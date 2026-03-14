الموسيقيون الذين غيروا الأنواع وخانوا معجبيهم الأكثر ولاءً

مقابل كل تايلور سويفت أو شانيا توين الذين يتنقلون ويوسعون جمهورهم مع جلب المعجبين القدامى، هناك كريس كورنيل أو جوهرة لا يرغب أتباعها في الحضور في الرحلة. قد ينتهي الأمر ببعض هؤلاء الفنانين بالحصول على نتيجة ناجحة أو اثنتين خارج الصفقة، لكن في النهاية، يصبحون موضوعًا للأحاديث الساخرة وينتهي بهم الأمر بالتحول مرة أخرى نحو المركز لإبقاء قاعدتهم الجماهيرية سعيدة وتدفق الدولارات.
حتى أن هناك فنانين يتأرجحون على طول الطريق إلى الجانب الآخر من الطيف الموسيقي في محاولة لإثبات أهميتهم. إذا كنت قد سمعت أغنية بات بون عن نغمات الهيفي ميتال الكلاسيكية أو غارث بروكس وهو يتنكر بشخصية نجم الروك كريس جاينز، فأنت تعرف بالضبط كيف انتهت الأمور. إن الرغبة في توسيع إبداعك إلى مجالات جديدة أمر واحد؛ إنه أمر مختلف تمامًا أن تقوم بإلقاء نظرة على مستمعيك المخلصين على أمل توسيع نطاق جمهورك وإمكانية تسويقك.
على مر السنين، قدم أسوأ الموسيقيين المتغيرين للموسيقى النقاد والمستمعين الكثير من المواد لمدافع شكواهم. حتى لو انتهى بهم الأمر إلى العودة من حيث بدأوا، فقد اكتشفت هذه الأفعال أن محاولة تغيير نغماتهم كانت خطأً كبيرًا.
جيفرسون المركبة الفضائية
كانت فرقة Jefferson Starship عبارة عن فرقة تضم مليون حياة – أو على الأقل مليون اسم. حسنًا… إذًا كان هناك ثلاثة أسماء فقط. ولكن مع كل تغيير في الاسم، تغير الصوت معه. تراجعت الأساليب المخدرة المبكرة لأنشودة المخدرات المنومة لجريس سليك في الستينيات “الأرنب الأبيض” عندما تحولت طائرة جيفرسون إلى جيفرسون ستارشيب، وهي نسخة تجارية أكثر تستعد للنجاح في السبعينيات. كانت الفرقة قد تراجعت قليلاً بحلول نهاية العقد لكنها حافظت على روح الروك الخاصة بها – ومكانتها في المخططات، وقد ساعدها بشكل كبير الموهوب مارتي بالين وأغاني مثل “Miracles” و”Count on Me”. في هذه الحالة، مع كل تغيير في الاسم والقفز في النوع، كان جمهور الفرقة يتابعهم.
ولكن حدث شيء فظيع عندما حل منتصف الثمانينيات، وأصبح “No Way Out” آخر ما سمعناه عن سفينة Jefferson Starship ذات التوجه الصخري. في عام 1985، تم تغيير اسم الفرقة إلى Starship ببساطة وبدأت في الانحدار المقلق إلى موسيقى البوب البلاستيكية. وصلت الفرقة إلى المركز الأول ووصلت إلى الحضيض في نفس الوقت مع أغنية “We Build This City”، وهي إخفاق عفوي وتصدر المخططات. نعتقد أنها أسوأ أغنية في الثمانينات، ولسنا وحدنا في ذلك.
أثبتت الأعمال التجارية الأخرى رقم 1 مثل “لا شيء سيوقفنا الآن” أن الصوت الحاد في أوائل الثمانينيات قد تم تبييضه من أي براعة فنية متبقية. سيكون هناك ألبومان آخران مشبعان بالمركب قبل وصول Starship لهبوطها النهائي، على الرغم من إطلاق Starship الجديد في عام 2012 ويستمر في القيام بجولة اليوم (نأمل بدون تلك الأغنية الرهيبة).
