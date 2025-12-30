الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من Fallout تعيد إحياء فيلم Western Banger عام 1960

قبل وقت طويل من استخدامها بشكل بارز في إحدى حلقات الموسم الثاني من برنامج Fallout للخيال العلمي الغربي من Prime Video، حققت أغنية “Big Iron” نجاحًا كبيرًا في عام 1960. في العام السابق، قام مغني الريف مارتي روبينز، المفتون بالغرب القديم وطرق رعاة البقر في الماضي، بتسجيل “Gunfighter Ballads and Trail Songs”، وهو ألبوم مفاهيمي يضم أغاني قصصية عن المتمردين وحاملي الأسلحة في القرن التاسع عشر. بعد صعود أغنية “El Paso”، وهي أغنية يموت فيها شخص ما في النهاية، إلى المركز الأول، أصدر روبينز أغنية “Big Iron”. وينتهي هذا أيضًا بالموت، حيث يقابل شاب مخيف خارج عن القانون يُدعى تكساس ريد نهايته على يد رجل قانون مسافر، حيث يلوح الرجلان بمسدس “حديدي كبير”.

من المقرر طرح الموسم الثاني من “Fallout” في ديسمبر 2025، ويتضمن الكثير من أغاني البوب ​​والجاز والأغاني الريفية لضبط الحالة المزاجية وإنشاء بعض التجاور المخيف بين أغاني التاريخ والأحداث الوحشية التي تحدث في عالم المستقبل الذي دمرته الأسلحة النووية. لكن قرار إحياء “Big Iron” وإدراجه منطقي لأسباب عديدة.