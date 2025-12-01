الموسيقى التصويرية للموسم الخامس من Stranger Things تُعيد الحياة إلى غلاف السبعينات الشهير هذا

إذا فاتتك فرصة الاستماع إلى مايكل جاكسون وهو يغني “Tweedily-deedily-dee, tweedily-deedily-dee” في أغنية عن طائر راقص، فإن أغنية “Stranger Things” ستغطي احتياجاتك. بناءً على استخدام الموسم الرابع لأغنية “Running Up That Hill” لكيت بوش و”Master of Puppets” لفريق Metallica، يحتوي الموسم الخامس على سلسلة كاملة من الألحان البارزة المأخوذة من حفرة الأرانب التي لا نهاية لها والمرجعية الذاتية والممتلئة بالحنين إلى الماضي. نتحدث هذه المرة عن أغنية من عام 1958 تمت تغطيتها في عام 1972 وظهرت في عرض تدور أحداثه في الثمانينيات ويشاهده الناس في عام 2025. واو، واو، واوا.
الأغنية المعنية بالطبع هي “Rockin ‘Robin”، وهي أغنية بوبي داي صدرت عام 1958 عندما كان إلفيس في ذروته. لقد أمضت 13 أسبوعًا على Billboard Hot 100 ووصلت إلى المركز الثاني تحت أغنية “It’s All in the Game” الأقل تذكرًا لتومي إدوارد. لسنا متأكدين من سبب قيام مايكل جاكسون البالغ من العمر 13 عامًا، بعد جاكسون فايف، بتغطيتها في ألبومه الأول عام 1972، “Got to Be There”، على الرغم من أنه يحتوي على بعض أصوات الحيوانات المسمّاة المناسبة للأطفال وكورس ضجيج معترف به. تتميز الآلات الموسيقية في نسخة جاكسون بنفس تقدم موسيقى البلوز الكلاسيكية مثل النسخة الأصلية، ولكن تم تجديدها قليلاً لتناسب السبعينيات.
الآن، بفضل سحر ذاكرتنا الثقافية الشعبية الجماعية والعمل اليدوي لمبدعي مسلسل Stranger Things، الأخوة Duffer، يمكننا نحن المشاهدين أن نجذب قلوب أجيالنا مرة أخرى. لا يمكننا الحديث عن حرق الأحداث، ولكن يمكننا أن نخبرك أن أغنية “Rockin’ Robbin” لجاكسون تظهر بشكل سمعي في الموسم الخامس، الحلقة الأولى من مسلسل “Stranger Things” جنبًا إلى جنب مع “Pretty in Pink” من تأليف The Psychedelic Furs، بعنوان “Upside Down” من تأليف Diana Ross، و”Running Up That Hill” مرة أخرى.
“تويدي-ديديلي-دي، تويدي-ديديلي-دي”
حسنًا، يمكننا أن نخبرك قليلاً عن متى وكيف يتم استخدام غلاف “Rockin’ Robin” لمايكل جاكسون عام 1972 في “Stranger Things” لأنه جزء من المواد الترويجية الرسمية للمسلسل على Netflix. نحن نتذكر شخصية روبن، أليس كذلك؟ إنها فتاة الآيس كريم التي ظهرت في الموسم الثالث، وتلعب دورها مايا هوك، ابنة أوما ثورمان وإيثان هوك.
كما نرى في مقطع YouTube الرسمي مدته ثلاث دقائق، تعزف Robin أغنية “Tweedily-deedily-dee, Tweedily-deedily-dee” الافتتاحية من “Rockin’ Robin” في بداية برنامجها الإذاعي، وهو شيء جديد للموسم الخامس. لأن اسمها هو Robin. وهي تتأرجح. احصل عليه؟ هذا كل ما ستحصلون عليه منا أيها الناس. ما عليك سوى المضي قدمًا ومشاهدة العرض قبل أن يصل عدد أكبر من الممثلين الذين من المفترض أن يلعبوا دور المراهقين إلى الثلاثينيات من عمرهم. إذا قمت بذلك، فسوف تتمكن من سماع المزيد من الألحان الكلاسيكية من كل العقود، مثل “Mr. Sandman” لفرقة The Chordettes، و”Fernando” لفرقة ABBA، وفي حالة فاتتك بطريقة ما، أغنية “Running Up That Hill” لكيت بوش. مرة أخرى.
وهل تعلم من وصل أيضًا إلى الثلاثينيات من عمره وصنع الموسيقى على مدى عدة عقود؟ مايكل جاكسون. وصل إلى 30 عامًا في عام 1988، وهو العام الذي تلا إطلاقه لأغنية “Bad”، المعروفة أيضًا بمحاكاة ساخرة لـ Weird Al، “Fat” (كان علينا ربط Weird Al بهذا، بطريقة ما). بغض النظر عن أن أحداث “Stranger Things” لا تتزامن تمامًا مع الثمانينيات، وأن أغنية مثل “Bad” ستكون أقرب بكثير إلى ما استمعت إليه الشخصيات، فإننا سنمنح العرض تصريحًا لاستخدام أغنية جاكسون من السبعينيات. فبعد كل شيء، من حقها أن تقلب بعض الأمور رأسًا على عقب.