جارث بروكس
هل تتذكر عندما استحضر غارث بروكس نجم الروك الخيالي كريس جاينز ليثير إعجاب معجبيه؟ لقد كان هذا مجرد نوع من الأشياء التي قد يفعلها فنان درامي للغاية مثل بروكس. أي شخص شاهد تسليمه المجهد لفيلم The Thunder Rolls كان يعلم أن طموحات الرجل السينمائية لا بد أن تفلت يومًا ما. لكن القليل منهم كان من الممكن أن يخمنوا أنهم سيأخذون شكل الأنا البديلة سيئة التنفيذ لموسيقى الروك البديلة.
كان هذا واحدًا من أكثر التحولات النوعية سخافة وغير ناجحة في تاريخ الموسيقى الحديثة بأكمله. لا شيء في ذلك يبدو صحيحا. ليس صور بروكس ذو الشعر المستعار الأشعث مع رقعة الروح التي تجعل عيونه متقلبة أمام الكاميرا، وليس التظاهر بأنه شخص مختلف تمامًا عن بروكس نفسه. من المؤكد أن الموسيقى لم تكن صادقة، حيث كانت الأغنية الرئيسية هي “Right Now”، حيث قام بروكس/جاينز “بغناء الراب” على نسخة عينة من الموسيقى الشعبية الكلاسيكية المفعمة بالأمل لفرقة Youngbloods، “Get Together”.
على الأقل عندما ينتقل بعض الفنانين إلى نوع جديد، فهي محاولة صادقة لتوسيع نطاق موسيقتهم الموسيقية. بالنسبة لبروكس وتجربته الفاشلة لكريس جاينز (لا تهتم بأغنية “Lost in You” لأفضل 5 أغاني R&B والتي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين أغنية كيني لوجينز التي أنتجها Babyface)، فقد كانت مجرد طريقة غير متوقعة للفنان للتقاطع مع موسيقى البوب دون خوف من خسارة جمهور بلده الأساسي. بمجرد الانتهاء من ذلك، عاد بروكس مباشرة إلى موسيقى الريف وبقي هناك.
جوهرة
لم تعد تسمع الكثير عن جويل بعد الآن، على الرغم من أن موسيقاها كانت بمثابة إضافة مذهلة إلى المشهد الإذاعي في منتصف التسعينيات. وصلت بينما كانت المغنيات وكاتبات الأغاني يتصاعدن من جديد على الساحة. كانت الألحان مثل “من سينقذ روحك” نوعًا من موسيقى البلوز، ونوعًا من الريف الشعبي، وقليلًا من موسيقى البوب، وشخصية جدًا. أخذت “الألعاب الحمقاء” و”الأيدي” المؤلمة للقلب المغنية إلى المراكز العشرة الأولى. لقد ضربت على وتر حساس لدى المستمعين الذين يبحثون عن فنانة لم تقيد نفسها بأوصاف بسيطة.
ولكن بعد أن أثبتت نفسها كفتاة ترابية مع غيتار وتجنبت التألق التجاري، اتخذت جويل منعطفًا حادًا يسارًا إلى أرض موسيقى البوب والرقص التكنو مع ألبومها الرابع في الاستوديو، “0304” عام 2003، حيث ألقت بمعجبيها في حلقة صوتية. كانت المحاولة الأكثر وضوحًا لإعادة التعريف هي أغنية “Intuition”، وهي أغنية جذابة بلا شك، ولكن بطريقة غير جوهرية ممكنة. من المؤكد أن الكلمات قد تطلب من المستمعين أن يتركوا قلوبهم تكون مرشدهم بدلاً من مواكبة الاتجاهات، وهي رسالة لا يبدو أن المتابعين المهووسين بوسائل التواصل الاجتماعي ينتبهون إليها. تلا ذلك نجاح في مخطط الرقص، لكن العرض كان قويًا بالطريقة اللامعة التي بدا أن جويل تغني ضدها.
لم يمنع التنافر المعرفي الأغنية من الوصول إلى رقم 20 على Billboard Hot 100. لكن المغنية عادت إلى رشدها وعادت إلى أصولها بإصدارها التالي، “Goodbye Alice in Wonderland” في عام 2006، وهو ألبوم جذري وطائفي موجه نحو الجيتار والذي بدا أكثر أصالة.
