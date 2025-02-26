المهور لعقد مسابقة QB “الحقيقية” مع أنتوني ريتشاردسون

سيكون لدى أنتوني ريتشاردسون بعض المنافسة على وظيفة قورتربك في المهور.

قال المدير العام في إنديانابوليس كريس بالارد يوم الثلاثاء إن الامتياز سيحضر قورتربك في هذا الموسم لتحدي متصلات الإشارة في السنة الثالثة لـ QB1 GIG في الموسم المقبل.

“يجب أن يكون الرجل المناسب لإنشاء منافسة حقيقية. وقال بالارد خلال مؤتمر صحفي في 20125 NFL Scouting Combine. “أعتقد أنه من الجيد للفريق. أعتقد أنه من الجيد أنونوني.

“صاغنا أنتوني هاي مع العلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وعرفنا أن هناك بعض الفواق على طول الطريق. وأنا أعلم أننا جميعًا نريد منتجًا نهائيًا الآن. أنا أفعل ، أنت تفعل ، المعجبين ، كلنا نفعل. لكنني أعتقد أنه يواصل التقدم في مسيرته الشابة ، فإننا نضيف منافسة ، على ما أعتقد ، سيساعد لعبة الجميع. “

بدأ ريتشاردسون ، 22 عامًا ، بداية صعوداً في مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي ، تاركًا وضعه كقائد لاعب المهور في المستقبل.

في 11 مباراة في الموسم الماضي ، ألقى ريتشاردسون 1814 ياردة مع ثمانية هبوط و 12 اعتراض.

ذهب المهور ، الذي أنهى 8-9 بشكل عام ، 6-5 مع ريتشاردسون كبداية.

كان محضرًا واستبدله المخضرم جو فلاكو في مباراتين في منتصف الموسم بعد أن سأله عن اللعبة لأنه كان “متعبًا”.

قام فريق Colts بصياغة ريتشاردسون رقم 4 بشكل عام من فلوريدا في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2023 ، ثم أعطاه وظيفة قورتربك في الأسبوع الأول.

خلال موسم الصاعد ، لعب ريتشاردسون في أربع مباريات فقط قبل أن يعاني من إصابة في الكتف في الأسبوع 5.

قال بالارد يوم الثلاثاء إنه واثق من أن ريتشاردسون سيكون أفضل بعد مرور هذا الموسم مع فاتورة صحية كاملة.

“آخر موسم ، أمضى أنتوني الكثير من الوقت في إعادة تأهيل. حتى الآن ، يمكنه التركيز على مجرد تدريب وتطوير وتحسن بشكل أساسي – وهو أمر سيكون ممتعًا لمشاهدته “، قال Baller” … أعتقد أننا سنرى نسخة جيدة (لريتشاردسون). هناك أشياء سيظل بحاجة إلى العمل عليها عندما يكون معنا.

“لكن لدي الكثير من الإيمان بالرجال الذين يتدرب معهم.”