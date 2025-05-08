الموسيقيين الذين من المحتمل أن يكونوا عالقين في السجن مدى الحياة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
الموسيقيين ، بغض النظر عما إذا كانوا مغني الراب أو الروك أو مغنيو البوب ، يوفرون أنفسهم بعض الامتيازات في الحياة والمجتمع ، شريطة أن يجعلواها كبيرة أو تطوير جمهور معتدلة على الأقل. يحصل هؤلاء المحرّفون على الأغاني الموهوبين والمهارة ، ثم غالبًا ما يكونون أغنياء ، وهم قريبًا على قمة العالم. لكنهم ما زالوا من البشر والمواطنين العاديين على مستوى ما. الجميع متساوون تقنيًا في النظام القانوني الأمريكي ، ولا يهتم المحاكم والقضاة والهيئات المحلفين بمن قد يكون المدعى عليه ، في حالة اعتبار الجرائم التي يتم توجيه الاتهام إليها خطيرة ومثيرة للقلق.
إعلان
حتى المشاهير من جميع المستويات لا يمكنهم الابتعاد عن إجراءات معينة ، وبعد إخضاعهم للإجراءات القانونية الواجبة ، يتم إدانهم بارتكاب جرائم عنيفة ومثيرة للصدمة. قد تعني العقوبة على تلك الهفوات في الحكم أو الأخلاق السجن في بعض الأحيان ، ولفترة طويلة جدًا في ذلك. فيما يلي بعض مغني الراب والروك والمغنيون الذين من المحتمل أن يقوموا بعودة كبيرة في أي وقت قريب بسبب كيفية عالقهم خلف القضبان ، أو يخدمون جمل الحياة أو المصطلحات لفترة طويلة ، من غير المحتمل أن يتذوقوا الحرية مرة أخرى.
ر. كيلي
غالبًا ما يتم تثبيت صوت سلس ، والسنانير والألحان ، وغالبًا على الجانب الجسدي من التجربة الإنسانية. في التسعينيات وما بعده ، باع أكثر من 40 مليون نسخة من ألبوماته وسجل أكثر من ثلاث عشرات على مخطط R&B. عبرت “ملك R & B” الذي تم تصميمه ذاتيًا إلى أعلى مخطط البوب ، أيضًا ، مع أنغام مثل “Sex Me” و “Bump N ‘Grind” و “Callin’s Callin”. منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، واجه كيلي أيضًا مزاعم بالاستغلال وإساءة استخدام الشابات.
إعلان
إحدى التفاصيل الغريبة التي تجاهلها الجميع حول عاليه هي كيف تم إجبار نجمة البوب على الزواج من كيلي عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها ، وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين تهرب من كيلي من السجن – على الرغم من العديد من جلسات الاستماع في المحكمة – لمدة 30 تهمة لإنتاج محتوى ذي طبيعة صريحة شملت القصر.
في عام 2017 ، بعد أن اكتشف الصحفي جيم ديروجاتيس مجتمعًا يشبه العبادة من النساء التي احتفظ بها كيلي في منزله من أجل سعادته ، تم القبض على مغني R&B ، وحاولت ، وحاولت الحصول على عدد كبير من التهم. في عام 2022 ، حكمت محكمة على كيلي بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة الابتزاز والاتجار بالجنس ، وأضافت محكمة اتحادية 20 عامًا أخرى بعد حكم مذنب بشأن تهم جرائم ضد القاصرين. سيتم تقديم الشروط بشكل متزامن ؛ لن يتمكن كيلي من الخروج من السجن حتى يبلغ من العمر حوالي 80 عامًا.
إعلان
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال ، فيرجى الاتصال بخط الساخن الوطني لإساءة معاملة الأطفال على الأطفال على الرقم 1-800-4-شيلد (1-800-422-4453) أو اتصل بهم خدمات الدردشة الحية.
النينجامان
Dancehall هو نمو ريجي ، وكلاهما ظهر من جامايكا. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، أقلت هذا المزيج الخاص من الأساليب الموسيقية الجامايكية ، إلى جانب دقات الرقص والهيب هوب ، في جميع أنحاء العالم وجعل النجوم من حفنة من الممارسين ، بما في ذلك ديزموند بالتين ، الذين قاموا بأداء اسم نينجامان. قام بإشراك أغانيه – مثل “سلاحتي” و “فوق القانون” و “القتل ديم” – بكلمات الحشوية والمروعة عن العنف والنشاط الإجرامي.
