المكمل المعروف بتعزيز صحة العين قد يكون له فوائد في مكافحة السرطان

يمثل السرطان أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنويًا (عبر المعهد الوطني للسرطان). ولحسن الحظ، يواصل العلم البحث عن طرق مبتكرة لمساعدة الأشخاص على تقليل خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى إرسال السرطان النشط إلى مرحلة التعافي. تشير دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Cell Reports Medicine إلى أن المكملات الغذائية المعروفة بحماية صحة العين قد تكون أداة قيمة (وغير معترف بها حتى الآن) في مكافحة السرطان.
يُسمى المكمل زياكسانثين، وهو كاروتينويد يتواجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة الملونة، وخاصة الفلفل البرتقالي وصفار البيض. نظرًا لأنه كاروتينويد، فإنه يحمل خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك بشكل عام على تجنب (أو التعافي من) الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي. (إليك كل ما تساءلت عنه بشأن مضادات الأكسدة، موضحًا.)
يصف الأطباء في كثير من الأحيان زياكسانثين للاستخدام في المرضى الذين يعانون من حالة العين الخاصة بالعمر والتي تسمى الضمور البقعي للحفاظ على رؤيتهم الحالية. ومع ذلك، إذا أثبتت نتائج الدراسة جدارتها، فقد يدعم الزياكسانثين أيضًا نوعًا معينًا من خلايا الجسم البشري التي تثبت أهميتها في التغلب على السرطان.
تحويل الخلايا التائية إلى عوامل مضادة للسرطان أكثر فعالية
في علاجات السرطان التي تعتمد على العلاج المناعي، تُستخدم خلايا CD8 + T لمطاردة السرطان وتدميره. وكما وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2025، يبدو أن الزياكسانثين يعمل على تضخيم الخصائص الطبيعية المضادة للسرطان لخلايا CD8 + T في ظروف التجارب المختبرية والحيوانية. وبالتالي، إذا أمكن تعزيز القدرات الكامنة في هذه الخلايا المعينة، فيمكن أن تكون أكثر فعالية في التسبب في شفاء السرطان. (اقرأ ما يعنيه عندما يكون السرطان في حالة هدوء.)
وصف الدكتور جينغ تشين، الذي قاد الدراسة، دهشته في العثور على وظيفة جديدة للزياكسانثين، مشيرًا إلى أن البيانات “تظهر أن الزياكسانثين يحسن استجابات الخلايا التائية الطبيعية والمهندسة، مما يشير إلى إمكانات ترجمة عالية للمرضى الذين يخضعون للعلاجات المناعية” (عبر Science Daily). على الرغم من أن علاجات العلاج المناعي مثل العلاج بالخلايا التائية بمستقبل المستضد الخيميري (CAR) والأجسام المضادة وحيدة النسيلة جديدة، إلا أنها أصبحت خيارات أكثر انتشارًا لعلاج مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.
متوفر على نطاق واسع في الأطعمة وكمكمل
يمكن أن يضع هذا الدليل الزياكسانثين كعامل تكميلي مفيد لتعزيز نتائج العلاج المناعي. ما هو جيد بشكل خاص في هذه الأخبار هو أن الأطعمة والمكملات الغذائية زياكسانثين متوفرة بكثرة.
وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة Nutrients، فإن بعض الأطعمة التي تحتوي على أغنى كميات من الزياكسانثين بخلاف الفلفل البرتقالي وصفار البيض المذكورين سابقًا تشمل توت الغوجي (280.000 ميكروجرام لكل 100 جرام)، والذرة (105 ميكروجرام لكل 100 جرام)، والسبانخ (75 ميكروجرام لكل 100 جرام). (اقرأ عن الفوائد الصحية الحقيقية لتوت غوجي.)
هناك ميزة أخرى لتناول زياكسانثين بموافقة طبيبك وهي أنه يميل إلى أن يكون جيد التحمل. إذا قررت أنك بحاجة إلى مكمل وأنك لا تتناول أدوية مرض السكري (قد يسبب زياكسانثين نقص السكر في الدم، وهو انخفاض نسبة السكر في الدم)، فإن تناول جرعات قدرها 2 ملليجرام يوميًا يبدو آمنًا بالنسبة لمعظم الناس. فقط تأكد من جدولة حبوب زياكسانثين الخاصة بك مع وجبة دهنية لتشجيع امتصاص أعلى.