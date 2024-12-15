الممثل الذي كان صديقًا للمراسلة مع The Night Stalker، ريتشارد راميريز

يُذكر ريتشارد راميريز، المعروف أيضًا باسم “Night Stalker”، من بين أسوأ القتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي، وهو قاتل وحشي ومغتصب أرهب الساحل الغربي لمدة عامين في منتصف الثمانينيات قبل أن يتم القبض عليه أخيرًا بطريقة درامية في عام 1986. وقد أُدين بارتكاب 13 جريمة قتل في المجمل، وربما كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات الأخرى (ظهر آخرها الذي تم ربطه به بواسطة الحمض النووي في عام 2009). ولم يُظهر أي ندم أثناء محاكمته، وادعى المقربون منه أنه ظل طوال حياته يعتقد أنه ابن الشيطان.
إعلان
على الرغم من فساد جرائمه ولاإنسانيتها، لاحظ المعلقون، بما في ذلك محامي القاتل روبرت برايان، جاذبيته المفترضة، حيث يبدو أن عظام وجنتيه العالية تضعه بين صفوف القتلة المتسلسلين “الساحرين”، مثل تيد بندي. ومثل بندي، رأى راميريز نفسه خلال حياته هدفًا لافتتان العديد من النساء، اللاتي طورن علاقات غير اجتماعية معه، بل واتخذن خطوات لتكوين صداقات معه عبر الرسائل؛ حتى أن أحدهم تزوجه في عام 1995.
أصبحت النساء اللواتي افتتنن براميريز هدفًا للسخرية في ذلك الوقت، حيث شاهده ضحاياه الناجون وأحباء من قتلهم وهو يقضي أكثر من 23 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام دون تنفيذ حكم الإعدام. ومع ذلك، كانت هناك شخصية مشهورة وضعها اتصالها بـ Night Stalker على الجانب الصحيح من التاريخ: الممثل Sean Penn، الذي، على الرغم من الصعوبات التي مر بها في ذلك الوقت، اتخذ بلا شك القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر براميريز.
إعلان
تعويذة شون بن في السجن
تمتع شون بن بصعود هائل إلى النجومية في الثمانينيات، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في برودواي في الجزء الأول من العقد قبل أن يلعب دور البطولة في “Fast Times in Ridgemont High” في عام 1982 و”Bad Boys” الذي نال إعجاب النقاد بسببه. ، في “1983”. استمرت الأدوار السينمائية في تلقيه بقوة وسرعة، وصعد نجمه مرة أخرى بعد زواجه من مادونا عام 1985. ولكن سرعان ما بدأت الأمور في الانهيار.
إعلان
أصبح الممثل، الذي عزز صورة الولد الشرير في الحياة الواقعية في الصحافة، عدوانيًا بشكل متزايد تجاه المصورين أثناء مطاردته بعد زواجه الشهير. غالبًا ما كان بن متقلبًا في موقع التصوير وفي الأماكن العامة، في عام 1987، حُكم على بن بالسجن لمدة 60 يومًا وتم إرساله للعلاج النفسي بسبب القيادة المتهورة واللكم الإضافي في موقع تصوير فيلم حاول التقاط صورته دون إذنه. استسلم في 7 يوليو وسيقضي 37 يومًا خلف القضبان، وخلال هذه الفترة سيتم الاتصال به من قبل “Night Stalker” ريتشارد راميريز، الذي كان محتجزًا في نفس المجمع أثناء انتظار المحاكمة.
ماذا قال شون بن عن لقائه مع ريتشارد راميريز
ظهرت قصة التعارف القصير بين شون بن مع “Night Stalker” ريتشارد راميريز إلى النور في عام 2015 عندما كان الممثل يلقي محاضرة كجزء من سلسلة “Hollywood Masters” في كلية السينما والتلفزيون بجامعة لويولا ماريماونت. يتذكر بن أنه بعد فترة وجيزة من وجوده خلف القضبان، التقى راميريز مرارًا وتكرارًا دون أي اتصال مباشر. كان ذلك حتى مرور شهر تقريبًا على عقوبته، عندما قال إنه تلقى رسالة من القاتل، الذي طلب توقيعه، نصها: “مرحبًا، شون، كن قويًا واضربهم مرة أخرى – ريتشارد راميريز، 666′” (عبر The هوليوود ريبورتر). تضمنت المذكرة نجمة خماسية وصورة للشيطان تمثل عبادة راميريز الشيطانية المفترضة.
إعلان
على الرغم من سعي Night Stalker لبناء علاقة بينهما، يقول بن إنه شعر بالاشمئزاز من اتصال راميريز. “قلت:” كما تعلم يا ريتشارد، من المستحيل أن تكون مسجونًا ولا تشعر بقرابة معينة مع زملائك السجناء. حسنًا، ريتشارد، لقد فعلت المستحيل، ولا أشعر بأي قرابة معك على الإطلاق. وآمل أن ينزل الغاز عليك قبل التعقل، هل تعلم؟ سيكون هذا مخرجًا ألطف». فأعطوه إياه”. ومع ذلك، يقول بن إنه احتفظ بالرسالة التي تلقاها من Night Stalker لعدة سنوات. “ثم احترق منزلي بعد سنوات، واحترق معه ذلك الشيء اللعين” (عبر هوليوود ريبورتر).