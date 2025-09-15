الموسيقيين الذين كانوا خرافيين شهرة

كل شخص لديه المراوغات الخاصة بهم ، وبالنسبة للبعض ، تشمل تلك التي تحمل خرافات غريبة أو تكرار طقوس فريدة في بعض الأحيان في الاعتقاد بأنها يمكن أن تمنع الكوارث أو تحسين حظها. حتى الموسيقيين المشهورين ليسوا فوق وجود مراقبة خاصة قبل العرض ، أو لديهم عدد محظوظ ، أو اعتقاد خرافي لا يتزعزع. في حين أن العديد من الموسيقيين يؤدون طقوس صغيرة قبل أن يذهبوا على المسرح للمساعدة في ضمان عرض جيد ، إلا أن هناك بعضًا يأخذها إلى أقصى الحدود.
كيث ريتشاردز ، عازف الجيتار الرئيسي في رولينج ستونز ، لديه وجبة محددة يأكلها قبل الأداء. يعتقد نجم البوب تايلور سويفت أن الرقم 13 له أهمية محددة. بالنسبة لمغني الراب ميسي إليوت ، فإن قطة سوداء تعبر طريقها تكفي لإرسالها إلى المنزل لهذا اليوم. لكن ليس الموسيقيون الحديثون فقط هم الذين لديهم هذه المراوغات الغريبة. كان الملحن والموصل في أواخر القرن التاسع عشر غوستاف ماهلر مهووسًا بعنة تتعلق بأسلافه ، بما في ذلك لودفيج فان بيتهوفن.
طقوس ما قبل العرض الغريبة في Rockstar
يعاني العديد من الموسيقيين من طقوس ما قبل الحضور التي يقسمون بها ، سواء كان ذلك متطلبات روبرت بلانت غير العادية من شاي العشب والملابس ، نعم ، كريس مارتن من كولدبلاي ، على تنظيف أسنانه قبل الأداء ، ولكن هناك بعض الموسيقيين الذين يأخذونها إلى ارتفاعات أكثر غرابة. كانت الحجارة المتدلية سيئة السمعة بسبب الغريبة وراء الكواليس ، والحفلات ، وتعاطي المخدرات ، ولكن بالنسبة لكيث ريتشاردز ، في مرحلة ما ، استغرق طقوسه قبل العرض منحنى الطهي. يبدو أنه قد بدأ في جولة Rolling Stones لعام 1989 Steel Wheels World ، والتي أصر عازف الجيتار على الإدارة تشمل حانة إنجليزية نسخة طبق الأصل في كل من محطات الحفلات وأنها تخدم فطيرة Shepherd.
كان ريتشاردز جادًا للغاية في الوصول إلى الفطيرة أولاً لدرجة أنه شغل حفلًا في تورنتو أثناء الجولة بعد اكتشاف بعض الطاقم الذي وصل إلى الطبق أمامه ولن يذهب على المسرح حتى قام الموظفون بعمل جديد. كتب في مذكراته “حياته” ، لقد أصبحت الآن مشهورة ، قاعدتي على الطريق “. “لا أحد يلمس فطيرة الراعي حتى كنت هناك. لا تهدف إلى قشرة ، حبيبي.” بالنسبة لبعض الموسيقيين ، لا يجب أن تعبث طقوس ما قبل العرض.
رقم محظوظ تايلور سويفت
Taylor Swift هو نجم البوب العالمي مع عدد كبير من Grammys وقاعدة مروحة مخلصة. وقد يكون لديها الرقم 13 لتشكر جزئياً على هذا النجاح ، أو على الأقل هذا ما يبدو أنه تعتقده. أصبح سحرها بالرقم أولاً علنيًا خلال جولتها “بلا خوف” في عام 2009 ، عندما بدأت رسم الرقم على يدها قبل العروض. في ذلك الوقت ، أخبرت MTV News أن 13 كان رقمها المحظوظ وأنه لعب دورًا مهمًا في حياتها.
