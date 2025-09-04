المكمل الصحي المغري الذي يجب ألا تستخدمه أبدًا كأسمدة

ليس سراً أن تزويد حديقتك بمغذيات إضافية يمكن أن يكون مفيدًا لإنتاج أوراق الشجر المورقة والأزهار الساطعة والفواكه والخضار اللذيذة. الطماطم على وجه الخصوص تحتاج إلى الكثير من العناصر الغذائية لتنمو – كالسيوم بينها. الكالسيوم رائع للنباتات. إنه يقويهم ضد الآفات والمرض. يمكن أن تنتهي نباتات الطماطم التي لا تحصل على كمية كافية من الكالسيوم مع تعفن إزهار ، وهو نقص غذائي ينتج عنه قاعدة من ثمارك لتطوير تلوين بني سيئ.
ولكن هل تستخدم مكملات الكالسيوم القديمة في حديقتك الطريق للذهاب؟ في بعض الحالات ، يمكنك استخدام منتجات من الدرجة البشرية في الفناء الخلفي الخاص بك. الأسبرين هو دواء شائع يمكنك استخدامه في حديقة الخضار الخاصة بك ، على سبيل المثال. ولكن على الرغم من أنه مغري بشكل مفهوم ، فقد اتضح ، أن استخدام أقراص الكالسيوم لإطعام الطماطم قد يضر أكثر من نفعه بسبب الطبيعة المركزة للمكملات الغذائية – ويمكن أن يضر النباتات والحيوانات الأخرى التي تكرر فناءك.
لماذا يجب ألا تستخدم مكملات الكالسيوم في الحديقة
هناك شيء واحد يجب مراعاته دائمًا عند التسوق حول الأسمدة في الحديقة هو تركيز العناصر الغذائية في ما تخطط لإعطاء النباتات الخاصة بك. من المهم أيضًا أن تلاحظ درجة الحموضة في التربة الخاصة بك – وهو أمر يمكن القيام به بسهولة مع اختبار التربة البسيط. تشمل الأنواع الشائعة من الكالسيوم المستخدمة في الأسمدة المشتراة في المتجر نترات الكالسيوم ، والتي لها تركيز بنسبة 19 ٪ من الكالسيوم ، وكربونات الكالسيوم (المعروفة أيضًا باسم الجير) ، والتي لها تركيز 40 ٪. ومع ذلك ، من الأكثر شيوعًا أن المكملات الغذائية الكالسيوم تحتوي على كربونات الكالسيوم ، والتي لها تركيز بنسبة 40 ٪ في قرص واحد.
هذا التركيز العالي يجعل من السهل الاستفادة من النباتات الخاصة بك. لهذا السبب ، في بعض الأحيان ، يعد الاستحمام نباتات الخاصة بك مع العناصر الغذائية فكرة سيئة في الواقع. يمكن أن يؤدي وضع قرص مكملات الكالسيوم في الأرض إلى الإفراط في تشبع المعادن في منطقة صغيرة ، والتي قد تؤذي نباتك ، والماشية والحيوانات البرية التي قد تحدث على حديقتك.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الكثير من الكالسيوم إلى شيء يسمى “قفل المغذيات” ، حيث لا يستطيع النبات امتصاص أنواع أخرى من العناصر الغذائية اللازمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد. تُظهر بعض الدراسات أن الكالسيوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض تعفن نهاية الزهر.
حلول الأسمدة الكالسيوم البديلة
إذا كان مصنعك يفتقر إلى الكالسيوم ، فهناك العديد من الطرق الأخرى لتكملة التربة-دون الانتقال إلى الأسمدة التي يتم شراؤها من المتجر. قذائف البيض المكسرة هي إضافة حديقة طبيعية شهيرة يمكن أن تجلب الكالسيوم إلى نباتاتك أثناء حلها. يمكنك إضافة قذائف البيض إلى السماد أو نشرها في طبقة رقيقة فوق الجزء العلوي من التربة المحيطة بمصنعك. يمكنك أيضًا تجربة الأعشاب البحرية ، والتي تتوفر في كثير من الأحيان في متاجر البستنة. بعد شطف الأعشاب البحرية بشكل جيد ، انحدار في دلو من الماء لعدة أسابيع. بمجرد توتر قطع الأعشاب البحرية ، يمكنك استخدام المياه الغنية بالكالسيوم لتغذية نباتاتك.
أخيرًا ، جرب الجير. ولكن ليس ثمار الحمضيات الخضراء الصغيرة. الجير قصير بالنسبة للحجر الجيري ، والذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحييد التربة الحمضية. يمكنك العثور على الحجر الجيري في متاجر الحدائق. انشرها بالتساوي على التربة أو خلطها في تربة جديدة قبل الزراعة. ضع في اعتبارك أن سمية الكالسيوم ، التي ترتبط غالبًا باستخدام الأسمدة الجير ، يمكن أن تؤذي القطط والكلاب. هل ما زلت تبحث عن طرق لمساعدة الطماطم الخاصة بك على النمو الكبير والقوي؟ إليك كيفية تحديد أفضل الأسمدة للطماطم الصحية.