المناشف الورقية آمنة في الميكروويف ، ولكن هناك صيد

تعد الموجات الصغرية جهازًا أساسيًا لكل مطبخ ، حيث قطعت شوطًا طويلاً منذ أن تم براءة اختراع الفكرة من قبل المخترع بيرسي سبنسر في عام 1945 وأصبح أكثر شيوعًا مع التطورات التكنولوجية في السبعينيات. اليوم ، حوالي 90 ٪ من المنازل في الولايات المتحدة لديها أفران الميكروويف. إنها طريقة سريعة وسهلة لإعادة تسخين الأطعمة وإعداد الجوانب الخاصة بالميكروويف والعشاء التلفزيوني. ومع ذلك ، يجب أن تتوقف عن استخدام البلاستيك أو tupperware في الميكروويف على الفور. يمكن للحاويات الستايروفوم واللفائف البلاستيكية غير المعالجة أن تتلاشى المواد الكيميائية مثل Bisphenol A و Phthalates في طعامك. في هذه الأثناء ، تعكس المقالي المعدنية ورقائق الألومنيوم أفران الميكروويف ، وتطبخ الطعام بشكل غير متساو وحتى إتلاف جهازك. يجب أن يكون لف طعامك بالمناشف الورقية بديلاً آمنًا ، طالما تجنبت المناشف المعاد تدويرها أو الورق المطبوعة بأنماط.
إذا كانت منتجات مثل الأكياس الورقية البنية أو لوحات الورق الملونة أو المناشف الورقية أو المناديل تعرضها بشكل مفرط للحرارة ، خاصةً عند إقرانها بالأطعمة الدهنية ، فقد تشتعل النار. تحتوي الورق المعاد تدويره في بعض الأحيان على جسيمات معدنية ، ويمكن لأحبار ملونة أن تتخلى عن مواد كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في الحاويات البلاستيكية في الطعام. ومع ذلك ، يجب أن تكون المناشف الورقية الآمنة من الميكروويف البيضاء العادية جيدة تمامًا لالتفاف شطيرة أو تغطية حاويات ميكروويف أخرى معها. أنها تعزز المزيد من التدفئة وأقل رش. قد يتطلب الأمر القليل من العمل لمعرفة ما إذا كان القدح آمنًا للميكروويف ، لكن إقرانه مع النوع المناسب من المنشفة الورقية هو خيار آمن.
استخدم المناشف الورقية المناسبة لطهي الميكروويف الأفضل
للاستفادة الكاملة من أداة المطبخ التي لا غنى عنها ، اختر ميكروويفًا تم تصنيعه بواسطة العلامات التجارية الأكثر جدارة بالثقة والموثوقية. أنت فقط تريد أن تكون حذراً ما تضعه فيها ، سواء لحماية الجهاز وصحتك. تعتبر المناشف الورقية خيارًا آمنًا ، طالما أنك تستخدم النوع الصحيح-أي مناشف ورقية بيضاء من فئة الطعام-واستخدامها بشكل صحيح.
تنزل المناشف الورقية عند استخدامها لتغطية الحاويات الآمنة من الميكروويف. يجعل الرطوبة من السهل طهي الطعام بالتساوي والحفاظ على العناصر الغذائية حيث تتحرك أفران الميكروويف حول تجويف الطهي. نصيحة أخرى مفيدة هي ترك غرفة بين غطاء المنشفة الورقية وطعامك. هذا يقلل من فرصة أي شيء يتسرب في طعامك ، أو ، كما ذكرنا ، يمتص الدهون من الطعام والقبض على النار. يوقف غطاء السائبة أيضًا ضغطًا من المبنى داخل الميكروويف والبخار من الحاوية.
كما يجب تجنب الورق المعاد تدويره ، والذي قد يحتوي على منتجات نفايات قابلة للاشتعال ، يجب ألا تحتوي الحاويات التي تستخدمها في الميكروويف على أي أجزاء معدنية. حتى الحافات المعدنية الرقيقة على الأوعية تشكل مشكلة. الحاويات الزجاجية أو الخزفية هي أفضل رهان لك ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تسخين الخبز في سلال الخشب أو القش لفترة قصيرة. خط من الداخل بمنشفة ورقية بيضاء عادي لامتصاص أي رطوبة.