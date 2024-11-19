الملح أم الرمل: أيهما أفضل لإذابة الجليد من أجل سلامة الممرات في الشتاء

من المحتمل أن يكون الشاطئ هو آخر ما يدور في ذهنك أثناء إزالة الثلج من طريقك. وعلى الرغم من أن الأفكار حول الأيام الأكثر دفئًا وأشمسًا قد تبدو بلا معنى – فقد قمت بالفعل بتجهيز منزلك للطقس البارد – ربما يكون من المفيد أن نتساءل لماذا لا يدوم الثلج لفترة طويلة على تلك المناطق المعتدلة من السماء. مثلما يعمل الملح والرمال معًا للحفاظ على الشاطئ آمنًا ونظيفًا، فإنهما أيضًا من أكثر الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في الشتاء للتعامل مع الممرات والممرات الجليدية. عند تطبيقهما بشكل صحيح، يمكن لكل منهما أن يجعل ظروف الشتاء أكثر أمانًا – أحدهما عن طريق تسييل الجليد، والآخر عن طريق تحسين الجر. لأنه إذا لم تتمكن من إذابة الثلج، فمن الأفضل أن تأمل أن تتمكن من المشي عليه. لذلك، يقوم أصحاب المنازل في المناخات الباردة بتخزين الملح والرمل كل عام، لكن القليل منهم يتوقفون للتفكير في ما هو الأفضل لممرهم أو ما إذا كان الجمع بينهما قد يؤدي إلى نتائج أفضل.
غالبًا ما تقوم البلديات بخلط الملح والرمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وتحقيق التوازن في القبضة وقوة الذوبان للطرق والمناطق ذات الازدحام الشديد. بالنسبة لممر سيارتك، قد يكون اتباع نهج مماثل مثاليًا، ولكن اختيار التوازن الصحيح يعتمد على احتياجاتك الخاصة والظروف المحلية. فيما يلي نظرة أعمق على كيفية عمل كل من الملح والرمل لجعل الممرات أكثر أمانًا وكيف يمكن أن يكمل كل منهما الآخر لمساعدتك على البقاء على قدميك هذا الشتاء.
القليل من الملح يقطع شوطا طويلا
هناك طرق بسيطة لتسهيل إزالة الثلوج في الممرات. ويظل الملح خيارًا شائعًا لإزالة الجليد عن طريقك نظرًا لسهولة استخدامه ومدى سرعة إذابة الثلج. يقوم الملح (كلوريد الصوديوم) بإذابة الجليد عن طريق خفض درجة تجمد الماء من خلال عملية تسمى انخفاض نقطة التجمد، مما يسمح للماء بالبقاء في حالة سائلة عند درجات حرارة أقل من علامة التجمد القياسية البالغة 32 درجة فهرنهايت. عندما تضع الملح على الجليد، فإنه يبدأ في الذوبان، مما يؤدي إلى تكوين محلول ملحي ينتشر ويمنع تكوين المزيد من الجليد. يمكن أن يعمل الملح بفعالية في درجات حرارة الشتاء المعتدلة التي تزيد عن 15 درجة فهرنهايت، وهو مثالي لمعظم سيناريوهات الطقس الشتوي. كما أنه غالبًا ما يكون الخيار الأسرع والأكثر وضوحًا لإزالة الجليد لتساقط الثلوج الخفيفة أو تراكم الجليد البسيط.
ومع ذلك، الملح له عيوبه. يمكن أن يتسرب كلوريد الصوديوم إلى النباتات المحيطة والتربة والمياه الجوفية، مما قد يضر بجذور النباتات ويغير تكوين التربة. يمكن أن يؤدي الملح أيضًا إلى إتلاف الأسطح الخرسانية والمعادن والإسفلتية، مما يزيد من فرص التآكل والتآكل. لذلك، من الأفضل استخدام الملح باعتدال، وتطبيقه فقط عندما تكون درجات الحرارة مثالية ويحتمل تراكم الجليد. يوصي الخبراء باستخدام حوالي حفنة واحدة من الملح لكل ياردة مربعة، وهو ما يكفي فقط لإنشاء طبقة متساوية دون جريان زائد. عليك أيضًا أن تفكر في توقيت وضع الطبقة المالحة في الخارج. يعمل الملح بشكل أفضل قبل تساقط الثلوج بغزارة، لأن وضعه مسبقًا يمكن أن يمنع الجليد من الالتصاق بالأسطح.
احصل على قبضة بالرمل
يعمل الرمل على تحسين الجر على الأسطح الجليدية دون إذابة الجليد نفسه. واحدة من أفضل الحيل للعناية بالثلج والجليد هي وضع طبقة من الأوساخ في الخارج. إنه يضيف احتكاكًا، مما يجعله ذو قيمة خاصة على الممرات شديدة الانحدار أو المناطق ذات حركة المرور العالية لمزيد من السيطرة. كمكافأة، لا تغير درجة الحرارة من فعالية الرمل، لذا فهو يعمل بشكل جيد في الظروف شديدة البرودة – حيث قد لا يعمل الملح. وهذا يجعله أمرًا لا يحتاج إلى تفكير في المناطق ذات الشتاء القاسي ودرجات الحرارة أقل باستمرار من نطاق انصهار كلوريد الصوديوم البالغ 15 درجة فهرنهايت. لن يضر الرمل بالنباتات أو الحياة البرية المحلية، مما يجعله أحد خيارات السلامة الشتوية الأكثر صداقة للبيئة. للحصول على أفضل النتائج، ضعيه رطبًا حتى لا يتطاير.
ومع ذلك، الرمال لا تزال لديها بعض القيود. على عكس الملح، فهو لا يذيب الجليد بشكل فعال، لذلك يتطلب إعادة استخدامه بشكل متكرر، خاصة بعد تساقط الثلوج حديثًا. هناك أيضًا خطر انسداد مصارف العواصف ومناطق الجريان السطحي بالرمال. هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو أنه على الرغم من أن الرمل آمن بشكل عام للخرسانة والمعادن، إلا أن الطبيعة الكاشطة لجزيئات الرمل يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسطح تدريجيًا بمرور الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون كلاً من الجر وبعض إزالة الجليد، فإن الجمع بين الرمل والملح يمكن أن يخلق توازنًا عمليًا يقلل من الحاجة إلى التطبيقات المتكررة. ومن الحكمة أيضًا وضع الرمل على بقع الجليد الموجودة وعلى طول المسارات ذات حركة المرور العالية.