروويف ، إلا أن هذه الأسطح لا يزال بإمكانها جمع الغبار والتراكم اللزج من منتجات الغسيل.