إعلان
انتهت مهنة شملت توثيق العنف موسيقيًا عندما انضم نينجامان إلى قائمة الموسيقيين الذين قتلوا الناس. في عام 2009 ، دخل نينجامان في معركة مع أحد معارفه يدعى ريكاردو جونسون. في اليوم التالي ، ذهب الموسيقي إلى كينغستون لجونسون ، حيث أحضر زميلًا دينيس كلايتون ، وابنه جينيل بالتين ، وبعض الأسلحة. أعطى الثلاثي مطاردة ، وحاصر جونسون ، وأطلق لقطات متعددة ، مع واحد يذهب إلى جانب الضحية. توفي من تلك الإصابات ، وفي عام 2017 ، قاد نينجامان وشركائه المحاكمة بتهمة القتل.
تم إدانة الثلاثة جميعهم ، وتلقى جميعهم أحكام السجن المطولة. تم منح جينيل بالتين وكلايتون 15 عامًا خلف القضبان ، في حين تلقى نينجامان 25 عامًا في معسكر العمل الشاق للقتل ، ثم 20 عامًا لجريمة إطلاق النار بقصد إيذاء شخص آخر. هذا يجعله مؤهلاً للإفراج المشروط في ديسمبر 2042 ، عندما يكون نينجامان يبلغ من العمر 76 عامًا.
إعلان
بوبي بوسولييل
شخصية ثالثة في مشهد الموسيقى في لوس أنجلوس في الستينيات من القرن الماضي ، كان نجم موسيقى الروك المتمني تشارلز مانسون على اتصال مع أولاد الشاطئ ليصنع أغنية. تلاشت حياته المهنية وتطلعاته الموسيقية قبل فترة طويلة ، لكن مانسون حافظ على صلات بالعديد من المشاهير ، بما في ذلك بوبي بوسولييل ، عازف الجيتار لفرقة موسيقى الروك المخدرة The Grass Roots – المعروفة لاحقًا باسم Love – والفرق الموسيقية الأثقل والأصعب مثل Orkustra و Magick Powerhouse of Oz.
إعلان
عندما ابتكر مانسون عبادةه الصغيرة من أتباعها تسمى عائلة مانسون ، توقع حرب السباق القادمة وأمر مجنسيه المخلصين بقتل أعدائه بوحشية. أصبح Beausoleil محاصراً في المنظمة ، وقد وثق Manson بالموسيقي الذي وضعه مسؤولاً عن جلبه في المصلين الجدد. كما تم إعطاء Beausoleil مهمة تنظيم جريمة قتل عائلة مانسون الأولى: بناءً على أوامر مانسون ، طعن Beausoleil معلم الموسيقى غاري هينمان حتى الموت ، واعتقله بعد أن عثرت عليه الشرطة على قيادة سيارة الضحية. أدينوا بالقتل وحُكم عليه بالإعدام في عام 1970 ، تم تخفيف عقوبة بوسولييل في السجن مدى الحياة عندما تخلصت كاليفورنيا بعقوبة الإعدام في عام 1972.
QC الشباب
اتخذ مغني الراب في شيكاغو الناشئ Young QC (من مواليد Qaw’mane Wilson) مقاربة Do-It-Yourself من أجل دعوة الشهرة والثروة. في عام 2012 ، بدأ يملأ قناة YouTube بشكل كبير بمحتوى تضمن مقطع فيديو موسيقيًا لأحد أغانيه ، ومسلسلات درامية ، بالإضافة إلى مقاطع من نفسه يتجول حول شيكاغو لتسليم مداخن من النقود إلى الغرباء ، ويظهرون ساعاته المكلفة الجديدة.
