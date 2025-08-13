الموسيقيين الذين طالبوا بمواجهات خوارق تقشعر لها الأبدان

قد يبدو أن النجوم الموسيقية مختلفة عن بقيةنا ، لكنهم أيضًا وضعوا سروالهم على ساق واحدة في وقت واحد. بل إن البعض يزعم أنه كان لديهم تجارب خارقة مثل بقية ما يقرب من 67 ٪ من الأميركيين الذين يعتقدون أنهم شهدوا شيئًا من وراء القبر. من بين الموسيقيين الذين تحدثوا عن تجاربهم الغريبة نجوم البوب مثل Adele و Miley Cyrus و Shock-Rocker Alice Cooper و Hip-Hop Kendrick Lamar و Las Vegas Crooner Wayne Newton. وهذا مجرد عدد قليل من الموسيقيين الذين أقسموا أنهم عانوا من الظواهر غير المبررة.
واجهت أديل ، سايروس ، وكوبر لقاءات زاحفة في المنازل المفترضة المسكونة – الأولان في إنجلترا والثالث في ولاية نيويورك. في هذه الأثناء ، زُعم أن لامار ونيوتن كانا يعانون من اجتماعات شبحية مع نجوم آخرين مشهورين – ميتين للغاية. لذلك يبدو أن خوارق غير مقصور على نوع واحد ، ولكن يمكن أن يظهر حول الفنانين من جميع الخطوط ، سواء كانت موسيقى البوب أو الصخور أو الهيب هوب.
إقامة مايلي سايروس خارقة للطبيعة
انتقلت مايلي سايروس ، ابنة مغنية الريف بيلي راي سايروس ، من نجم طفل إلى مغنية البوب الحائزة على غرامي. لكن لا تمنحها أو النجومية من بعض التجارب المخيفة للغاية في شقة في لندن بالقرب من متجر هارودز الشهير خلال جولة أوروبية في عام 2009. سايروس ، (زوجها الآن) ليام هيمسورث ، وعائلتها كانت تستأجر الشقة التي كانت ذات يوم مخبزًا قديمًا لاستخدامها كقاعدة منزلية.
سرعان ما بدأوا في تجربة سلسلة من الحوادث المرعبة ، من النوافذ والأبواب التي تم فتحها بمفردهم إلى حنفيات الماء الساخن تتحول إلى وجود شبح. وقالت هي وعائلتها إلى فندق سوهو: “قبل أن أشعر بذلك ، اعتقدت أنني رأيت صبيًا صغيرًا جالسًا على الحوض وهو يراقبني وهو يستحم ، لذا شعرت بالرعب”. كان سايروس مجرد واحد من العديد من المشاهير الذين ادعوا أنهم عانوا من نشاط خوارق تقشعر له الأبدان.
لقاء كيندريك لامار الشبحي مع أسطورة الهيب هوب
يحظى كيندريك لامار ، الفنان الشهير كيندريك لامار ، بجائزة بوليتزر وحوالي دزينة من الأزياء على اسمه ، وربما كان لديه تجربة شبحية من أسطورة الراب الأخرى ليشكر جزئياً على بعض نجاحه. إلى جانب كونه مستوحى من توباك شاكور ، الذي توفي متأثراً بجراحه التي استمرت في إطلاق النار في لاس فيجاس في سبتمبر 1996 ، ربما كان هناك عنصر خارق لعلاقة لامار مع توباك.
في مقابلة أجريت عام 2011 على الراديو المزروع في المنزل ، روى لامار تجربة غريبة كان لديه ليلة واحدة بينما كان نائماً. قال إنه رأى “طمسًا ، مثل صورة ظلية” وسمع صوت مغني الراب الميت. “استمر في فعل ما تفعله ، لا تدع موسيقاي تموت” ، يتذكر لامار الحضور الذي يخبره. شمل لامار لاحقًا جزءًا من مقابلة عام 1994 مع شاكور في أغنيته “Mortal Man” من ألبوم 2015 “إلى Pimp A Butterfly”. لم يكن لامار هو الفنان الوحيد الذي يفترض أنه يجرب اجتماعًا خارقًا مع أداء أسطوري.
يقول واين نيوتن إن إلفيس لم يغادر المبنى
واين نيوتن ، المعروف باسم “السيد لاس فيجاس” ، هو مغني وممثل كان العنصر الأساسي في مشهد الترفيه في سين سيتي منذ عقود. التقى بإلفيس بريسلي على مجموعة من بونانزا في منتصف الستينيات ، وضربها الاثنان. لم يمض وقت طويل على وفاة بريسلي في عام 1977 ، بدأ نيوتن في الأداء في هيلتون في لاس فيجاس ، حيث كان لدى إلفيس أيضًا إقامة. لتكريم صديقه ، قرر نيوتن أداء مجموعة متنوعة من إلفيس. ولكن في الليلة التي أظهر فيها نيوتن تحية ، قال المغني إنه يتمتع بتجربة غريبة ومثيرة للقلق.
