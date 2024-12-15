الممثل الذي كان صديقًا للمراسلة مع The Night Stalker، ريتشارد راميريز

يُذكر ريتشارد راميريز، المعروف أيضًا باسم “Night Stalker”، من بين أسوأ القتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي، وهو قاتل وحشي ومغتصب أرهب الساحل الغربي لمدة عامين في منتصف الثمانينيات قبل أن يتم القبض عليه أخيرًا بطريقة درامية في عام 1986. وقد أُدين بارتكاب 13 جريمة قتل في المجمل، وربما كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات الأخرى (ظهر آخرها الذي تم ربطه به بواسطة الحمض النووي في عام 2009). ولم يُظهر أي ندم أثناء محاكمته، وادعى المقربون منه أنه ظل طوال حياته يعتقد أنه ابن الشيطان.

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على الرغم من فساد جرائمه ولاإنسانيتها، لاحظ المعلقون، بما في ذلك محامي القاتل روبرت برايان، جاذبيته المفترضة، حيث يبدو أن عظام وجنتيه العالية تضعه بين صفوف القتلة المتسلسلين “الساحرين”، مثل تيد بندي. ومثل بندي، رأى راميريز نفسه خلال حياته هدفًا لافتتان العديد من النساء، اللاتي طورن علاقات غير اجتماعية معه، بل واتخذن خطوات لتكوين صداقات معه عبر الرسائل؛ حتى أن أحدهم تزوجه في عام 1995.

أصبحت النساء اللواتي افتتنن براميريز هدفًا للسخرية في ذلك الوقت، حيث شاهده ضحاياه الناجون وأحباء من قتلهم وهو يقضي أكثر من 23 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام دون تنفيذ حكم الإعدام. ومع ذلك، كانت هناك شخصية مشهورة وضعها اتصالها بـ Night Stalker على الجانب الصحيح من التاريخ: الممثل Sean Penn، الذي، على الرغم من الصعوبات التي مر بها في ذلك الوقت، اتخذ بلا شك القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر براميريز.

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