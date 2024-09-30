المواد الغريبة التي يجب أن تستخدمها لصنع شبكات عنكبوت الهالوين

يعد عيد الهالوين وقتًا رائعًا للإبداع عند تزيين منزلك من خلال تصميم ديكوراتك بنفسك. إذا كنت تبحث عن الإلهام، فهذه الفكرة تستخدم مادة غير متوقعة ومثيرة للدهشة لإضفاء طابع مخيف على منزلك – شباك لحم البقر. يمكن إعادة استخدام هذه المادة، التي تُستخدم عادةً في صناعة اللحوم، لإنشاء شبكات عنكبوت زائفة بسهولة، ويمكن العثور عليها على موقع أمازون بسعر يبدأ من حوالي 10 دولارات. باستخدام مقص فقط، وشيء لتعليق الشبكات به، وعدد قليل من دبابيس المناظر الطبيعية، يمكنك تحويل هذه المادة إلى شبكة عنكبوت مخيفة والتي ستكون مثالية لوضعها في أي ساحة.

في حين أن العديد من الأشخاص يحبون شراء شبكات العنكبوت المزيفة مثل تلك الموجودة على أمازون مقابل 4 دولارات لإضفاء طابع مخيف على منازلهم، إلا أن هذه الأنواع ليست صديقة للبيئة، حيث لا يمكن استخدام معظمها لأكثر من عام واحد. عادةً ما يتم لفها أيضًا في الفروع أو الإمساك بها على لحاء الأشجار، مما يجعل من الصعب إزالتها تمامًا بعد العطلة. ضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن المادة التي تختارها، هناك مخاطر لاستخدام أي أنسجة عنكبوت مزيفة كديكور للعطلات، بما في ذلك كونها خطرًا محتملاً على الطيور. ومع ذلك، إذا كنت ستستخدم شبكة لحم البقر، فمن السهل إزالة هذه الشباك في نهاية الموسم، وبالتالي إنقاذ أي طيور بعد الموسم من الوقوع في بقايا الشباك. يمكنك بعد ذلك إعادة استخدام هذه الشبكات لسنوات قادمة، مما سيساعد في إنقاذ الكوكب ومحفظتك.