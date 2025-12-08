المواد غير المتوقعة التي يمكنك تجربتها في أكاليل عطلتك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

لقد مررنا جميعًا بذلك: يأتي شهر ديسمبر، وتخرج صندوق زينة الأعياد الخاص بك لتدرك أنك قد استحوذت تمامًا على كل ما تملكه. على الرغم من أن الكلاسيكيات ليست فكرة سيئة أبدًا، إلا أنه قد يكون من المشجع تغيير الأمور وكسر التقاليد باستخدام شجرة عيد الميلاد الخاصة بك. بدلاً من أكاليل الزينة العامة، فكر في التفرع (المقصود من التورية) وتزيين شجرة عيد الميلاد الخاصة بك بأكاليل مصنوعة من هذه المادة غير المتوقعة: الخشب.

في حديثه إلى Best Life، أشاد المصمم الداخلي وأخصائي الأثاث تود هارمون من شركة Harmonia Living بالجمال غير الرسمي وتعدد استخدامات الأكاليل ذات الخرز الخشبي. وأشار إلى أن “هذا (النوع من الإكليل) سيعمل بشكل جيد للغاية على السلالم أو خلف المدفأة”. نظرًا لأنها مبسطة للغاية، “فستناسب بشكل جيد جدًا المساكن الحديثة أو ذات الطراز الريفي.”

نحن نحفر هذا الاقتراح الذي وافق عليه الخبراء لأنه غير تقليدي إلى حد ما ولكنه لا يزال أقل من قيمته الحقيقية. المظهر الطبيعي للخشب وملمسه الساحر يكملان بشكل مثالي جمالية ديكور العطلات المصنوعة يدويًا والتي تبعث على الحنين إلى الماضي، وهو اتجاه ديكور مستوحى مباشرة من كتاب القصص الذي سيكون كبيرًا هذا العام. صاح هارمون بإكليل خشبي محدد من Hobby Lobby (6 دولارات)، ولكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى التي يمكنك التسوق فيها لشراء أكاليل بهذا النمط. استمر في القراءة لتتعلم المزيد حول كيفية تزيين منزلك لقضاء العطلات باستخدام هذه المادة الفريدة.