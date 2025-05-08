الموسيقيين الذين من المحتمل أن يكونوا عالقين في السجن مدى الحياة

غالبًا ما يتم تثبيت صوت سلس ، والسنانير والألحان ، وغالبًا على الجانب الجسدي من التجربة الإنسانية. في التسعينيات وما بعده ، باع أكثر من 40 مليون نسخة من ألبوماته وسجل أكثر من ثلاث عشرات على مخطط R&B. عبرت “ملك R & B” الذي تم تصميمه ذاتيًا إلى أعلى مخطط البوب ​​، أيضًا ، مع أنغام مثل “Sex Me” و “Bump N ‘Grind” و “Callin’s Callin”. منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، واجه كيلي أيضًا مزاعم بالاستغلال وإساءة استخدام الشابات.

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إحدى التفاصيل الغريبة التي تجاهلها الجميع حول عاليه هي كيف تم إجبار نجمة البوب ​​على الزواج من كيلي عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها ، وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين تهرب من كيلي من السجن – على الرغم من العديد من جلسات الاستماع في المحكمة – لمدة 30 تهمة لإنتاج محتوى ذي طبيعة صريحة شملت القصر.

في عام 2017 ، بعد أن اكتشف الصحفي جيم ديروجاتيس مجتمعًا يشبه العبادة من النساء التي احتفظ بها كيلي في منزله من أجل سعادته ، تم القبض على مغني R&B ، وحاولت ، وحاولت الحصول على عدد كبير من التهم. في عام 2022 ، حكمت محكمة على كيلي بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة الابتزاز والاتجار بالجنس ، وأضافت محكمة اتحادية 20 عامًا أخرى بعد حكم مذنب بشأن تهم جرائم ضد القاصرين. سيتم تقديم الشروط بشكل متزامن ؛ لن يتمكن كيلي من الخروج من السجن حتى يبلغ من العمر حوالي 80 عامًا.

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إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال ، فيرجى الاتصال بخط الساخن الوطني لإساءة معاملة الأطفال على الأطفال على الرقم 1-800-4-شيلد (1-800-422-4453) أو اتصل بهم خدمات الدردشة الحية.