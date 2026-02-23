الملاكم جو جورج جونيور ينهار بين الجولات في مشهد مخيف

انهار الملاكم الخفيف الوزن الثقيل جو جورج جونيور في وقت متأخر من ليلة الأحد، بين الجولتين الأولى والثانية، خلال نزاله مع عاطف أوبرلتون في ليتل سيزرز أرينا في ديترويت.

بعد تعرضه لاصطدام بالرأس خلال الجولة الأولى، ذهب جورج جونيور إلى ركنه بعد نهاية الجولة، حيث أجلسه مدربه وبدأ بإعطائه الماء عندما أصبح جسده يعرج تمامًا واصطدم بالقماش.

أدى المشهد المرعب على الفور إلى إنهاء المباراة.

استعاد جورج جونيور وعيه وتمكن من مشاركة لحظة قصيرة مع خصمه قبل أن يتم حمله على نقالة.

تم إعلان فوز أوبرلتون من قبل TKO مع عدم قدرة جورج جونيور على الاستمرار.

وبحسب ما ورد فإن حالة جورج جونيور مستقرة بعد نقله إلى مستشفى في ديترويت وحصوله على مزيد من الرعاية الطبية.

كشف أوبرلتون لاحقًا لـ ESPN عما أخبره به جورج جونيور بعد أن انهار.

“تمامًا مثل “أنا أحبك يا أخي”. قال أوبرلتون لإريك ووديارد من ESPN حول المناقشة داخل الحلبة: “إنه أمر رائع”. “أردت فقط التأكد من أنه آمن.”

من المفترض أن يخضع جورج جونيور لمزيد من الاختبارات لإزالته من أي إصابات خطيرة في دماغه.

إن اعتباره في حالة مستقرة يعد علامة إيجابية، حيث يحتاج الملاكمون الذين يتعاملون مع خطر الضربات إلى تطهيرهم من أي نوع من نزيف الدماغ.

يبلغ جورج جونيور الآن 13-2 مع الخسارة، حيث قاتل على البطاقة السفلية لكلاريسا شيلدز.

هزمت شيلدز فرانشون كروز ديزورن بقرار إجماعي للاحتفاظ ببطولة الوزن الثقيل للسيدات بلا منازع.