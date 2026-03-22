المهام الإعدادية الأساسية للحديقة التي تبدأ في شهر مارس من أجل حصاد مزدهر

مع بداية فصل الربيع، يأتي الكثير من العمل لتجهيز حديقتك، بدءًا من تخطيط جدولك الزمني وتخطيطك. ولكن بعد ذلك حان الوقت للقيام بالأعمال التحضيرية النظرية ووضعها موضع التنفيذ. بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد يكون شهر مارس مبكرًا جدًا للخروج والبدء في حديقتك، ولكن إذا كنت تريد حصادًا مزدهرًا طوال موسم النمو، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يمكنك إنجازه أثناء انتظار الطقس الدافئ.
ألقِ نظرة على خطط الحديقة التي قمت بإعدادها خلال الأشهر القليلة الماضية. تأكد من عدم وجود تغييرات في اللحظة الأخيرة تحتاج إلى تنفيذها. تحقق أيضًا من البذور التي ترغب في زراعتها ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى طلب أي منها حتى تتمكن من البدء بها قريبًا. ربما لا يزال الصيف على بعد بضعة أشهر، ولكن هذا هو الوقت المثالي لطلب البذور.
في الأيام الجميلة، قد ترغب أيضًا في العمل بالخارج على أسرتك. إذا كانت التربة ناعمة بما فيه الكفاية، فابدأ في إزالة الأعشاب الضارة، وخاصة تلك المعمرة العنيدة. إذا كانت أسرتك تحتاج إلى سماد أو تقليب أو أي إضافات أخرى، فمن الرائع أيضًا القيام بذلك قبل أن تحتاج أي نباتات إلى الخروج فعليًا. على سبيل المثال، إذا كنت تريد المزيد من القلوية في تربتك، فهذا هو الوقت المناسب لإضافة المادة غير المتوقعة التي يمكن أن تجعل حديقتك النباتية تزدهر – سماد الفطر.
يعد تجهيز البذور جزءًا أساسيًا من الإعداد لشهر مارس
عندما تصبح أسرتك جاهزة، ألقِ نظرة على ما تريد زراعته. شهر مارس هو وقت فوضوي بعض الشيء بالنسبة للبذور. إذا كان لديك بعض النباتات شديدة التحمل التي قمت بإنباتها، يمكنك الآن البدء في نقل النباتات المجهزة للخارج. هذه هي الخضروات مثل البروكلي، والملفوف، والقرنبيط، والسلق السويسري. ومع ذلك، راقب تواريخ الصقيع وخطط وفقًا لذلك. أثناء الانتظار، يمكنك أيضًا العمل على تقوية عمليات زرع الأعضاء الخاصة بك حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل مع درجات الحرارة الخارجية والحصول على فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، ينبغي أن تنبت بعض النباتات الأخرى في الداخل في هذا الوقت تقريبًا حتى تكون جاهزة للزراعة عندما يأتي الصيف. (هل تعرف لماذا تحتاج إلى طلب البذور قريبًا؟) الفلفل والطماطم والباذنجان والفجل والريحان ليست سوى أمثلة قليلة للخضروات التي يجب أن تبدأ في زراعتها في حاويات في شهر مارس.
أخيرًا، هناك بذور يمكن زراعتها مباشرة في أسرتك بالخارج، حيث يمكنها تحمل درجات الحرارة المتقلبة في أوائل الربيع. بعد تجهيز تربتك، ابدأ بزراعة بعض خيارات النباتات الأكثر متانة. الفاصوليا والذرة والخيار والبطيخ والقرع هي بعض الأمثلة. ومع ذلك، بالنسبة لجميع الفئات الثلاث، فأنت تريد الرجوع إلى خطط حديقتك، بالإضافة إلى مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، للتأكد من أن شهر مارس هو في الواقع أفضل وقت للقيام بهذه الخطوات في المكان الذي تعيش فيه.
يساعد تشذيب النباتات والعناية بالمعدات على ازدهار حديقتك
هناك بعض الأشياء الأخرى التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار بناءً على خطط حديقتك وإعداداتها. على سبيل المثال، يمكن لأي شجيرات أو أشجار تنمو أن تستخدم التقليم الجيد في شهر مارس لجعلها في شكلها الصحيح وتشجيع المزيد من النمو. لا تركز فقط على ثمارك أيضًا. هناك الكثير من النباتات المزهرة التي يجب عليك تقليمها في الربيع لإبقائها سعيدة وصحية، مثل بقية حديقتك. على الرغم من أن الخريف هو أفضل وقت لزراعة الأشجار والشجيرات، إلا أن أوائل الربيع، قبل بدء النمو الجديد، يعد وقتًا جيدًا.
شيء آخر يجب مراعاته هو فحص جميع معدات البستنة الخاصة بك. إذا لم تستخدم أيًا منها منذ أشهر، فقد لا تتذكر بالضبط ما الذي يعمل بشكل صحيح وما الذي لا يعمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض العناصر قد تم تركها في العناصر، مما يجعلها أكثر تآكلًا مما كان متوقعًا. تعرف على الأدوات التي قد تستفيد من الشحذ أو التزييت. وقد تحتاج بعض الأجهزة إلى الاستبدال بالكامل، حتى تكون جاهزة للعمل عندما تكون أنت كذلك. إذا كنت ستزرع نباتات الكروم، فإن شهر مارس هو الوقت المناسب لإعداد الأقفاص والتعريشات وأنظمة الدعم الأخرى. قد لا تكون هذه الإجراءات ضرورية في الوقت الحالي، لكنك ستكون ممتنًا للقيام بها مع ازدياد انشغال الموسم.