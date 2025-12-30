الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من Fallout تعيد إحياء فيلم Western Banger عام 1960

قبل وقت طويل من استخدامها بشكل بارز في إحدى حلقات الموسم الثاني من برنامج Fallout للخيال العلمي الغربي من Prime Video، حققت أغنية “Big Iron” نجاحًا كبيرًا في عام 1960. في العام السابق، قام مغني الريف مارتي روبينز، المفتون بالغرب القديم وطرق رعاة البقر في الماضي، بتسجيل “Gunfighter Ballads and Trail Songs”، وهو ألبوم مفاهيمي يضم أغاني قصصية عن المتمردين وحاملي الأسلحة في القرن التاسع عشر. بعد صعود أغنية “El Paso”، وهي أغنية يموت فيها شخص ما في النهاية، إلى المركز الأول، أصدر روبينز أغنية “Big Iron”. وينتهي هذا أيضًا بالموت، حيث يقابل شاب مخيف خارج عن القانون يُدعى تكساس ريد نهايته على يد رجل قانون مسافر، حيث يلوح الرجلان بمسدس “حديدي كبير”.
من المقرر طرح الموسم الثاني من “Fallout” في ديسمبر 2025، ويتضمن الكثير من أغاني البوب والجاز والأغاني الريفية لضبط الحالة المزاجية وإنشاء بعض التجاور المخيف بين أغاني التاريخ والأحداث الوحشية التي تحدث في عالم المستقبل الذي دمرته الأسلحة النووية. لكن قرار إحياء “Big Iron” وإدراجه منطقي لأسباب عديدة.
Big Iron هي إشارة إلى تاريخ Fallout
من المؤكد أن فيلم “Big Iron” يتناسب مع مكان وحساسية “Fallout”. تدور أحداث الفيلم حول قرون في المستقبل، بعد أن أدى الإبادة النووية إلى جعل الأرض غير صالحة للسكن ومقتل الكثير من البشر، ويخرج الناجون من مجتمع قائم على الملاجئ للتجول في النفايات والانخراط في المواجهات والمطاردة. وهذان موضوعان مستوطنان في الأفلام الغربية والأغاني الغربية، مثل “Big Iron”. كان الموسم الأول من “Fallout” عبارة عن تعديل لجزء من لعبة فيديو عام 1997 التي تحمل نفس الاسم. الموسم الثاني مستوحى بشكل كبير ومستنير من اللعبة السادسة في سلسلة “Fallout: New Vegas” التي تم إصدارها في عام 2010. ويعد لعب “Big Iron” إشارة واضحة إلى هذا العنوان.
يمكن للاعبين الاستماع إلى أغنية Marty Robbins على محطة إذاعية داخل اللعبة في العالم في “Fallout: New Vegas”. أدى نجاح اللعبة إلى عودة ظهور أغنية “Big Iron”، مما أدى إلى تفوقها على “El Paso” في قائمة أغاني Robbins الأكثر بثًا على Spotify. بدلاً من أن تتلاشى مثل العديد من الأغاني من الستينيات التي أصبحت قديمة بشكل رهيب، فإن حكاية المدرسة القديمة المبهجة حول معركة بالأسلحة النارية في الغرب المتوحش تم أيضًا تقليدها تمامًا عبر الإنترنت، مع عدد لا يحصى من وسائل التواصل الاجتماعي والمقيمين على موقع يوتيوب الذين يصدرون تعليقات ومحاكاة ساخرة وريمكسات تدور حول “Big Iron”.