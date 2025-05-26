المكملتان اللذان يمكنهما تحسين صحة قلبك ودماغك عندما يجمعان معًا

كم عدد المكملات الغذائية التي تأخذها كل يوم؟ واحد؟ خمسة؟ خمسة عشر؟ من السهل الانخراط في الضجيج ، خاصة عندما تسمع أن مكملًا معينًا قد يمنع أو حتى شفاء ظروف صحية محددة. يمكن أن تكون الرغبة في التخزين قوية ، خاصةً مع ترويج المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار أحدث حبوب ومساحيق “لا بد من أن تكون” ، وغالبًا ما تدعمها الرعاية ، وليس العلم.
ولكن إذا كنت تحفر في البحث ، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا. العديد من المكملات الغذائية لا ترقى إلى مستوى المطالبات الجريئة على ملصقاتها. ومع ذلك ، تبرز المغنيسيوم وزيت السمك لفوائدها الصحية المحتملة. تم ربط زيت السمك ، الغني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 ، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يساعد في حماية عقلك مع تقدمك في العمر. على الرغم من أنه من الأفضل دائمًا الحصول على أوميغا 3s من الأطعمة الكاملة مثل الأسماك الدهنية (فكر في سمك السلمون والماكريل) ، والمكسرات ، والبذور ، يمكن أن تساعد مكملات زيت السمك في ملء الفجوة إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من خلال نظامك الغذائي.
المغنيسيوم هو مغذي آخر يستحق الاهتمام به. يمكنك الحصول على المغنيسيوم بشكل طبيعي من الأطعمة مثل البذور والفاصوليا والحبوب الكاملة ، ولكن لا يزال الكثير من الناس يختصرون. قد يساعد تكملة المغنيسيوم في دعم صحة الأوعية الدموية الخاصة بك وتقليل الالتهاب في الدماغ.
كيف يحسن المغنيسيوم وزيت السمك صحة الدماغ
مع تقدمك في السن ، يمكن أن يؤثر الإجهاد المؤكسد والالتهاب على الدماغ ، مما يؤثر على الذاكرة والمزاج والوظيفة المعرفية الشاملة. في حين أن التمرينات وغيرها من العادات الصحية تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عقلك حادًا ، يستكشف الباحثون أيضًا كيف يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية في حماية الدماغ من الانخفاض المرتبط بالعمر.
وفقًا لمقال عام 2023 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، يعزز المغنيسيوم مستويات العامل العصبي المشتق من الدماغ (BDNF) ، وهو بروتين ضروري للتعلم والذاكرة والرفاهية العاطفية. يساعد المغنيسيوم أيضًا في تنظيم إشارات الدماغ ويطبق الدماغ من الإجهاد والأضرار. تم ربط مستويات المغنيسيوم المنخفضة بالتهاب الدماغ ، والاكتئاب ، والحالات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.
أحد أنواع المغنيسيوم الواعدة بشكل خاص هو المغنيسيوم L-threonate ، والذي يمتصه الجسم بشكل أفضل. في دراسة عام 2022 في المواد الغذائية ، استغرق المشاركون 1200 ملليغرام من المغنيسيوم L-threonate يوميًا (إلى جانب الفيتامينات D3 و C و B6). بعد 30 يومًا فقط ، أظهروا تحسينات ملحوظة في الذاكرة ، وخاصة بين كبار السن.
تساعد الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مثل Omega-3s على خفض الالتهاب وعلامات الإجهاد في الدماغ مع دعم قدرة الدماغ على التكيف وتشكيل اتصالات جديدة. أعطت دراسة مغذية 2020 كبار السن من كبار السن مع ضعف المعرفي المعتدل لجرعة عالية من أوميغا 3 و أوميغا 6 لمدة ستة أشهر. بالمقارنة مع أولئك الذين أخذوا دواء وهمي (زيت الزيتون) ، شهدت مجموعة المكملات تحسينات ذات مغزى في الذاكرة والانتباه والقوة البدنية وقدرة المشي. كما أبلغوا عن شعورهم بمزيد من النشاط طوال اليوم.
كيف يساعد أوميغا 3 والمغنيسيوم قلبك
يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بعادات صحية مثل ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة ، وليس التدخين ، والحد من الكحول ، وتناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الهزيلة والحبوب الكاملة. تساعد خيارات نمط الحياة هذه في الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول في الفحص. الأحماض الدهنية أوميغا 3 ، الموجودة في زيت السمك ، لها تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تحمي نظام القلب والأوعية الدموية. وفقًا لمراجعة 2022 في الحدود في الطب القلبي الوعائي ، تساعد أوميغا 3s في تقليل الالتهاب ، وحماية خلايا القلب من التلف ، ودعم الأوعية الدموية الصحية. كما أنها قد تقلل الدهون الثلاثية ، وتقلل من تخثر الدم ، وتثبيت إيقاعات القلب ، وتحسين وظيفة عضلة القلب.
ومع ذلك ، أظهرت الأبحاث حول مكملات زيت السمك نتائج مختلطة. في مقال عام 2017 في التداول ، نصحت جمعية القلب الأمريكية بأن مكملات أوميغا 3 قد تقلل من خطر الوفاة من الأسباب المتعلقة بالقلب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الحالية ، وخاصة بعد نوبة قلبية. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أيضًا من أخذ زيت السمك لتقليل خطر الإصابة بالمستشفيات أو الوفاة. ومع ذلك ، بالنسبة للأفراد الأصحاء ، لا يبدو أن مكملات زيت السمك تمنع أمراض القلب.
تم ربط مستويات المغنيسيوم المنخفضة بارتفاع ضغط الدم ، والالتهاب ، ووظيف الأوعية الدموية الضعيفة ، وارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول. وجدت مراجعة 2018 في تصلب الشرايين أن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تحسن وظيفة الأوعية الدموية وإبطاء تطور سماكة الشريان. وبالمثل ، ذكرت مراجعة 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن تناول ما لا يقل عن 370 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا قد يؤدي إلى انخفاضات صغيرة ولكن ذات مغزى في ضغط الدم.