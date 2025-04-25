المهارة التي تتيح لك جعل أي مصباح مخفوق يعمل مثل الجديد مرة أخرى

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تعتبر Thrifting طريقة رائعة للتسوق بشكل مستدام والعثور على بعض القطع الفريدة المذهلة ، بما في ذلك بعض الأشياء القديمة الرائعة. سواء كنت تتعلم كيفية معرفة ما إذا كان مصباح متجر التوفير يستحق أي شيء أو ببساطة ابحث عن شيء يتحدث إليك دون التفكير في القيمة ، يمكنك العثور على بعض القطع الخاصة حقًا. من الجيد دائمًا فحص العناصر المستعملة قبل شرائها ، ولكن قد تشعر بخيبة أمل عند فحص المصابيح القديمة ، لأنه قد تجد أن المصباح يحتاج إلى أن يكون آمنًا بما يكفي لاستخدامه أو حتى العمل على الإطلاق. أسهل طريقة لمعرفة أنه ينبغي إعادة توصيل المصباح إذا كان هناك أضرار واضحة للحبل ، مثل التلاشي أو الدموع ، أو إذا تعرضت الأسلاك الداخلية في أي مكان. سبب آخر لإعادة الأسلحة هو إذا كان المصباح الخاص بك يحتوي على شقان متطابقان على القابس. هذه المقابس عفا عليها الزمن ، وإذا تم توصيلها في منفذ رأسًا على عقب ، يمكن أن تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية. أخيرًا ، إذا لم يتم تشغيل المصباح باستخدام مصباح جديد ، فقد يكون ذلك لأنه يجب إعادة توصيله.
لإعادة توصيل مصباح عتيق ، تحتاج إلى مجموعة من الأسلاك المصباح ، مفك البراغي ، الشريط الكهربائي ، القياس المتعدد ، كماشة أنف الإبرة ، ومجرد سلك. تأتي مجموعات إعادة توصيل المصباح في مجموعة متنوعة من الخيارات الجمالية ويمكن أن تشمل مقبس المصباح ، وسلك المصباح المغطى بالبلاستيك ، وحلمات الخيوط الجارية ، وغسالة قفل ، وجوز سداسي. غالبًا ما تكون هذه المجموعات ميسورة التكلفة ، مثل مقبس B&P Lamp Antique Brass مع مجموعة الحبل المطابقة والأجهزة الأساسية المتوفرة على Amazon مقابل حوالي 15 دولارًا.
كيفية إعادة توصيل المصباح
باستخدام أدواتك ومجموعة الأسلاك الجديدة ، يمكنك إكمال هذا المشروع بسرعة. إذا كنت قد خاطرت باختبار المصباح عن طريق توصيله ، فابدأ بفصله. بعد ذلك ، ابدأ في فصل المصباح عن طريق إزالة المصباح للوصول إلى المقبس وقاعدة المصباح لتحرير الحبل. قم بفكها بلطف وارفع قذيفة المقبس القديم حتى تجد الأسلاك في الداخل. افصل الأسلاك عن مسامير الطرفية في المقبس ، ثم يمكنك فك عقدة الاكتتاب وسحب الحبل من قاعدة المصباح. إذا كان مسار الحبل يبدو معقدًا بشكل خاص ، فهناك اختراق صغير قد يساعد. قبل إزالة الحبل القديم ، قم بقطع القابس من الحبل القديم وتوصيل الحبال الجديدة والقديمة مؤقتًا عن طريق ربطها معًا أو استخدام الشريط الكهربائي. أثناء سحب الحبل القديم ، سيحل الحبل الجديد مكانه ويوفر لك من تكافح لإطعام الحبل الجديد. افصل الحبال ، وأنت على ما يرام.
قم بقص أي طول فائض من الحبل لا تريده من الجانب بدون القابس ، والذي يجب أن يكون في الجزء العلوي من المصباح الخاص بك مرة واحدة على التوضع من خلال ، ولكن اترك حوالي 6 بوصات لربط عقدة المؤمن. اقسم الحبل حتى يكون لديك حوالي 3 بوصات من الأسلاك المنفصلة ، وتجريد حوالي 3/4 بوصة عن نهايات كل منها. لف السلك المجفف في اتجاه عقارب الساعة حول المحطات المقابلة ، مما يضمن أن يكون كل السلك المجفف تحت رأس المسمار قبل تشديد البراغي.
فوائد تعلم إعادة الأسلحة
بمجرد إعادة توصيل المصباح الخاص بك بشكل صحيح ، يمكنك استبدال المصباح واختباره. بشكل عام ، يجب أن تكون العملية بسيطة نسبيًا وآمنة وقابلة للتحقيق حتى بالنسبة لشخص دون خبرة كهربائية كثيرًا. إذا كانت إعادة الأسلحة الخاصة بك تبدو ناجحة ولكن لا يزال المصباح لا يعمل ، فقد يكون لديك مفتاح معيب ، أو نقطة اتصال تالفة حيث تضع براغي المصباح ، أو فتيل معيب إذا كان القابس يحتوي على فتيل مدمج. بينما تنتظر لمعرفة المشكلة ، يمكنك الاطلاع على تفسير جين تودريك من HGTV لأسهل إصلاح لمصباح مكسور ، والذي يتضمن وضع ضوء عفريت داخل المصباح بحيث يمكن استخدامه بدون إصلاحات.
الآن بعد أن تعلم أنه يمكنك إصلاح واستخدام أي مصباح عتيق رائع تقريبًا تجده في متجر التوفير ، يجب عليك العثور على المصابيح القديمة المثالية لمساحتك. سوف تقوم بتنشيط قطعة ديكور خاصة ، مما يوفرها من القمامة. يعد شراء الأجهزة المستعملة أكثر استدامة من شراء عناصر جديدة من المتاجر لأنها تبقيها خارج مدافن النفايات والوسائل التي لا تحتاج المصنعون إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من العناصر الجديدة. لذا ، فإن مهارة الإصلاح الجديدة الخاصة بك في إعادة توزيع المصابيح القديمة تحسن جمالية منزلك ورفاهية البيئة. أيضًا ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس فقط هذه العملية واضحة إلى حد ما على مصباح صغير أو مصباح طاولة ، ولكنها أيضًا قابلة للتحويل إلى حد كبير إلى قطع أكبر مثل مصابيح الأرضية ويمكن استخدامها في الأضواء القديمة أو الحديثة.