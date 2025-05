الموسيقيين الذين من المحتمل أن يكونوا عالقين في السجن مدى الحياة

كان النمط المهيمن تجاريًا في الراب في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين هو صوت نيو أورليانز ، كما هو رائد من قبل الأفعال على سجلات لا حدود. تم إنشاؤه بواسطة مغني الراب Master P كمنفذ لعمله الخاص ، وكان أحد أكبر النجوم لا حدود هو شقيق الرئيس ، C-Murder. Born Corey Miller ، C-Murder هو عجب واحد عجب الذي صنع الملايين ، حيث وصل إلى الرسوم البيانية الفردية مرة واحدة فقط مع “Down for My N’s” ، ولكن بيع عدد كبير من النسخ من ألبوماته المتأخرة في التسعينيات “Life and Death” و “Bossalinie”.

في يناير 2002 ، استضاف نادي البلاتين في ضاحية هارفي في نيو أورليانز معركة راب ، وكان C-Murder منافسًا معلنًا. ولفت هذا الراب البالغ من العمر 16 عامًا ومغني الراب الطموح ستيف توماس إلى المعرض ، الذي حصل على دخول مع معرف مزيف. خلال المساء ، اندلعت معركة تحولت إلى مشاجرة. استهدف أصدقاء C-Murder توماس في العنف ، وبينما كانوا يضرون بالمراهق وهو يستلقي على الأرض ، أطلق مغني الراب النار عليه في صدره. أدت لجنة تحكيم بجنة تحكيم بالقتل من الدرجة الثانية ، وبدأت C-Murder في قضاء عقوبة السجن مدى الحياة في عام 2009.