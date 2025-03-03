المكان غير المتوقع Jeremiah Brent يستخدم مصابيح LED لإحساس فاخر فوري

مصابيح LED مثل السحر ، خاصة إذا كانت لاصف وتأتي مع جهاز تحكم عن بعد. يتيح LED Tech أن يكون هناك ضوء في أي مكان دون العبث بأسلاك مخيفة أو قطع ثقوب مخيفة في الجدران. إن المصمم الداخلي الشهير جيريميا برنت المريح والأنيق والشخصي للغاية يستحق النسخ تمامًا. ليس من المستغرب أن تمتد عينه للجاذبية إلى مخزن المطبخ أيضًا. غالبًا ما تكون الخزانات واحدة من المواقع التي تم تجاهلها في منزلك والتي تتوسل إلى إضاءة أفضل ، وهذا هو السبب في أن برنت هو معجب بإلقاء الضوء على أساسيات مخزنه بمساعدة LEDs. لا يقتصر الأمر على تقدير الرؤية الإضافية ، ولكن كما أخبر Homes & Gardens ، فإن إضاءة مخزن إضافية “تبدو وكأنها ترف لا تعرف أنك بحاجة إليها”.

بالطبع ، يتم ترتيب مخزن المصمم بشكل جذاب بما يكفي لتستحق الإضاءة. في المقابلة مع Homes & Gardens ، شارك Brent أنه هو وزوجه المصمم ، Nate Berkus ، استثمر في حاويات زجاجية مع ملصقات لجعل منطقة التخزين هذه جذابة وسهلة الاستخدام. مع قطع التصميم مثل Brent’s و Berkus’s ، يمكنك المراهنة على أن الترتيب يبدو مذهلاً تحت ضوء LED. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن لديك مخزن منظم تمامًا ، فإن تخزين المطبخ في أي ولاية يمكن أن يستفيد من الضوء الإضافي. اعترف برنت بأنه من السهل فقدان مسار ما لدينا في الخزانات ، وأن العناصر التي انتهت صلاحيتها تضيع في بعض الأحيان بين المواد الغذائية. يذكرك توهج مفيد من مصابيح LED بما هو موجود على أرففك وقد يلهم التنظيف.