المكان غير المتوقع لإضافة ورق حائط في منزلك غير موجود على جدرانك

تعود خلفية الشاشة من جديد بفضل صعود التطرف. لم تعد السمة المميزة للمنازل القديمة التي تحتاج إلى قلبها. وبدلاً من ذلك، تضيف التصميمات الجديدة المزدحمة نفسًا من الهواء النقي إلى الغرف البسيطة أو المحايدة سابقًا. إذا كنت متحمسًا لرؤية حدود ورق الحائط تعود إلى الأناقة وتتوافق مع اتجاه ورق الحائط المعتمد من المصمم لإضافته إلى السقف، فسوف تدلي ببيان جريء. ومع ذلك، إذا كانت مشاريع الديكور الخاصة بك تترك لك ورق حائط احتياطي، فقد تتساءل عن مكان آخر يمكنك استخدامه فيه. مكان واحد غير متوقع هو الباب.

يعد ورق الجدران للباب طريقة رائعة لإضفاء لمسة من الأنماط والألوان على الغرفة. هناك طريقتان يمكنك القيام بذلك. يمكنك ورق جدران الغرفة بأكملها، ثم تغطية الباب بحيث يندمج بسلاسة مع المساحة، مما يخلق تصميمًا خارج الصندوق. أو يمكنك فقط استخدام ورق الباب، مما يضيف لمسة من الاهتمام دون إرباك المساحة. إذا كنت تستخدم ورق حائط قابل للتقشير واللصق، فيمكنك تغيير رأيك وتبديل النمط عند سقوط القبعة. فيما يلي نظرة فاحصة على الطرق المختلفة لخلفية الباب.