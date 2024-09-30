المواد الغريبة التي يجب أن تستخدمها لصنع شبكات عنكبوت الهالوين

يعد عيد الهالوين وقتًا رائعًا للإبداع عند تزيين منزلك من خلال تصميم ديكوراتك بنفسك. إذا كنت تبحث عن الإلهام، فهذه الفكرة تستخدم مادة غير متوقعة ومثيرة للدهشة لإضفاء طابع مخيف على منزلك – شباك لحم البقر. يمكن إعادة استخدام هذه المادة، التي تُستخدم عادةً في صناعة اللحوم، لإنشاء شبكات عنكبوت زائفة بسهولة، ويمكن العثور عليها على موقع أمازون بسعر يبدأ من حوالي 10 دولارات. باستخدام مقص فقط، وشيء لتعليق الشبكات به، وعدد قليل من دبابيس المناظر الطبيعية، يمكنك تحويل هذه المادة إلى شبكة عنكبوت مخيفة والتي ستكون مثالية لوضعها في أي ساحة.
في حين أن العديد من الأشخاص يحبون شراء شبكات العنكبوت المزيفة مثل تلك الموجودة على أمازون مقابل 4 دولارات لإضفاء طابع مخيف على منازلهم، إلا أن هذه الأنواع ليست صديقة للبيئة، حيث لا يمكن استخدام معظمها لأكثر من عام واحد. عادةً ما يتم لفها أيضًا في الفروع أو الإمساك بها على لحاء الأشجار، مما يجعل من الصعب إزالتها تمامًا بعد العطلة. ضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن المادة التي تختارها، هناك مخاطر لاستخدام أي أنسجة عنكبوت مزيفة كديكور للعطلات، بما في ذلك كونها خطرًا محتملاً على الطيور. ومع ذلك، إذا كنت ستستخدم شبكة لحم البقر، فمن السهل إزالة هذه الشباك في نهاية الموسم، وبالتالي إنقاذ أي طيور بعد الموسم من الوقوع في بقايا الشباك. يمكنك بعد ذلك إعادة استخدام هذه الشبكات لسنوات قادمة، مما سيساعد في إنقاذ الكوكب ومحفظتك.
كيفية إنشاء تصميم الويب هذا
منشئو المحتوى على YouTube وعشاق الأعمال اليدوية المخيفة صانعي الأشرار أظهر مدى سهولة صنع شبكات عنكبوت زائفة من شبكة لحم البقر. ابدأ بطرح الشباك. إنها تأتي على شكل أنبوب، لذا لكي تنجح في المشروع، ستحتاج إلى قطع خط مستقيم من خلال جانب واحد من الشبكة أثناء التدحرج. بمجرد حصولك على الطول المطلوب، قم بقطع الشبكة بعيدًا عن اللفة. بعد ذلك، ابدأ في قطع الثقوب في جميع أنحاء الشبكة، ثم قم بتمديدها أثناء تقدمك. أخيرًا، قم بتعليق التصميم حول حديقتك باستخدام قطعة من الحبل أو السلك لربطه بشجرة أو أي سطح آخر وتمديد القماش للخارج. يمكنك أيضًا استخدام خطاف لولبي يمكنك لفه مباشرة في الشجرة أو في منزلك. ثم قم بإرفاق الطرف الآخر من الويب بالأرض باستخدام دبابيس أفقية. أضف طبقات من الشبكات حول حديقتك للحصول على تصميم مذهل.
يعد تزيين منزلك بشبكات العنكبوت طريقة ممتعة للاحتفال بعيد الهالوين، ومن الأفضل أن يتم استخدام هذه الزخارف عامًا بعد عام. استمر في الحفاظ على ديكور منزلك صديقًا للبيئة هذا الموسم من خلال تجديد كرتون البيض وتحويله إلى ديكور خفافيش رائع. كما أن كل شبكة تحتاج إلى عنكبوت! لذلك عندما تنتهي من هذا DIY، قم بتحسين ديكور الهالوين الخاص بك باستخدام عنكبوت المعكرونة DIY هذا باستخدام ألعاب البلياردو المتبقية من الصيف.