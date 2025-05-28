المكان غير المتوقع الذي يمكنك دائمًا العثور عليه دائمًا مصابيح كهربائية بأسعار معقولة

من المحتمل ألا تكون المصابيح الكهربائية في طليعة عقلك عند إنشاء ميزانية منزلية ، ولكن بعد زيادة بعض الأسعار على مدى السنوات القليلة الماضية ، ينبغي أن تكون كذلك. أنشأت وزارة الطاقة لوائح تتقدم في المصابيح المتوهجة والمصابيح الإضاءة المدمجة (CFLs) وستنفذ قواعد جديدة على المصابيح ، مما يتطلب منها إنتاج 120 لومن لكل واط (أعلى من المعيار السابق البالغ 45). وقد رفعت هذه اللوائح الكفاءة سعر المصابيح الكهربائية إلى حد كبير. بالطبع ، ستنتهي هذه المصابيح الجديدة فائقة الكفاءة إلى توفير المال لك على الطريق ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون من الصعب مراعاة وفورات الفوترة البعيدة عند الدفع مقابل صندوق من المصابيح. لحسن الحظ ، هناك مكان واحد غير متوقع يمكنك دائمًا العثور على المصابيح الكهربائية بأسعار معقولة: مبيعات العقارات.
مبيعات العقارات هي جوهرة السوق المستعملة. في حين أن مبيعات المبيعات والتوفير في الغالب مليئة بالعناصر المهملة التي لم يعد المالك احتياجاتها ، فإن بيع العقارات مليء بعمر كامل من الكنوز القيمة. إنها مكان رائع للعثور على ديكور وأثاث عتيق فريد من نوعه ، ولكن الأدوات المنزلية اليومية هي شيء يجب أن تبحث عنه أيضًا في مبيعات العقارات ، خاصة إذا كنت ترغب في العثور على صفقة على تلك العناصر التي يجب أن تكون. المصابيح الكهربائية هي واحدة من هذه الاكتشافات العقارية الاستخفاف ، ومثل البطاريات وورق التواليت ، فإن معظم المنازل لديها في متناول اليد باستمرار.
نصائح لتسجيل المصابيح الكهربائية في بيع العقارات
تسجيل المصابيح الكهربائية وغيرها من العناصر الموفرة للمال في مبيعات العقارات ليس بهذه البساطة مثل التعثر على علامة في حيك. نظرًا لأن مبيعات العقارات عادة ما تديرها الشركات المحترفة ، فإنها تعلن عن المبيعات في وقت مبكر عبر الإنترنت. بمجرد تحديد موقع عملية بيع قادمة ، خطط للوصول إلى هناك قبل فتح الأبواب. قد تشعر بالصدمة من عدد الأشخاص الذين سوف يصطفون مبكرًا! ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك قلبك على أي شيء على وجه الخصوص ، فإن أفضل وقت لتجاوز بيع العقارات بأقل الأسعار هو بالقرب من نهاية اليوم الأخير.
سيكون معظم الناس هناك للحصول على عنصر معين ، مثل الأثاث أو العمل الفني ، أو الاطلاع على الملابس وأدوات المطبخ والديكور. بينما يتوجهون إلى مناطق المعيشة الرئيسية ، يجب أن تصنع خطًا أكثر من الغرف النفعية ، مثل المرآب أو الطابق السفلي أو غرفة الغسيل. هذا هو عادة حيث يتم الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل المصابيح الكهربائية ، وعادة ما تكون تلك المناطق هي المحطة الأخيرة للمتسوقين.
إذا وجدت صندوقًا غير مفتوح من المصابيح ، فقم بتهز الضوء واستمع إلى أي أصوات من الكسر. بالنسبة لصندوق مفتوح أو مصابيح فضفاضة ، يجب أن يكشف الفحص السريع عن أي شخص محترق أو مكسور. المصابيح الكهربائية لها مدة صلاحية طويلة جدًا ، لذلك يجب أن تعمل أي مصابيح سليمة ، بغض النظر عن العمر. ضع في اعتبارك أن المصابيح القديمة ، وخاصة المصابيح المتوهجة ، غالبًا ما تكون أقل كفاءة من الخيارات الحديثة. تولد مصابيح الهالوجين المتوهجة الكثير من الحرارة لأنها تنتج الضوء ، مما قد يصبح خطيرًا.