المهق في النباتات: كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الظاهرة النادرة

يعد العثور على برعم أبيض اللون في صينية بها شتلات خضراء زاهية بمثابة مفاجأة لأنه يبدو وكأنه ينتمي إلى عالم مختلف. في حين أن معظم الناس يعتقدون أن المهق أمر يحدث فقط للحيوانات، فإنه يظهر في الحديقة عندما ينمو النبات دون القدرة على إنتاج الكلوروفيل الأخضر. هذا اللون هو ما يسمح للنبات بالتقاط ضوء الشمس وتحويله إلى الطاقة التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة. نظرًا لافتقارها إلى هذه القدرة، فإن معظم نباتات البينو لا تعيش طويلًا وعادةً ما تموت بمجرد احتراق الإمدادات الغذائية الصغيرة المخزنة داخل بذورها. وبمجرد نفاد هذا الوقود، لن يكون لدى المحطة أي وسيلة لتوليد المزيد.

إذا كنت مهتمًا بكيفية تأثير عملية التمثيل الضوئي للنبات على جودة الهواء في منزلك، فهذه النباتات البيضاء لا تساهم بشكل فعال في إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. عندما ترى إحدى هذه النباتات البيضاء بالكامل بجانب الأخرى الخضراء، فإنها تبدو نحيفة ومريضة تقريبًا. وبدون الكلوروفيل، تكون هذه النباتات أكثر عرضة للخطر، لذا فإن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة أو الضوء يمكن أن تقتلها. نظرًا لأنها تفتقر إلى الأصباغ الطبيعية التي تعمل مثل واقي الشمس المدمج، فحتى كمية صغيرة من الضوء يمكن أن تحرق أنسجتها. وبدون عملية التمثيل الضوئي، لا تستطيع هذه النباتات إنتاج السكريات التي تحتاجها للنمو، مما يسرع من تراجعها.