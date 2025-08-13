الموسيقيين الذين طالبوا بمواجهات خوارق تقشعر لها الأبدان

قد يبدو أن النجوم الموسيقية مختلفة عن بقيةنا ، لكنهم أيضًا وضعوا سروالهم على ساق واحدة في وقت واحد. بل إن البعض يزعم أنه كان لديهم تجارب خارقة مثل بقية ما يقرب من 67 ٪ من الأميركيين الذين يعتقدون أنهم شهدوا شيئًا من وراء القبر. من بين الموسيقيين الذين تحدثوا عن تجاربهم الغريبة نجوم البوب مثل Adele و Miley Cyrus و Shock-Rocker Alice Cooper و Hip-Hop Kendrick Lamar و Las Vegas Crooner Wayne Newton. وهذا مجرد عدد قليل من الموسيقيين الذين أقسموا أنهم عانوا من الظواهر غير المبررة.

واجهت أديل ، سايروس ، وكوبر لقاءات زاحفة في المنازل المفترضة المسكونة – الأولان في إنجلترا والثالث في ولاية نيويورك. في هذه الأثناء ، زُعم أن لامار ونيوتن كانا يعانون من اجتماعات شبحية مع نجوم آخرين مشهورين – ميتين للغاية. لذلك يبدو أن خوارق غير مقصور على نوع واحد ، ولكن يمكن أن يظهر حول الفنانين من جميع الخطوط ، سواء كانت موسيقى البوب أو الصخور أو الهيب هوب.