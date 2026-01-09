المنازل أكثر عرضة لخطر حرائق المجففات في يناير. وإليك كيفية منعهم

البطانيات الثقيلة والسترات الصوفية السميكة التي تعتمد عليها للنجاة من صقيع شهر يناير هي نفس العناصر التي تعرض غرفة الغسيل الخاصة بك للخطر. تنتج الأقمشة الشتوية مثل الصوف والصوف والحياكة الثقيلة حجمًا أكبر بكثير من الوبر مقارنة بالملابس القطنية الرقيقة التي يتم ارتداؤها خلال الأشهر الأكثر دفئًا. يساعد اتباع بعض النصائح لمنع تراكم فتحات المجفف في إدارة الوبر الزائد أثناء غسل حمولة تلو الأخرى من الفراش والملابس الضخمة. دون اتخاذ بعض الاحتياطات، يعمل المجفف الخاص بك وقتًا إضافيًا، ويضخ درجات حرارة عالية لتجفيف المواد السميكة. وهذا يخلق سيناريو خطيرًا حيث يلتقي الكثير من الوبر السائب مع عنصر تسخين مرهق في المجفف.
يفترض معظم الناس أن الشاشة الشبكية الصغيرة الموجودة في جهاز التقاط الوبر تلتقط كل جزء من الحطام، لكن الألياف الدقيقة يمكنها المرور عبر الفلتر أو تجاوزه. يمكن أن تستقر هذه العناصر عميقًا داخل الماكينة وفي جميع أنحاء نظام العادم. نظرًا لأن الهواء جاف جدًا في الشتاء، يصبح من السهل اشتعال هذا الوبر. يمكن لشرارة واحدة من محرك متوتر أو ملف تسخين أن تحول يوم الغسيل إلى حريق في المنزل خلال فترة قصيرة من الزمن. يتضمن منع نشوب حريق بالمجفف تنظيف محبس الوبر، والحفاظ على تدفق الهواء، وتوفير النوع المناسب من فتحات المجفف.
تتسبب درجات الحرارة الباردة في الهواء الطلق في سد الوبر لفتحات المجفف بشكل أسرع
يؤدي الطقس المتجمد في الخارج إلى تغيير فيزياء كيفية تنفس مجففك. عندما يتلامس الهواء الساخن الرطب الصادر من غسيلك مع جدران أنبوب العادم الباردة كالثلج، يتحول الثلج على الفور إلى ماء سائل. يؤدي هذا التكثيف إلى إنشاء مادة لزجة تلتصق بمجاري الهواء الداخلية بدلاً من نفخ فتحة التهوية الخارجية. بمرور الوقت، تتصلب هذه الطبقات من الحطام الرطب وتضيق الممر، مما يجبر المجفف على العمل بجهد أكبر لدفع الهواء من خلاله. تشمل بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى حاجتك إلى تنظيف فتحة المجفف رائحة حرق عند تشغيل المجفف وتأخر الملابس لفترة طويلة حتى تجف.
يُظهر تقرير صادر عن إدارة الإطفاء الأمريكية أن الفعل البسيط المتمثل في إهمال تنظيف هذه الانسدادات هو العامل الرئيسي في حرائق المجففات المنزلية. عندما يتم تقييد تدفق الهواء، قد يفشل منظم الحرارة الداخلي في تنظيم الحرارة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم الطاقة الحرارية. إذا لم تتمكن الآلة من التخلص من الحرارة عن طريق العادم، فقد يصل الوبر المحصور في الأنبوب أو في المجفف نفسه إلى نقطة تشتعل فيها النيران.
تحافظ خطوات الصيانة الصحيحة على تشغيل المجفف الخاص بك بأمان طوال فصل الشتاء
يتطلب الحفاظ على منزلك آمنًا أكثر قليلاً من مجرد تنظيف مصيدة الوبر. يجب أن تعتاد على تنظيف الفتحة التي توجد بها مصفاة الوبر بالمكنسة الكهربائية، نظرًا لأن الحطام غالبًا ما يسقط داخل الهيكل حيث يمكن أن يصل إلى عنصر التسخين. من الجيد أيضًا فحص خرطوم النقل الموجود خلف المجفف للتأكد من عدم تعرضه للسحق أو التواء، مما قد يحد من تدفق الهواء. إذا كان المجفف الخاص بك يستخدم خرطومًا من البلاستيك أو القصدير على شكل الأكورديون، فيجب استبداله بأنبوب معدني صلب. تتميز القنوات المعدنية بجدران داخلية ناعمة تمنع الوبر من الالتصاق وتوفر مقاومة أفضل للحريق.
خارج منزلك، تأكد من عدم انسداد غطاء عادم المجفف بسبب انجرافات الثلوج أو تجمده بسبب الجليد. إذا لم يكن من الممكن فتح الغطاء، فلن يكون للهواء الساخن مكان يذهب إليه سوى العودة إلى منزلك. إن عدم تنظيف فتحات المجفف بقدر ما ينبغي يجعل هذه الأنواع من الانسداد أكثر خطورة. إن أخذ الوقت والتحقق من هذه المشكلات في شهر يناير من كل عام يساعد مجففك على العمل بكفاءة أكبر والتخلص من أي وبر إضافي قد يشتعل.