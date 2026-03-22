المهام الإعدادية الأساسية للحديقة التي تبدأ في شهر مارس من أجل حصاد مزدهر

مع بداية فصل الربيع، يأتي الكثير من العمل لتجهيز حديقتك، بدءًا من تخطيط جدولك الزمني وتخطيطك. ولكن بعد ذلك حان الوقت للقيام بالأعمال التحضيرية النظرية ووضعها موضع التنفيذ. بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد يكون شهر مارس مبكرًا جدًا للخروج والبدء في حديقتك، ولكن إذا كنت تريد حصادًا مزدهرًا طوال موسم النمو، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يمكنك إنجازه أثناء انتظار الطقس الدافئ.

ألقِ نظرة على خطط الحديقة التي قمت بإعدادها خلال الأشهر القليلة الماضية. تأكد من عدم وجود تغييرات في اللحظة الأخيرة تحتاج إلى تنفيذها. تحقق أيضًا من البذور التي ترغب في زراعتها ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى طلب أي منها حتى تتمكن من البدء بها قريبًا. ربما لا يزال الصيف على بعد بضعة أشهر، ولكن هذا هو الوقت المثالي لطلب البذور.

في الأيام الجميلة، قد ترغب أيضًا في العمل بالخارج على أسرتك. إذا كانت التربة ناعمة بما فيه الكفاية، فابدأ في إزالة الأعشاب الضارة، وخاصة تلك المعمرة العنيدة. إذا كانت أسرتك تحتاج إلى سماد أو تقليب أو أي إضافات أخرى، فمن الرائع أيضًا القيام بذلك قبل أن تحتاج أي نباتات إلى الخروج فعليًا. على سبيل المثال، إذا كنت تريد المزيد من القلوية في تربتك، فهذا هو الوقت المناسب لإضافة المادة غير المتوقعة التي يمكن أن تجعل حديقتك النباتية تزدهر – سماد الفطر.