المنازل أكثر عرضة لخطر حرائق المجففات في يناير. وإليك كيفية منعهم

البطانيات الثقيلة والسترات الصوفية السميكة التي تعتمد عليها للنجاة من صقيع شهر يناير هي نفس العناصر التي تعرض غرفة الغسيل الخاصة بك للخطر. تنتج الأقمشة الشتوية مثل الصوف والصوف والحياكة الثقيلة حجمًا أكبر بكثير من الوبر مقارنة بالملابس القطنية الرقيقة التي يتم ارتداؤها خلال الأشهر الأكثر دفئًا. يساعد اتباع بعض النصائح لمنع تراكم فتحات المجفف في إدارة الوبر الزائد أثناء غسل حمولة تلو الأخرى من الفراش والملابس الضخمة. دون اتخاذ بعض الاحتياطات، يعمل المجفف الخاص بك وقتًا إضافيًا، ويضخ درجات حرارة عالية لتجفيف المواد السميكة. وهذا يخلق سيناريو خطيرًا حيث يلتقي الكثير من الوبر السائب مع عنصر تسخين مرهق في المجفف.

يفترض معظم الناس أن الشاشة الشبكية الصغيرة الموجودة في جهاز التقاط الوبر تلتقط كل جزء من الحطام، لكن الألياف الدقيقة يمكنها المرور عبر الفلتر أو تجاوزه. يمكن أن تستقر هذه العناصر عميقًا داخل الماكينة وفي جميع أنحاء نظام العادم. نظرًا لأن الهواء جاف جدًا في الشتاء، يصبح من السهل اشتعال هذا الوبر. يمكن لشرارة واحدة من محرك متوتر أو ملف تسخين أن تحول يوم الغسيل إلى حريق في المنزل خلال فترة قصيرة من الزمن. يتضمن منع نشوب حريق بالمجفف تنظيف محبس الوبر، والحفاظ على تدفق الهواء، وتوفير النوع المناسب من فتحات المجفف.