المكمل الصحي المغري الذي يجب ألا تستخدمه أبدًا كأسمدة

هناك شيء واحد يجب مراعاته دائمًا عند التسوق حول الأسمدة في الحديقة هو تركيز العناصر الغذائية في ما تخطط لإعطاء النباتات الخاصة بك. من المهم أيضًا أن تلاحظ درجة الحموضة في التربة الخاصة بك – وهو أمر يمكن القيام به بسهولة مع اختبار التربة البسيط. تشمل الأنواع الشائعة من الكالسيوم المستخدمة في الأسمدة المشتراة في المتجر نترات الكالسيوم ، والتي لها تركيز بنسبة 19 ٪ من الكالسيوم ، وكربونات الكالسيوم (المعروفة أيضًا باسم الجير) ، والتي لها تركيز 40 ٪. ومع ذلك ، من الأكثر شيوعًا أن المكملات الغذائية الكالسيوم تحتوي على كربونات الكالسيوم ، والتي لها تركيز بنسبة 40 ٪ في قرص واحد.

هذا التركيز العالي يجعل من السهل الاستفادة من النباتات الخاصة بك. لهذا السبب ، في بعض الأحيان ، يعد الاستحمام نباتات الخاصة بك مع العناصر الغذائية فكرة سيئة في الواقع. يمكن أن يؤدي وضع قرص مكملات الكالسيوم في الأرض إلى الإفراط في تشبع المعادن في منطقة صغيرة ، والتي قد تؤذي نباتك ، والماشية والحيوانات البرية التي قد تحدث على حديقتك.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الكثير من الكالسيوم إلى شيء يسمى “قفل المغذيات” ، حيث لا يستطيع النبات امتصاص أنواع أخرى من العناصر الغذائية اللازمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد. تُظهر بعض الدراسات أن الكالسيوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض تعفن نهاية الزهر.