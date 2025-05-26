المكملتان اللذان يمكنهما تحسين صحة قلبك ودماغك عندما يجمعان معًا

كم عدد المكملات الغذائية التي تأخذها كل يوم؟ واحد؟ خمسة؟ خمسة عشر؟ من السهل الانخراط في الضجيج ، خاصة عندما تسمع أن مكملًا معينًا قد يمنع أو حتى شفاء ظروف صحية محددة. يمكن أن تكون الرغبة في التخزين قوية ، خاصةً مع ترويج المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار أحدث حبوب ومساحيق “لا بد من أن تكون” ، وغالبًا ما تدعمها الرعاية ، وليس العلم.

ولكن إذا كنت تحفر في البحث ، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا. العديد من المكملات الغذائية لا ترقى إلى مستوى المطالبات الجريئة على ملصقاتها. ومع ذلك ، تبرز المغنيسيوم وزيت السمك لفوائدها الصحية المحتملة. تم ربط زيت السمك ، الغني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 ، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يساعد في حماية عقلك مع تقدمك في العمر. على الرغم من أنه من الأفضل دائمًا الحصول على أوميغا 3s من الأطعمة الكاملة مثل الأسماك الدهنية (فكر في سمك السلمون والماكريل) ، والمكسرات ، والبذور ، يمكن أن تساعد مكملات زيت السمك في ملء الفجوة إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من خلال نظامك الغذائي.

المغنيسيوم هو مغذي آخر يستحق الاهتمام به. يمكنك الحصول على المغنيسيوم بشكل طبيعي من الأطعمة مثل البذور والفاصوليا والحبوب الكاملة ، ولكن لا يزال الكثير من الناس يختصرون. قد يساعد تكملة المغنيسيوم في دعم صحة الأوعية الدموية الخاصة بك وتقليل الالتهاب في الدماغ.