مثلما بدأ موصله المزيج ، خرجت الأنوار في المكان فجأة مع نظام الصوت. ظل ضوء دائرة واحدة فقط مدربين على المغني. نظر نيوتن نحو الشرفة المغلقة ورأى شخصًا ما هناك. “لقد كان نوعًا من الإضاءة الخلفية ، وأدركت أن الصورة التي كنت أنظر إليها كانت إلفيس واقفة في الشرفة. روى نيوتن في حلقة من البرنامج التلفزيوني” Celebrity Ghost Stories. “لم يكن هناك خطأ في ذلك”.
اعتقد نيوتن أن صديقه الميت قد جاء لإعلامه بأنه كان في سلام وسعيد بما كان يراه وسماعه. فجأة كما خرجت الأضواء ، عادوا إليها واستمر كل شيء كالمعتاد. اعتقد نيوتن أنه كان يفقد عقله حتى ذكر لاعب الدرامز مدى غرابة أن الأضواء قد خرجت وكان أحدهم في الشرفة.
عطلة أديل مسكون
في عام 2012 ، كانت نجم البوب الحائزة على جائزة Grammy Adele عالياً مع نجاحها الذي ينقذ المخططات في ألبومها “21” الذي شمل أغاني مثل “Rolling in the Deep” ، لكنها كانت تعاني أيضًا من صيدها من قبل المصورين. انتهى بها الأمر إلى استئجار عقار مساحته 85 فدانًا في ويست ساسكس ، إنجلترا ، لمدة عامين للحصول على القليل من الخصوصية. ربما كان ينبغي عليها إعادة النظر في استئجار Lock House ، دير سابق منذ قرن من الزمان ، عندما بدأت تسمع ضوضاء غريبة هناك في الليل.
في مقابلة مع أندرسون كوبر لبرنامج CBS News 60 دقيقة ، اعترفت أديل بأن المكان الذي يبدو أنه يزحفها. وقالت لـ Cooper وهي تسير في قاعة داكنة طويلة: “هذا كل شيء مخيف للغاية ، حقًا”. انتهى أديل إلى توظيف حارس أمن على مدار الساعة ، من بين احتياطات أخرى. “أنا لا أتجول هنا بمفردي” ، قالت لصديق (عبر الصفحة السادسة). “إنه يعطيني الزحف.” لقد أخليت العقار بعد بضعة أشهر. كان لدى المالك السابق الذي كان لديه المنزل لمدة 20 عامًا ابتداءً من عام 1919 بعض التجارب المزعجة هناك وبيع العقار في عام 1939. عادت Lock House لتطارد أديل عندما اتهمها مالكها بجعل الممتلكات غير قابلة للإلغاء بسبب تعليقاتها.
أليس كوبر وجو بيري بولتيرجيست
كانت الصدمة ، أليس كوبر ، تضع عروض صخرية غارقة في الدم وأرعب لأكثر من 40 عامًا ، لذلك فإن لقاءه الخارق المزعوم هو بالتأكيد على العلامة التجارية. في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، كان Cooper و Aerosmith عازف الجيتار Joe Perry يعملون على أغاني لفيلم Perry لعام 1984 “Monster Dog” في منزل قديم في Copake ، نيويورك ، عندما بدأت أشياء غريبة. وقال كوبر في مقابلة مع Radio.com: “لقد كان خوارقًا للغاية”. “كنت تضع شيئًا ما ثم تذهب إلى الغرفة الأخرى وتعود ولم تكن موجودة ثم تذهب” هاه “.”
كان كل من كوبر وبيري قد خرجا للتو من إعادة التأهيل في ذلك الوقت وقاموا بتوسيعه إلى أن يكونوا رصينين حديثًا. في العشاء في المنزل الذي كان مملوكًا لمدير كوبر ، بدأ الجميع في مقارنة القصص وأدركوا أن جميعهم لديهم تجارب زاحفة هناك. يتذكر كوبر قائلاً: “ثم نسمع شيئًا في الطابق السفلي يبدو وكأنه ينقل الناس الأثاث”. قرروا عدم البقاء. لذلك إذا كنت تواجه شيئًا آخر ، فستكون في شركة جيدة مع بعض أعظم فناني الموسيقى.