إعلان
كانت ثروته جديدة ، وكان كل شيء من مبلغ 90،000 دولار ورثه من والدته ، يولاندا هولمز ، التي تم إطلاق النار عليها وطعنها متسلل في منزلها. سرعان ما ربطت شرطة شيكاغو بالقتل شاب QC بالجريمة ، مدعيا أنه يريد ميت هولمز حتى يتمكن من الحصول على الأموال التي تم توريحها بسرعة أكبر. تم دفع المسلح ، يوجين سبنسر ، فقط 70 دولارًا من قِبل QC الشباب لقتل والدته ، على الرغم من عرضه على 3500 دولار. تم القبض عليه ، وتم استدعاؤه ، وحاول ، وحُكم على مغني الراب في عام 2020 بالسجن لمدة 99 عامًا بسبب دوره في القتل ، بينما حصل سبنسر على 100 عام.
C-Murder
كان النمط المهيمن تجاريًا في الراب في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين هو صوت نيو أورليانز ، كما هو رائد من قبل الأفعال على سجلات لا حدود. تم إنشاؤه بواسطة مغني الراب Master P كمنفذ لعمله الخاص ، وكان أحد أكبر النجوم لا حدود هو شقيق الرئيس ، C-Murder. Born Corey Miller ، C-Murder هو عجب واحد عجب الذي صنع الملايين ، حيث وصل إلى الرسوم البيانية الفردية مرة واحدة فقط مع “Down for My N’s” ، ولكن بيع عدد كبير من النسخ من ألبوماته المتأخرة في التسعينيات “Life and Death” و “Bossalinie”.
إعلان
في يناير 2002 ، استضاف نادي البلاتين في ضاحية هارفي في نيو أورليانز معركة راب ، وكان C-Murder منافسًا معلنًا. ولفت هذا الراب البالغ من العمر 16 عامًا ومغني الراب الطموح ستيف توماس إلى المعرض ، الذي حصل على دخول مع معرف مزيف. خلال المساء ، اندلعت معركة تحولت إلى مشاجرة. استهدف أصدقاء C-Murder توماس في العنف ، وبينما كانوا يضرون بالمراهق وهو يستلقي على الأرض ، أطلق مغني الراب النار عليه في صدره. أدت لجنة تحكيم بجنة تحكيم بالقتل من الدرجة الثانية ، وبدأت C-Murder في قضاء عقوبة السجن مدى الحياة في عام 2009.
Vybz Kartel
حقق Dancehall غزوات كبيرة ومربحة في سوق الموسيقى السائد في الولايات المتحدة في 2000s. تمتع جميع الأفعال المولودة في الجامايكيين مثل Shaggy و Sean Paul و Beneie Man جميعها على مخطط البوب ، كما فعل Adidja Palmer ، المعروف باسم Vybz Kartel. وصف نفسه بأنه “Worl” Boss “، تعاون مع المغني Spice على الراديو الأمريكي” Ramping Shop “، الذي تم حظره من Airplay في جامايكا على أساس أنها كانت فاحشة.
إعلان
في عام 2011 ، قيل إن كارتل اعتقد أن شريكًا وثيقًا يدعى Clive Williams قام ببعض أسلحته النارية. في الانتقام ، قتل كارتل وبعض أعضاء آخر في حاشيته ويليامز ثم قاموا بتشويه الجثة. تم إدخال أدلة في محاكمة الموسيقي هي الرسائل النصية التي تعترف صراحة وتفصيل كيفية معالجة بقايا وليامز. بعد خمسة وستين يومًا من بدء الإجراءات القانونية-أطول محاكمة جنائية لجامايكا-حكم على قاضي الحكم على كارتل بالسجن مدى الحياة ، مع أول جلسة إفراج المشروط المقرر عقدها لعام 2049.
روي استرادا
احتاجت كل مجموعة من عصر موسيقى الروك الكلاسيكي المتأثر بالبلوز إلى لاعب باس ، واختار الكثير منهم روي إسترادا. طوال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، قامت استرادا بأداء مع أمهات اختراع فرانك زابا ، لكن الفرقة كانت سويًا وعلى الكثير من الفواصل التي سمحت بها استرادا للمساعدة في تشكيل القليل من الألبومات ، ثم تسجيل ألبومات متعددة مع المشروع. كما لعب باس وكتب الأغاني بصفته Sideman للفنانين منفردين مثل Captain Beefheart و Ry Cooder.
