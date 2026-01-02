المنظم البسيط الذي يحافظ على ورق التواليت مخزنًا في خزانتك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في سينفيلد، قال جورج كوستانزا ذات مرة أن ورق التواليت لا يتغير أبدًا. وقال: “إنه مجرد ورق على لفافة من الورق المقوى، هذا كل شيء”. “وفي غضون 10000 عام، سيظل الأمر كما هو تمامًا. لأنه في الحقيقة، ما الذي يمكنهم فعله أيضًا؟” في حين أن ورق التواليت قد يكون أو لا يكون مثاليًا، فمن المؤكد أنه يجب أن تكون هناك ملحقات يمكن أن تساعدنا في تخزينه بشكل أكثر ملاءمة؟ في الواقع، هناك! سيعمل حامل العرض الأكريليكي ذو المستويين الموجود على الرف في خزانتك بشكل مثالي. في الواقع، إنها مجرد فكرة ذكية أخرى يمكنك إضافتها إلى قائمة العديد من الأعمال اليدوية العبقرية لتخزين المناشف الورقية ولفائف ورق التواليت.
الرفوف المتدرجة تحل بعض المشاكل. أولاً، يتيح لك الوصول إلى ورق التواليت بسهولة، بدلاً من الاضطرار إلى تمزيق العبوات البلاستيكية. إذا كنت قد حاولت تخزين ورق التواليت غير المعبأ بدون رف، فربما لاحظت مدى عدم الراحة الذي قد يكون عليه ذلك، حيث يتم إخراجه من الخزانة في كل مرة تصل فيها إلى لفافة. يمكنك وضعها تحت المغسلة، ولكن من المحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي تحتفظ فيه بمستلزمات التنظيف. وبدلاً من ذلك، إذا قمت بتخزين عبوات ورق التواليت الضخمة في غرفة الغسيل، فمن غير المرجح أن يقوم الأشخاص بتغيير اللفة عند نفادها. سيساعدك الرف المتدرج على تنظيم حمامك، ولكنه سيجعل من السهل أيضًا على الأشخاص تغيير اللفة، إذا كان من السهل الحصول على البديل.
أين يمكن العثور على رف متعدد الطبقات لاستخدامه في تخزين ورق التواليت
الطريقة السهلة لتطبيق فكرة التخزين هذه هي أن تجد لنفسك رفًا من مستويين يمكنه حمل أربع لفات في كل طبقة. قم بإخلاء مساحة في خزانتك لوضع الرف، ثم ضعه في مكانه، ثم املأه بلفافات ورق التواليت. يمكنك أيضًا ترك الرف بجوار المرحاض أو أسفل الحوض إذا كان لديك مساحة. قبل أن تتوجه لشراء الرف الخاص بك، تأكد من قياس عرض خزانتك حتى تحصل على الرف الذي يناسبك تمامًا.
هناك بعض الخيارات التي يمكنك اتباعها إذا كنت مهتمًا بزيادة كفاءة حمامك إلى الحد الأقصى. على سبيل المثال، يمكن أن تعمل رافعات العرض الأكريليكية MerryNine هذه مع وضع ذكي قليلًا. يمكنك أيضًا العثور على هذه الأرفف القابلة للتوسيع المكونة من ثلاث طبقات في Target، والتي قد تعمل فقط إذا كانت خزانة ملابسك واسعة بما فيه الكفاية. بخلاف ذلك، يمكنك إلقاء نظرة سريعة على ما يمكنك العثور عليه في متجر Dollar Tree المحلي أو متجر مستلزمات المكاتب. يمكنك أيضًا مراجعة بعض متاجر التوفير للحصول على الرف الذي يناسب احتياجاتك تمامًا. بالطبع، يمكنك دائمًا استخدام مهاراتك في الأعمال اليدوية والقليل من الغراء الساخن لتصميم رف مماثل باستخدام بعض الأخشاب الحرفية التي يمكنك الحصول عليها من Dollar Tree. قد يساعدك هذا النوع من المشاريع أيضًا في تخزين ورق التواليت في الخارج إذا قررت جعله يبدو زخرفيًا قليلاً.