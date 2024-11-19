الملح أم الرمل: أيهما أفضل لإذابة الجليد من أجل سلامة الممرات في الشتاء

من المحتمل أن يكون الشاطئ هو آخر ما يدور في ذهنك أثناء إزالة الثلج من طريقك. وعلى الرغم من أن الأفكار حول الأيام الأكثر دفئًا وأشمسًا قد تبدو بلا معنى – فقد قمت بالفعل بتجهيز منزلك للطقس البارد – ربما يكون من المفيد أن نتساءل لماذا لا يدوم الثلج لفترة طويلة على تلك المناطق المعتدلة من السماء. مثلما يعمل الملح والرمال معًا للحفاظ على الشاطئ آمنًا ونظيفًا، فإنهما أيضًا من أكثر الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في الشتاء للتعامل مع الممرات والممرات الجليدية. عند تطبيقهما بشكل صحيح، يمكن لكل منهما أن يجعل ظروف الشتاء أكثر أمانًا – أحدهما عن طريق تسييل الجليد، والآخر عن طريق تحسين الجر. لأنه إذا لم تتمكن من إذابة الثلج، فمن الأفضل أن تأمل أن تتمكن من المشي عليه. لذلك، يقوم أصحاب المنازل في المناخات الباردة بتخزين الملح والرمل كل عام، لكن القليل منهم يتوقفون للتفكير في ما هو الأفضل لممرهم أو ما إذا كان الجمع بينهما قد يؤدي إلى نتائج أفضل.

غالبًا ما تقوم البلديات بخلط الملح والرمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وتحقيق التوازن في القبضة وقوة الذوبان للطرق والمناطق ذات الازدحام الشديد. بالنسبة لممر سيارتك، قد يكون اتباع نهج مماثل مثاليًا، ولكن اختيار التوازن الصحيح يعتمد على احتياجاتك الخاصة والظروف المحلية. فيما يلي نظرة أعمق على كيفية عمل كل من الملح والرمل لجعل الممرات أكثر أمانًا وكيف يمكن أن يكمل كل منهما الآخر لمساعدتك على البقاء على قدميك هذا الشتاء.