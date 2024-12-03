المكان غير المتوقع لإضافة ورق حائط في منزلك غير موجود على جدرانك

تعود خلفية الشاشة من جديد بفضل صعود التطرف. لم تعد السمة المميزة للمنازل القديمة التي تحتاج إلى قلبها. وبدلاً من ذلك، تضيف التصميمات الجديدة المزدحمة نفسًا من الهواء النقي إلى الغرف البسيطة أو المحايدة سابقًا. إذا كنت متحمسًا لرؤية حدود ورق الحائط تعود إلى الأناقة وتتوافق مع اتجاه ورق الحائط المعتمد من المصمم لإضافته إلى السقف، فسوف تدلي ببيان جريء. ومع ذلك، إذا كانت مشاريع الديكور الخاصة بك تترك لك ورق حائط احتياطي، فقد تتساءل عن مكان آخر يمكنك استخدامه فيه. مكان واحد غير متوقع هو الباب.
يعد ورق الجدران للباب طريقة رائعة لإضفاء لمسة من الأنماط والألوان على الغرفة. هناك طريقتان يمكنك القيام بذلك. يمكنك ورق جدران الغرفة بأكملها، ثم تغطية الباب بحيث يندمج بسلاسة مع المساحة، مما يخلق تصميمًا خارج الصندوق. أو يمكنك فقط استخدام ورق الباب، مما يضيف لمسة من الاهتمام دون إرباك المساحة. إذا كنت تستخدم ورق حائط قابل للتقشير واللصق، فيمكنك تغيير رأيك وتبديل النمط عند سقوط القبعة. فيما يلي نظرة فاحصة على الطرق المختلفة لخلفية الباب.
طرق مختلفة لوضع ورق الحائط على باب منزلك
إذا لم يكن بابك يحتوي على أي ألواح أو نتوءات أو نوافذ، فيمكنك بسهولة وضع ورق جدران على سطحه لأنه مسطح مثل الجدار تمامًا. ما عليك سوى لصق لوحة التقشير واللصق على الباب، واستخدام أداة التنعيم لتسطيحها للأسفل، وإزالة أي فقاعات هواء أثناء التنقل. إذا كنت تستخدم نمطًا مزدحمًا، فتأكد من محاذاة اللوحة الثانية بحيث تستمر في طباعة اللوحة الأولى، مما يعني أنك قد تضطر إلى تحريكها لأعلى أو لأسفل حتى تتطابق. بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام ورق حائط من حبيبات الخشب لإضفاء مظهر خشبي على الباب المطلي أو المخدوش، مثلما فعلت منشئة قناة Pearl Studios مع بابها الأمامي. إنها طريقة رائعة لترقية الباب مؤقتًا قبل الحصول على حل أكثر استدامة.
إذا لم يكن سطح بابك مسطحًا، فلا يزال بإمكانك تجربة اتجاه ورق الجدران. على سبيل المثال، إذا كان يحتوي على لوحات، فما عليك سوى تغطية تلك المسافات البادئة، كما فعلت The DIYist. هذه ليست فقط طريقة رائعة لإضافة الطباعة دون الإفراط في التطرف، ولكنها أيضًا طريقة رائعة لاستخدام قصاصات ورق الحائط الصغيرة جدًا بحيث لا تكفي لتغطية سطح أكبر.