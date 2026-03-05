المهق في النباتات: كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الظاهرة النادرة

يعد العثور على برعم أبيض اللون في صينية بها شتلات خضراء زاهية بمثابة مفاجأة لأنه يبدو وكأنه ينتمي إلى عالم مختلف. في حين أن معظم الناس يعتقدون أن المهق أمر يحدث فقط للحيوانات، فإنه يظهر في الحديقة عندما ينمو النبات دون القدرة على إنتاج الكلوروفيل الأخضر. هذا اللون هو ما يسمح للنبات بالتقاط ضوء الشمس وتحويله إلى الطاقة التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة. نظرًا لافتقارها إلى هذه القدرة، فإن معظم نباتات البينو لا تعيش طويلًا وعادةً ما تموت بمجرد احتراق الإمدادات الغذائية الصغيرة المخزنة داخل بذورها. وبمجرد نفاد هذا الوقود، لن يكون لدى المحطة أي وسيلة لتوليد المزيد.
إذا كنت مهتمًا بكيفية تأثير عملية التمثيل الضوئي للنبات على جودة الهواء في منزلك، فهذه النباتات البيضاء لا تساهم بشكل فعال في إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. عندما ترى إحدى هذه النباتات البيضاء بالكامل بجانب الأخرى الخضراء، فإنها تبدو نحيفة ومريضة تقريبًا. وبدون الكلوروفيل، تكون هذه النباتات أكثر عرضة للخطر، لذا فإن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة أو الضوء يمكن أن تقتلها. نظرًا لأنها تفتقر إلى الأصباغ الطبيعية التي تعمل مثل واقي الشمس المدمج، فحتى كمية صغيرة من الضوء يمكن أن تحرق أنسجتها. وبدون عملية التمثيل الضوئي، لا تستطيع هذه النباتات إنتاج السكريات التي تحتاجها للنمو، مما يسرع من تراجعها.
يمكن أن تؤدي الطفرات الجينية إلى فقدان النباتات لونها الأخضر بالكامل
عادة ما ينبع المهق في النباتات من طفرة جينية تمنع تكوين البلاستيدات الخضراء، وهي الهياكل المتخصصة التي تحدث فيها عملية التمثيل الضوئي بالفعل. عادة ما تكون هذه سمة متنحية، مما يعني أن الشتلات تصبح بيضاء فقط إذا ورثت الجين المتحور المحدد من كلا الوالدين. في حين أن هذه الطفرات تحدث بشكل طبيعي في البرية، إلا أنها تُرى بشكل متكرر في البيئات المختبرية أثناء زراعة الأنسجة، حيث يمكن أن يؤدي الانقسام السريع للخلايا أحيانًا إلى حدوث أخطاء وراثية عفوية. عندما يفتقر النبات تمامًا إلى الصباغ مثل هذا، يشير العلماء إليه على أنه عديم الكلوروفيل.
العديد من النباتات المنزلية الشهيرة “ألبو” هي في الواقع خيمرية، مما يعني أنها تحتوي على مزيج من الخلايا الطبيعية والمتحولة. تعيش هذه النباتات لأن أنسجتها الخضراء تقوم بعملية التمثيل الضوئي، بينما تعتمد الأجزاء البيضاء على بقية النبات للحصول على الطاقة. إذا كنت تبحث عن نباتات متنوعة لتجميل مساحتك الداخلية، فمن المفيد أن تعرف أن الأجزاء الخضراء هي التي تعمل على إبقاء النبات على قيد الحياة. إذا بدأت الكرمة المتنوعة في إخراج سيقان بيضاء بالكامل، فقد يشير ذلك إلى تحول نحو نمو غير وظيفي. نظرًا لأن تلك الأوراق البيضاء لا يمكنها المساهمة بأي طاقة، فإن هذا الفرع المحدد يصبح استنزافًا دائمًا لموارد النبات المخزنة، مما يؤدي في النهاية إلى موت ذلك الطرف إذا لم يتم تقليمه مرة أخرى إلى عقدة خضراء.
تعيش بعض النباتات البيضاء النادرة عن طريق العمل كطفيليات لجيرانها
على الرغم من أن معظم براعم البينو محكوم عليها بالفشل منذ البداية، إلا أن الطبيعة لديها بعض الحلول التي تسمح لبعضها بالنمو إلى أشجار كبيرة. الحالة الأكثر شهرة هي الخشب الأحمر الساحلي الأبيض (Sequoia sempervirens)، الذي يعيش في الغابات الضبابية في كاليفورنيا. وبدلاً من صنع طعامهم بأنفسهم، فإنهم يعيشون عن طريق ربط جذورهم بنظام جذر شجرة خضراء صحية قريبة. يتيح لهم ذلك الحصول على السكريات والمواد المغذية التي يحتاجونها، على الرغم من عدم وجود إبرة خضراء واحدة على أغصانهم. تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الأخشاب الحمراء البيضاء ربما تقدم معروفًا لمضيفيها من خلال سحب المعادن الثقيلة من الأرض والتي يمكن أن تلحق الضرر بالأشجار السليمة. نظرًا لافتقارها إلى الكلوروفيل، طورت هذه الأشجار كثافة أعلى من الثغور (المسام الصغيرة) على إبرها، مما يسمح لها بامتصاص الرطوبة مباشرة من الضباب الذي يحيط بها بكفاءة أكبر من الأخشاب الحمراء الخضراء.
تعيش نباتات أخرى، مثل بعض بساتين الفاكهة من جنس Corallorhiza، أيضًا بدون الكلوروفيل عن طريق الحصول على ما تحتاجه من فطريات التربة. إذا كنت تحاول اختيار النوع المناسب من الأوركيد، فهذه الأنواع مختلفة تمامًا عن النباتات المنزلية لأنها لا تحتاج إلى الضوء لتعمل. يمكن لهذه النباتات البقاء على قيد الحياة في الظل الكامل لسنوات من خلال الاعتماد على العلاقات التكافلية مع الكائنات الحية الأخرى. غالبًا ما تقضي معظم دورات حياتها بالكامل تحت الأرض، ولا تظهر إلا على السطح لتزدهر وتنشر بذورها.