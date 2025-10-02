المناشف الورقية آمنة في الميكروويف ، ولكن هناك صيد

تعد الموجات الصغرية جهازًا أساسيًا لكل مطبخ ، حيث قطعت شوطًا طويلاً منذ أن تم براءة اختراع الفكرة من قبل المخترع بيرسي سبنسر في عام 1945 وأصبح أكثر شيوعًا مع التطورات التكنولوجية في السبعينيات. اليوم ، حوالي 90 ٪ من المنازل في الولايات المتحدة لديها أفران الميكروويف. إنها طريقة سريعة وسهلة لإعادة تسخين الأطعمة وإعداد الجوانب الخاصة بالميكروويف والعشاء التلفزيوني. ومع ذلك ، يجب أن تتوقف عن استخدام البلاستيك أو tupperware في الميكروويف على الفور. يمكن للحاويات الستايروفوم واللفائف البلاستيكية غير المعالجة أن تتلاشى المواد الكيميائية مثل Bisphenol A و Phthalates في طعامك. في هذه الأثناء ، تعكس المقالي المعدنية ورقائق الألومنيوم أفران الميكروويف ، وتطبخ الطعام بشكل غير متساو وحتى إتلاف جهازك. يجب أن يكون لف طعامك بالمناشف الورقية بديلاً آمنًا ، طالما تجنبت المناشف المعاد تدويرها أو الورق المطبوعة بأنماط.

إذا كانت منتجات مثل الأكياس الورقية البنية أو لوحات الورق الملونة أو المناشف الورقية أو المناديل تعرضها بشكل مفرط للحرارة ، خاصةً عند إقرانها بالأطعمة الدهنية ، فقد تشتعل النار. تحتوي الورق المعاد تدويره في بعض الأحيان على جسيمات معدنية ، ويمكن لأحبار ملونة أن تتخلى عن مواد كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في الحاويات البلاستيكية في الطعام. ومع ذلك ، يجب أن تكون المناشف الورقية الآمنة من الميكروويف البيضاء العادية جيدة تمامًا لالتفاف شطيرة أو تغطية حاويات ميكروويف أخرى معها. أنها تعزز المزيد من التدفئة وأقل رش. قد يتطلب الأمر القليل من العمل لمعرفة ما إذا كان القدح آمنًا للميكروويف ، لكن إقرانه مع النوع المناسب من المنشفة الورقية هو خيار آمن.