“لقد ولدت في الثالثة عشرة” ، قالت (عبر اليوم). “لقد بلغت الثالثة عشر من عمري يوم الجمعة 13th. ألبومي الأول ذهب إلى الذهب في 13 أسبوعًا. كان لي أول أغنية رقم 1 مقدمة مدتها 13 ثانية. في كل مرة فزت فيها بالجائزة ، كنت جالسًا في المقعد الثالث عشر ، والصف الثالث عشر ، القسم الثالث عشر ، أو الصف M ، وهو الحرف الثالث عشر … كلما ظهرت في حياتي 13 ، إنها شيء جيد.” جولة Swift’s “Eras” التي تم تصنيعها بمليارات دولار مذهل ، لذلك من الواضح أن كل ما تفعله يعمل.
مغني الراب مع تثبيت القطط
Missy Elliott هي فنانة موسيقى الهيب هوب الرائدة والفائزة بجائزة متعددة الجائزة ، وهي هائلة في العمل كما هي عندما وضعت سلسلة من المسارات الكلاسيكية في أواخر التسعينيات وأوائل 2000s. ومع ذلك ، هناك خرافة كلاسيكية ذات صلة بالقرعة ستوقف حرفيًا إليوت في مساراتها و (على حد تعبيرها عن أغنيتها الفردية) تجعلها “تفقد السيطرة”. “إذا كنت تعتقد أن القطة السوداء هي حظ سيئ ، فالناس يعتقدون أنك مجنون ، لكن في كثير من الأحيان إذا رأيت قطة سوداء في شارعتي ، فأنا أتجول وأذهب في الاتجاه الآخر” ، قالت في عام 1997.
إليوت ليست وحدها في خوفها من قطة سوداء تعبر طريقها. إنها واحدة من أقدم الخرافات حولها ، والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر على الأقل عندما أعلن البابا غريغوري التاسع القطط السوداء الشيطانية. أصبحوا فيما بعد مرتبطين بالسحرة وفكرة عبور طريقك سيئوي سرعان ما تليها واستمرت في أن تكون خوفًا مشتركًا. لذا ، في حين أن إليوت قد تكون فنانة فردية ، فهي واحدة من العديد من الأشخاص الذين لديهم تحيز ضد القطط السوداء ، لدرجة أنها على استعداد لتتأخر ، حتى إلى المطار ، لتجنبهم.
خوف غوستاف ماهلر من لعنة التاسعة
يبدو أن الخرافات تمر عبر جميع أنواع الموسيقى والعصور. ومن الأمثلة على ذلك ، كان الملحن الرومانسي النمساوي الرومانسي والعازف البيانو غوستاف ماهلر خرافيًا للغاية. ربما كان رائعا عند تكوين سيمفونيات وإجراء بعض من أعظم الأوركسترا في أوروبا ، لكن هذا لم يمنعه من وجود خوف غريب مرتبط بحقله المختار. كان يطلق عليه “لعنة التاسعة” ، وكان مرتبطًا بالوفيات المفاجئة للعديد من الملحنين الكلاسيكيين المشهورين بعد أن انتهوا من كتابة سيمفوني التاسع.
بحلول الوقت الذي كان فيه ماهلر قد صنع اسمًا لنفسه ، كانت اللعنة بالفعل ما يقرب من 100 عام. بدأ الأمر مع لودفيج فان بيتهوفن ، الذي توفي في عام 1827 ، بعد عام من الانتهاء من سيمفونية رقم 9 ، كورال ، وقبل أن يكمله العاشر. حدث نفس الشيء لكل من فرانز شوبرت ، الذي توفي في عام 1828 ، وأنطون بروكنر ، الذي توفي في عام 1896. أخذ ماهلر لعنة على محمل الجد لدرجة أنه حاول التحايل عليها. بعد الانتهاء من سيمفوني رقم 8 ، بدأ العمل على سيمفونية له المقبل في عامي 1908 و 1909 ، لكنه رفض تسميته بالاسم الملعون وبدلاً من ذلك بعنوان “داس كذبة von der erd”. لم ينجح. توفي في عام 1911 قبل أن يكمل سيمفونية العاشرة. قد يكون بعض الموسيقيين خرافات سيئة السمعة ، ولكن بالنظر إلى نجاحهم ، مهما كانت المفاهيم الغريبة التي قد يلتزمون بها قد نجحت.