كريس كورنيل
مجد لإله الجرونج كريس كورنيل لتمديد أحباله الصوتية من موسيقى الروك المقرمشة إلى عوالم أخرى من الإبداع الموسيقي. كان للزعيم الراحل لـ Soundgarden وAudioslave صوتًا حادًا مثل عدد قليل من نجوم الروك الآخرين الذين أطلقوا العنان للعالم، وقد أحبه أتباعه المخلصون لذلك. لكن الخروج من أنواع موسيقى الروك الثقيلة والانتقال إلى مجال موسيقى البوب آر أند بي لم يكن شيئًا كان معجبوه على استعداد لتحمله.
حاول كورنيل التحول من موسيقى الجرونج إلى موسيقى الهيب بوب بمساعدة المنتج الاستثنائي تيمبالاند، العبقري الذي ساعد في جلب كل أنواع حلوى الأذن اللامعة لميسي إليوت ونيللي فورتادو. وكانت النتيجة ألبوم “Scream” لعام 2009. لا يزال المعجبون يتوجهون إلى Reddit لمناقشة مزايا قيام كورنيل بتغيير إبداعاته الغنائية لتناسب الأصوات التي كان يستحضرها Timbaland له. كان المحتوى الغنائي الأكثر شخصية مليئًا بالسطور التي تحط من قدر النساء وتتحدث عن وجودهن في “النادي” ، والتي كانت بعيدة جدًا عن عقيدة كورنيل الأساسية التي لم يتمكن المستمعون من شراؤها باعتبارها تحولًا صادقًا. كان هناك أيضًا شعور بأن كورنيل كان يقلص صوته ليناسب الأغاني بدلاً من إطلاق العنان بطريقته المعتادة.
كانت التقييمات الخاصة بـ “Scream” مختلطة بشكل عام، ولكن يبدو أن كورنيل قد فهم الرسالة. كان ألبوم المتابعة الخاص به، “Songbook” الصوتي لعام 2011، بمثابة عودة مرحب بها إلى جذوره الصخرية، ولكن مع فصل مكبرات الصوت – وبدون آلات الطبول.
بات بون
من كان يظن أن بات بون، المغني الأمريكي المحبوب في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، سيتحول إلى موسيقى الميتال؟ أمضى بون العقود الأولى من حياته المهنية في بناء ذخيرة موسيقية تمثل بشكل صارم ما يسمى بالقيم العائلية السليمة. في السبعينيات، انتقل إلى موسيقى الإنجيل وأصبح منارة موسيقية للمجتمع المسيحي، حيث أثبت نفسه كنجم بوب معاصر لأولئك الذين يتذوقون الجانب الأكثر قداسة من الحياة.
بعد ذلك، وفجأة وبتشجيع من ديك كلارك نفسه، قام بون بعمل مربك أكثر من 180 درجة من “Exorcist” في عام 1997 وأصدر ألبومه الخاص الذي يحتوي على أغاني ذات غلاف معدني بعنوان “No More Mr. Nice Guy”. لقد أعطى مقطوعات موسيقية مثل أغنية “Enter Sandman” لفرقة Metallica، أسلوبه الخاص في التعامل مع الفرقة الكبيرة وقام بتجنيد بعض الأعمال الأصلية للمساهمة في دعم الغناء، لكنه غنى الكلمات كما هي مكتوبة. لقد كان هذا هو تعريف الانزعاج، وما زال يجعل أسناننا تؤلمنا عندما نفكر فيه.
نعم، فجأة، أصبح مؤدي ميلكيتوست الذي اتهم قطاع موسيقى الهيفي ميتال بإفساد عقول الشباب يتغنى بمدحه – حتى أنه ارتدى هذا الدور، مرتديًا نسخته من الجلد والمسامير مع حلق ذهبي يتماشى مع كل شيء. لقد ربطه معجبوه بأنه شخص خائن عبر إلى الجانب المظلم. لقد كانت حيلة دعائية منافقة لدرجة أن شركة التلفزيون المسيحية Trinity Broadcasting Network ألغت عرض بون، على الرغم من أنهم أعادوا النظر بمجرد اعتذار بون.