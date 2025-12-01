الموسيقى التصويرية للموسم الخامس من Stranger Things تُعيد الحياة إلى غلاف السبعينات الشهير هذا

إذا فاتتك فرصة الاستماع إلى مايكل جاكسون وهو يغني “Tweedily-deedily-dee, tweedily-deedily-dee” في أغنية عن طائر راقص، فإن أغنية “Stranger Things” ستغطي احتياجاتك. بناءً على استخدام الموسم الرابع لأغنية “Running Up That Hill” لكيت بوش و”Master of Puppets” لفريق Metallica، يحتوي الموسم الخامس على سلسلة كاملة من الألحان البارزة المأخوذة من حفرة الأرانب التي لا نهاية لها والمرجعية الذاتية والممتلئة بالحنين إلى الماضي. نتحدث هذه المرة عن أغنية من عام 1958 تمت تغطيتها في عام 1972 وظهرت في عرض تدور أحداثه في الثمانينيات ويشاهده الناس في عام 2025. واو، واو، واوا.

الأغنية المعنية بالطبع هي “Rockin ‘Robin”، وهي أغنية بوبي داي صدرت عام 1958 عندما كان إلفيس في ذروته. لقد أمضت 13 أسبوعًا على Billboard Hot 100 ووصلت إلى المركز الثاني تحت أغنية “It’s All in the Game” الأقل تذكرًا لتومي إدوارد. لسنا متأكدين من سبب قيام مايكل جاكسون البالغ من العمر 13 عامًا، بعد جاكسون فايف، بتغطيتها في ألبومه الأول عام 1972، “Got to Be There”، على الرغم من أنه يحتوي على بعض أصوات الحيوانات المسمّاة المناسبة للأطفال وكورس ضجيج معترف به. تتميز الآلات الموسيقية في نسخة جاكسون بنفس تقدم موسيقى البلوز الكلاسيكية مثل النسخة الأصلية، ولكن تم تجديدها قليلاً لتناسب السبعينيات.

الآن، بفضل سحر ذاكرتنا الثقافية الشعبية الجماعية والعمل اليدوي لمبدعي مسلسل Stranger Things، الأخوة Duffer، يمكننا نحن المشاهدين أن نجذب قلوب أجيالنا مرة أخرى. لا يمكننا الحديث عن حرق الأحداث، ولكن يمكننا أن نخبرك أن أغنية “Rockin’ Robbin” لجاكسون تظهر بشكل سمعي في الموسم الخامس، الحلقة الأولى من مسلسل “Stranger Things” جنبًا إلى جنب مع “Pretty in Pink” من تأليف The Psychedelic Furs، بعنوان “Upside Down” من تأليف Diana Ross، و”Running Up That Hill” مرة أخرى.