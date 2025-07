المنتج التنفيذي لعرض الغوغاء الناجح يدعى ليو مدرب كرة القدم في ليو

جيمي بارباريس صنع لهذا.

تم تسمية The Pride of Centereach و Creator و Star of the Hit Mob Show “Capo: Rise to Power” ، أول مدرب كرة قدم في جامعة لونغ آيلاند قبل موسم أسماك القرش.

“إن جمال كونك المنتج التنفيذي هو أنه يمكنني وضع هذا في جدول أعمالي” ، قال بارباريس ، قاعة مشاهير كرة القدم في العلم ، لصحيفة ذا بوست.

“لقد طُلب مني أن أكون في بعض العروض الأخرى ، وبعض العروض الرئيسية. لقد رفضتها بأدب بسبب حقيقة أن التدريب مهم حقًا بالنسبة لي.”

وقال الأسطورة المحلية ، التي قادت فريق جامعة تامبا إلى المرتبة الأولى على مستوى البلاد ، إنه رفض خمسة عروض أخرى حتى يتمكن من العودة إلى لي من ولاية صن شاين.

وقال جيمي المدير ، الذي كتب نهايات بديلة إلى “The Godfather”: “ما هي فرصة أفضل من العودة إلى المنزل وتدريب أول مدرسة DI التي تقدم كرة القدم للسيدات في الجزيرة؟ لقد كانت مجرد مباراة مثالية”.

ذكّره شقيق بارباريس الراحل ، الذي توفي بسبب السرطان منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، بشغف الطفولة ليس فقط للشاشة الفضية ولكن أيضًا حبه لكرة القدم التي بدأت في سن العاشرة.

قال البربرية: “قال:” ليس هناك غد بالنسبة لي ، لكن كان لديك حلم دائمًا “. “لقد شجعني على الذهاب إلى مطاردة ذلك.”

والخطوة التالية هي بناء قائمة قوة ، والتي يجب أن تأتي بشكل طبيعي على لونغ آيلاند بالنظر إلى سمعة المنطقة المتزايدة باعتبارها قوة كرة قدم العلم على مستوى المدرسة الثانوية.

“لقد غمرت بالفعل مع صناديق البريد الوارد والإعلان ليس حتى أسبوعًا … لدي مئات من الرسائل من الفتيات اللائي يرغبن في البقاء في المنزل (في لونغ آيلاند) ولعب العلم على مستوى الكلية.”

صفقة نيل لنجم كرة القدم في سن المراهقة

إنها أكبر شيء في Syosset منذ ناتالي بورتمان.

ظاهرة كرة القدم وقعت Loradana Paletta فقط اسمها الأول وصورتها وشبهها (NIL) في سن الرابعة عشرة.

تمثل لاعب خط الوسط ، الذي يلعب في المنتخب الوطني للبنات في كرة القدم في كرة القدم الأمريكية وفريق NYCFC Youth Under-14 ، الآن بفخر لوتو العلامة التجارية للارتداء الرياضي الإيطالي مع استمرار السعي لتحقيق العظمة على الشاطئ الشمالي.

“هذا يبدو طبيعيًا حقًا” ، هذا ما قالته Paletta ، بفخر من أصل إيطالي ، The Post.

“مرة واحدة في السنة ، يكون لعائلتي يوم خاص واحد فقط لصنع صلصة الطماطم – صلصة الطماطم محلية الصنع. كنا نجمع دلاء من الطماطم ، ونحن سننظفها ، وسنقضي جميعًا وقتًا جيدًا معًا.”

على الرغم من أن طالب الصف التاسع في مدرسة Syosset High School لن تتمكن من لعب اسكواش بسبب التزاماتها الرياضية الملحة الأخرى ، إلا أنها تتجذر على الفتيات باللون الأحمر.

“أحب أن أقدم لهم مؤشرات هنا وهناك ، وسأذهب بالتأكيد وأشاهد ألعابهم.”