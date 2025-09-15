الموسيقيين الذين كانوا خرافيين شهرة

كل شخص لديه المراوغات الخاصة بهم ، وبالنسبة للبعض ، تشمل تلك التي تحمل خرافات غريبة أو تكرار طقوس فريدة في بعض الأحيان في الاعتقاد بأنها يمكن أن تمنع الكوارث أو تحسين حظها. حتى الموسيقيين المشهورين ليسوا فوق وجود مراقبة خاصة قبل العرض ، أو لديهم عدد محظوظ ، أو اعتقاد خرافي لا يتزعزع. في حين أن العديد من الموسيقيين يؤدون طقوس صغيرة قبل أن يذهبوا على المسرح للمساعدة في ضمان عرض جيد ، إلا أن هناك بعضًا يأخذها إلى أقصى الحدود.

كيث ريتشاردز ، عازف الجيتار الرئيسي في رولينج ستونز ، لديه وجبة محددة يأكلها قبل الأداء. يعتقد نجم البوب ​​تايلور سويفت أن الرقم 13 له أهمية محددة. بالنسبة لمغني الراب ميسي إليوت ، فإن قطة سوداء تعبر طريقها تكفي لإرسالها إلى المنزل لهذا اليوم. لكن ليس الموسيقيون الحديثون فقط هم الذين لديهم هذه المراوغات الغريبة. كان الملحن والموصل في أواخر القرن التاسع عشر غوستاف ماهلر مهووسًا بعنة تتعلق بأسلافه ، بما في ذلك لودفيج فان بيتهوفن.