إعلان
تضاءل الطلب على عمل إسترادا بعد عام 1977 ، وهو العام الذي تمت محاكمته لأول مرة وإدانته بتهمة الاعتداء على طفل. خدم في يوم من الأيام خلف القضبان في كولورادو ، ولكن في عام 1994 ، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في كاليفورنيا بتهمة السلوك البذيء والمرح الذي يشمل طفلاً دون سن الرابعة عشرة. بعد أن تم الإفراج منه عن الإفراج إلى الإفراج إلى تكساس ، وفي عام 2012 ، ارتكب أعمالًا متكررة من إساءة معاملة الأطفال ؛ لم تكن عائلة الضحية تعرف تاريخ استرادا باعتبارها مرتكبة جرائم جنسية. أبرم عازف الجيتار صفقة مع المدعين العامين في مقاطعة تارانت ، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. لن يتم إطلاق سراح استرادا حتى يبلغ من العمر 93 عامًا.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال ، فيرجى الاتصال بخط الساخن الوطني لإساءة معاملة الأطفال على الأطفال على الرقم 1-800-4-شيلد (1-800-422-4453) أو اتصل بهم خدمات الدردشة الحية.
إعلان
تاي ك
استخدم العديد من مغني الراب بنجاح ماضيهم الإجرامي كعلف الأغاني. حصل Taymor McIntyre ، والمعروف باسم Tay-K أو Tay-K 47 ، على مسيرته المهنية بينما كان نشاطه الإجرامي في الوقت الحاضر ، حيث أطلق “السباق” في عام 2017. صعد إلى رقم 17 على الرسم البياني لـ R&B ورقم 44 على الرسم البياني للبوب. قبل عام تقريبًا ، كان Tay-K حفلة في غزو وسرقة في مانسفيلد ، تكساس ، وتوفي خلاله رجل يدعى إيثان ووكر. نظرًا لكيفية كان مغني الراب قاصرًا في ذلك الوقت ، وضعت المحكمة Tay-K عند إلقاء القبض على المنزل ، لكنه أزال جهاز مراقبة الكاحل وهرب. خلال غيابه ، هاجم مغني الراب ثم هاجم رجل في أرلينغتون ، تكساس ، ثم أطلق النار على المصور مارك أنتوني سالديفار في سان أنطونيو خلال عملية سطو معدات الكاميرا.
إعلان
تم الاستيلاء عليها من قِبل المشيرات الأمريكية في نيو جيرسي في منتصف عام 2017 ، تم إرسال Tay-K إلى تكساس للمحاكمة. أدين بقتل ووكر ، وحُكم على مغني الراب بالسجن لمدة 55 عامًا. أثناء سجنه ، تم إدانة الموسيقي بقتل سالديفار ، الذي أضاف 80 عامًا إلى عقوبته.
كبير lurch
أخذ اسمه من Big Lurch ، الذي أخذ اسمه من “عائلة Addams” ، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي على “عائلة DA” ، وهو الألبوم الواحد الذي قام به The Cosmic Slop Shop Collective. في حين أن موسيقى الراب على المسارات المظلمة التي تضم نجومًا مثل $ $ Hort و Mystikal و E-40 ، سجل Big Lurch-المعروف أيضًا باسم Antron Singleton-LP واحدة تحت اسمه ، “كل شيء سيء” ، الذي ضرب المتاجر في عام 2004 ، بعد عام من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
إعلان
في أبريل 2002 ، التقطت الشرطة في حي واتس في لوس أنجلوس الجري Big Lurch وتغطيتها بالدم. وكشف التحقيق بسرعة أن الموسيقي قد قتل بوحشية وعذب تينيشا ييتس ، زميله في الغرفة. لقد حافظت ييتس على العديد من فواصل وكسور العظام الكاملة ، وقد أزالت بيج لورتش جزءًا من رئتها. جادل محامي مغني الراب بذنب جنون بسبب وجود Lurch الكبير تحت تأثير PCP الدواء الانفصالي في وقت القتل ، وهي مادة أساء استخدامها في كثير من الأحيان. رفضت هيئة المحلفين هذا الدفاع ، وبعد أن أُدين Big Lurch بالتعذيب ، والقتل من الدرجة الأولى ، وفوضى Big Lurch ، تلقى بيج لورتش جملتين على التوالي دون فرصة للإفراج المشروط.
إعلان