المكان غير المتوقع Jeremiah Brent يستخدم مصابيح LED لإحساس فاخر فوري

مصابيح LED مثل السحر ، خاصة إذا كانت لاصف وتأتي مع جهاز تحكم عن بعد. يتيح LED Tech أن يكون هناك ضوء في أي مكان دون العبث بأسلاك مخيفة أو قطع ثقوب مخيفة في الجدران. إن المصمم الداخلي الشهير جيريميا برنت المريح والأنيق والشخصي للغاية يستحق النسخ تمامًا. ليس من المستغرب أن تمتد عينه للجاذبية إلى مخزن المطبخ أيضًا. غالبًا ما تكون الخزانات واحدة من المواقع التي تم تجاهلها في منزلك والتي تتوسل إلى إضاءة أفضل ، وهذا هو السبب في أن برنت هو معجب بإلقاء الضوء على أساسيات مخزنه بمساعدة LEDs. لا يقتصر الأمر على تقدير الرؤية الإضافية ، ولكن كما أخبر Homes & Gardens ، فإن إضاءة مخزن إضافية “تبدو وكأنها ترف لا تعرف أنك بحاجة إليها”.
بالطبع ، يتم ترتيب مخزن المصمم بشكل جذاب بما يكفي لتستحق الإضاءة. في المقابلة مع Homes & Gardens ، شارك Brent أنه هو وزوجه المصمم ، Nate Berkus ، استثمر في حاويات زجاجية مع ملصقات لجعل منطقة التخزين هذه جذابة وسهلة الاستخدام. مع قطع التصميم مثل Brent’s و Berkus’s ، يمكنك المراهنة على أن الترتيب يبدو مذهلاً تحت ضوء LED. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن لديك مخزن منظم تمامًا ، فإن تخزين المطبخ في أي ولاية يمكن أن يستفيد من الضوء الإضافي. اعترف برنت بأنه من السهل فقدان مسار ما لدينا في الخزانات ، وأن العناصر التي انتهت صلاحيتها تضيع في بعض الأحيان بين المواد الغذائية. يذكرك توهج مفيد من مصابيح LED بما هو موجود على أرففك وقد يلهم التنظيف.
إضاءة المواد الغذائية المطبخ
استفد من الجوانب السفلية ذات الأرفف التي تم تحريكها في شكل مصابيح LED في شكل كرات أو شرائط أو أشرطة لإلقاء نظرة مرتفعة على الفور. لحسن الحظ ، خدعة إرميا برنت ليست مكلفة ؛ يمكنك بسهولة تعطل مصابيح LED مقابل أقل من 10 دولارات. ضع في اعتبارك احتياجاتك المحددة عندما يتعلق الأمر باختيار الإضاءة الخاصة بك. هل تريد مصابيح قابلة لإعادة الشحن ، عليك إزالتها لتشغيلها؟ هل تريد راحة جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل وإيقاف الإضاءة؟ إذا كانت الأضواء الخاصة بك تستخدم البطاريات ، فأين ستضع الحزمة؟
شرائط ضوء LED الموضوعة على طول التماس حيث يلمس الجانب السفلي من الرف أن الجدار سوف يمنحك خطًا مستمرًا من الضوء على طول الرف. يتم تشغيل شرائح مصباح LED Omika Cob وتأتي مع جهاز تحكم عن بعد. الشرائط قابلة للتجزئة وتتميز بدعم القشر واللازم. التقط بعض شرائح لاصق قوية أو فيلكرو لتوصيل كل من حزمة البطارية والجدار البعيد إلى الجدار لسهولة الوصول.
إذا كنت لا تمانع في فصل البطاريات عن كل ضوء ، فاستقر على مصابيح الصولجان التي تأتي أيضًا مع جهاز تحكم عن بعد خيار مناسب ومتعدد الاستخدامات. تعمل هذه الأحزمة العشرة من أضواء Puck YLXS مع بطاريات AAA ؛ تبقى قاعدة اللاصقة لكل ضوء في مكانها أثناء تحريك الصولجان لتغيير البطارية. تزيل مصابيح مستشعر الحركة الحاجة إلى جهاز تحكم عن بعد. مصابيح الشريط مثل McGor تحت مصابيح الخزانة قابلة لإعادة الشحن باستخدام كابل USB ويعلق بمساعدة المغناطيس وتضمين صفيحة معدنية لربط الأسطح.