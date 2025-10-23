المكمل المعروف بتعزيز صحة العين قد يكون له فوائد في مكافحة السرطان

يمثل السرطان أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنويًا (عبر المعهد الوطني للسرطان). ولحسن الحظ، يواصل العلم البحث عن طرق مبتكرة لمساعدة الأشخاص على تقليل خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى إرسال السرطان النشط إلى مرحلة التعافي. تشير دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Cell Reports Medicine إلى أن المكملات الغذائية المعروفة بحماية صحة العين قد تكون أداة قيمة (وغير معترف بها حتى الآن) في مكافحة السرطان.

يُسمى المكمل زياكسانثين، وهو كاروتينويد يتواجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة الملونة، وخاصة الفلفل البرتقالي وصفار البيض. نظرًا لأنه كاروتينويد، فإنه يحمل خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك بشكل عام على تجنب (أو التعافي من) الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي. (إليك كل ما تساءلت عنه بشأن مضادات الأكسدة، موضحًا.)

يصف الأطباء في كثير من الأحيان زياكسانثين للاستخدام في المرضى الذين يعانون من حالة العين الخاصة بالعمر والتي تسمى الضمور البقعي للحفاظ على رؤيتهم الحالية. ومع ذلك، إذا أثبتت نتائج الدراسة جدارتها، فقد يدعم الزياكسانثين أيضًا نوعًا معينًا من خلايا الجسم البشري التي تثبت أهميتها في التغلب على السرطان.