المكان غير المتوقع الذي يمكنك دائمًا العثور عليه دائمًا مصابيح كهربائية بأسعار معقولة

تسجيل المصابيح الكهربائية وغيرها من العناصر الموفرة للمال في مبيعات العقارات ليس بهذه البساطة مثل التعثر على علامة في حيك. نظرًا لأن مبيعات العقارات عادة ما تديرها الشركات المحترفة ، فإنها تعلن عن المبيعات في وقت مبكر عبر الإنترنت. بمجرد تحديد موقع عملية بيع قادمة ، خطط للوصول إلى هناك قبل فتح الأبواب. قد تشعر بالصدمة من عدد الأشخاص الذين سوف يصطفون مبكرًا! ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك قلبك على أي شيء على وجه الخصوص ، فإن أفضل وقت لتجاوز بيع العقارات بأقل الأسعار هو بالقرب من نهاية اليوم الأخير.

سيكون معظم الناس هناك للحصول على عنصر معين ، مثل الأثاث أو العمل الفني ، أو الاطلاع على الملابس وأدوات المطبخ والديكور. بينما يتوجهون إلى مناطق المعيشة الرئيسية ، يجب أن تصنع خطًا أكثر من الغرف النفعية ، مثل المرآب أو الطابق السفلي أو غرفة الغسيل. هذا هو عادة حيث يتم الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل المصابيح الكهربائية ، وعادة ما تكون تلك المناطق هي المحطة الأخيرة للمتسوقين.

إذا وجدت صندوقًا غير مفتوح من المصابيح ، فقم بتهز الضوء واستمع إلى أي أصوات من الكسر. بالنسبة لصندوق مفتوح أو مصابيح فضفاضة ، يجب أن يكشف الفحص السريع عن أي شخص محترق أو مكسور. المصابيح الكهربائية لها مدة صلاحية طويلة جدًا ، لذلك يجب أن تعمل أي مصابيح سليمة ، بغض النظر عن العمر. ضع في اعتبارك أن المصابيح القديمة ، وخاصة المصابيح المتوهجة ، غالبًا ما تكون أقل كفاءة من الخيارات الحديثة. تولد مصابيح الهالوجين المتوهجة الكثير من الحرارة لأنها تنتج الضوء ، مما قد يصبح خطيرًا.