المنظم الصديق للميزانية الذي يضيف مساحة تخزين إضافية إلى ثلاجتك المزدحمة

يبدو أنه لا توجد ثلاجة كبيرة بما يكفي لاستيعاب أي عائلة. حتى لو كان لديك أحدث طراز بباب مزدوج، فمن المرجح أن تشعر ثلاجتك بالضيق بحلول الوقت الذي تقوم فيه بتحميلها بالبقالة والوجبات المتبقية وزجاجات التوابل الأكثر عشوائية التي نسيتها حتى. يمكن أيضًا أن تشغل أكواب الزبادي الفردية مساحة كبيرة. يبدو دائمًا أن هذه الحاويات الصغيرة ينتهي بها الأمر إلى تكديسها بشكل غير مستقر، أو دفعها في زوايا ضيقة، أو سقوطها في حالة من الفوضى الفوضوية. يحدث هذا غالبًا حتى لو كنت قد بذلت قصارى جهدك للحفاظ على ثلاجتك خالية من الفوضى.
ولكن ليست هناك حاجة للعب لعبة تتريس بالزبادي طوال الوقت، خاصة بعد كل رحلة إلى متجر البقالة. يمكنك استخدام أداة ذكية صغيرة تساعدك في تنظيم أكواب الزبادي حتى في أصغر المساحات. هذا رف خفيف الوزن ومتين يمكن تثبيته بسهولة باستخدام مادة لاصقة قابلة للتقشير. لا توفر هذه المنتجات مساحة لتلك الأكواب فحسب، بل ستساعدك منتجات تنظيم الثلاجة الفريدة هذه أيضًا على تحقيق أقصى استفادة من المساحة غير المستغلة في ثلاجتك. وتشمل هذه الجوانب الداخلية، أو سقف الثلاجة، أو حتى المساحة الموجودة أسفل الرفوف. يضمن وجود هذا المنظم أيضًا بقاء مكافآتك الرقيقة مرتبة وسهلة الإمساك.
منظم ثلاجة أساسي لأكواب الزبادي الخاصة بك
يمكنك العثور على حل التخزين الأنيق هذا على أمازون، مثل منظم الزبادي الموفر للثلاجة من شركة Storage Theory. يتكلف هذا الخيار حوالي 10 دولارات للحزمة الواحدة و16 دولارًا للحزمة المكونة من عبوتين، مما يجعله حلاً ميسور التكلفة لأي شخص يتطلع إلى تنظيم ثلاجته. تم تصميم المنظم ليحمل أربعة أكواب زبادي مستديرة ذات حجم قياسي. قبل الشراء، تأكد من أن أكواب الزبادي التي تستخدمها سوف تتناسب بشكل مريح مع المنظم من خلال النظر إلى الأبعاد. للتركيب، ما عليك سوى تنظيف وتجفيف السطح الذي ستربطه به ثم استخدم الأشرطة اللاصقة القابلة للتقشير واللصق لتثبيته. تأكد من اتباع تعليمات الشركة المصنعة لضمان ثبات قوي. بمجرد إرفاق المنظم، قم بتحريك كل حاوية زبادي في مكانها.
مع هذا المنظم، تأكد من أن لديك منطقة آمنة لجميع أنواع الزبادي الخاصة بك دون القلق من انسكابها أو سقوطها فوق البقالة الأخرى. كما أن التصميم المفتوح للمنظم يجعل من السهل رؤية جميع أكواب الزبادي الخاصة بك، مما يجعل من السهل الحصول على نكهتك المفضلة في لمحة. تذكر أن حشو ثلاجتك ممتلئة جدًا قد يكلفك المال، لذا إذا كانت ثلاجتك تبدو وكأنها ساحة معركة أكثر من كونها حل تخزين، دع هذا المنظم الصديق للميزانية هو الحل لمشاكلك.