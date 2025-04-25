المهارة التي تتيح لك جعل أي مصباح مخفوق يعمل مثل الجديد مرة أخرى

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تعتبر Thrifting طريقة رائعة للتسوق بشكل مستدام والعثور على بعض القطع الفريدة المذهلة ، بما في ذلك بعض الأشياء القديمة الرائعة. سواء كنت تتعلم كيفية معرفة ما إذا كان مصباح متجر التوفير يستحق أي شيء أو ببساطة ابحث عن شيء يتحدث إليك دون التفكير في القيمة ، يمكنك العثور على بعض القطع الخاصة حقًا. من الجيد دائمًا فحص العناصر المستعملة قبل شرائها ، ولكن قد تشعر بخيبة أمل عند فحص المصابيح القديمة ، لأنه قد تجد أن المصباح يحتاج إلى أن يكون آمنًا بما يكفي لاستخدامه أو حتى العمل على الإطلاق. أسهل طريقة لمعرفة أنه ينبغي إعادة توصيل المصباح إذا كان هناك أضرار واضحة للحبل ، مثل التلاشي أو الدموع ، أو إذا تعرضت الأسلاك الداخلية في أي مكان. سبب آخر لإعادة الأسلحة هو إذا كان المصباح الخاص بك يحتوي على شقان متطابقان على القابس. هذه المقابس عفا عليها الزمن ، وإذا تم توصيلها في منفذ رأسًا على عقب ، يمكن أن تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية. أخيرًا ، إذا لم يتم تشغيل المصباح باستخدام مصباح جديد ، فقد يكون ذلك لأنه يجب إعادة توصيله.

لإعادة توصيل مصباح عتيق ، تحتاج إلى مجموعة من الأسلاك المصباح ، مفك البراغي ، الشريط الكهربائي ، القياس المتعدد ، كماشة أنف الإبرة ، ومجرد سلك. تأتي مجموعات إعادة توصيل المصباح في مجموعة متنوعة من الخيارات الجمالية ويمكن أن تشمل مقبس المصباح ، وسلك المصباح المغطى بالبلاستيك ، وحلمات الخيوط الجارية ، وغسالة قفل ، وجوز سداسي. غالبًا ما تكون هذه المجموعات ميسورة التكلفة ، مثل مقبس B&P Lamp Antique Brass مع مجموعة الحبل المطابقة والأجهزة الأساسية المتوفرة على Amazon مقابل حوالي 15 دولارًا.